EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия
  62  0
Все про:пожар (3361) ГСЧС (1796) вода (203)

 В течение недели на пожарах погиб 31 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС

В течение прошедшей недели, с 29.10 по 04.11, во время пожаров в Украине погиб 31 человек, на водных объектах - 9.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным ведомства, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 399 чрезвычайных событий. В результате принятых мер спасен 21 человек.

"Ликвидированы 1 тыс. 24 пожара, спасен на пожарах 21 человек и не допущено уничтожение огнем 389 зданий и 42 ед. техники. На пожарах погиб 31 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 459 тыс. грн.", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пожар в Днепре забрал жизни троих человек, включая ребенка. ВИДЕО

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 239 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 11 тыс. 582 взрывоопасных предмета.

В течение недели на водных объектах погибли 9 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3095068
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение недели на пожарах погиб 31 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС
 
 
 
 
 
 вверх