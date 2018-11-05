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Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Великобритания (2023) Гоф Джудит (34) Гандзюк (84)

 Лица, ответственные за это страшное нападение на Гандзюк, должны быть привлечены к ответственности, - посол Британии в Украине

Лица, виновные в приведшем к смерти нападении на активистку Екатерину Гандзюк, должны понести ответственность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Великобритании в Украине Джудит Гоф на своей странице в Twitter.

"Ужасно огорчена, услышав, что Катерина Гандзюк умерла. Она с мужеством и достоинством сражалась с ее ужасающими ранами. Важно, чтобы лица, ответственные за эту страшную атаку, были привлечены к ответственности", - написала она.

Лица, ответственные за это страшное нападение на Гандзюк, должны быть привлечены к ответственности, - посол Британии в Украине 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если мы не сможем закончить то, что делала Гандзюк, то точно ничего не сможем, - Климкин

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антон Геращенко - организатору нападения на Гандзюк Торбину: Иного приговора, кроме как пожизненного заключения тебе не светит, если не сдашь заказчика

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3095062
 
 
 Топ комментарии
 
эти лица 100% находятся во власти
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По беспределу, коррупции переплюнули папередников семейки шоблы Януковоща.
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Если шо - я не про путина, а про его партнера - порошенчика
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По беспределу, коррупции переплюнули папередников семейки шоблы Януковоща.
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Уже и Британия, Евросоюз, посольство США....мордой нашу Власть кунают в дерьмо. которое они наплодили за 4.5 года. А Авакоы требует дополнительно 30% на следующий год. Только вот Результато работы ментов НЕТ.
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Этот сабж достоин сфотографироваться в обнимку с гарантом...)))
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эту картинку я вчера на Цензоре увидел,
если что
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Мне все больше и больше кажется, что все эти вопли, призывы, соболезнования являются благодатной почвой для пиара всех мастей. Как человека,мне ее безусловно жаль
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чучма отрезал голову Гонгадзе. пусть не сам, пусть руками наемника. литвиняка ему активно помогал.
хозяева Украины - вот истинные преступники, поэтому к ответу привлекаются лишь шестерки и стрелочники.
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это не может нравиться, но Вас я поддерживаю
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я долго размышлял почему активистов гасят патриоты а герои гасят и тех и других и пришёл к выводу - гнилые люди никогда между собой не уживутся Лица, ответственные за это страшное нападение на Гандзюк, должны быть привлечены к ответственности, - посол Британии в Украине - Цензор.НЕТ 2056
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необходимо отстранить ОПГ СБУ, МВД, прокуратуру, судейскую шоблу, Банковую
с её царьком-сыном "Героя" Украины от расследования,
а взамен попросить помощи в расследовании у союзников
Конечно, есть шанс, что союзники не скажут правду -
порошенко с путиным мухлевали выборы с их молчаливого согласия -
но тогда есть шанс, что имена бандитов будут названы
хотя бы через десять лет, иначе рошеновская ОПГ продолжит убивать граждан и
присваивать себе геройские звания и покупать места в парламенте своим отпрыскам
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предлагаю арестованного подозреваемого передать
правоохранительным органам (союзного государства)
так как бандиты , которые в Украине
засели в СБУ, МВД ИТД заинтересованы в молчании
подозреваемых или в озвучивании ими рошеновских
сказок под угрозой пыток
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Затрахали эти танцующие европейские послицы. То есть лица, убившие 11 тысяч украинцев, расстрелявшие сотни солдат после договоренностей о коридоре, замочившие четыреста голландцев в самолете, не должны быть привлечены. Да и вообще, ваша ОБСЕ не заметила присутствия этих лиц. Но по поводу одной малоизвестной активистки вы пасть раскрываете и лезете во внутренние дела Украины. С вашим Солсбери сначала разберитесь.
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Наказать преступников? Да вы с ним здороваетесь и на встречи важные приглашаете...
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Если шо - я не про путина, а про его партнера - порошенчика
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Почему не преступник? Преступник, но его кучерявый партнер - преступник намного хуже чем путин.
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порошенко согласован президентом у вашего тупина через фирташа,
на совести порошенко убийства и преследования противников карлы,
это не первая жертва кремлёвско-киевского ОПГ
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Грузія, яку реформував популіст і гастролер Саакашвілі, в рейтингу Doing Business випереджає США.

Україна, яку п'ятий рік реформує порошенко, посідає 71 місце.

Якщо ви щось маєте проти, вас оббілют сірчаной кислотой.
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Самое губительное то, что находятся отдельные экземпляры,
искренне считающие, что вся эта криминальная групповуха и есть евроинтеграция, реформы, борьба с коррупцией и даже, прости Господи, патриотизм..
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херсонські менти залишаються по-за слідством..
про що промови амбасадора ?
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Да будь оно хоть трижды герой Украины...Совершив такое-никакого снисхождения.Убийца,и пожизненный срок! Вылей себе,урод, на голову литр серной или соляной кислоты,чтобы почувствовать весь ужас и муки,которые испытала эта девушка!Твари,хуже кацапов!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛица, ответственные за это страшное нападение на Гандзюк, должны быть привлечены к ответственности, - посол Британии в Украине
 
 
 
 
 
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