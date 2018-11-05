 Лица, ответственные за это страшное нападение на Гандзюк, должны быть привлечены к ответственности, - посол Британии в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Великобритании в Украине Джудит Гоф на своей странице в Twitter.
"Ужасно огорчена, услышав, что Катерина Гандзюк умерла. Она с мужеством и достоинством сражалась с ее ужасающими ранами. Важно, чтобы лица, ответственные за эту страшную атаку, были привлечены к ответственности", - написала она.
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.
если что
хозяева Украины - вот истинные преступники, поэтому к ответу привлекаются лишь шестерки и стрелочники.
с её царьком-сыном "Героя" Украины от расследования,
а взамен попросить помощи в расследовании у союзников
Конечно, есть шанс, что союзники не скажут правду -
порошенко с путиным мухлевали выборы с их молчаливого согласия -
но тогда есть шанс, что имена бандитов будут названы
хотя бы через десять лет, иначе рошеновская ОПГ продолжит убивать граждан и
присваивать себе геройские звания и покупать места в парламенте своим отпрыскам
правоохранительным органам (союзного государства)
так как бандиты , которые в Украине
засели в СБУ, МВД ИТД заинтересованы в молчании
подозреваемых или в озвучивании ими рошеновских
сказок под угрозой пыток
на совести порошенко убийства и преследования противников карлы,
это не первая жертва кремлёвско-киевского ОПГ
Україна, яку п'ятий рік реформує порошенко, посідає 71 місце.
Якщо ви щось маєте проти, вас оббілют сірчаной кислотой.
искренне считающие, что вся эта криминальная групповуха и есть евроинтеграция, реформы, борьба с коррупцией и даже, прости Господи, патриотизм..
про що промови амбасадора ?