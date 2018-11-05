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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3374) Донбасс (17320) Хуг Александр (444)

 "Я все еще размышляю над этим", - Хуг о том, является ли Россия агрессором

Претензии к работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине связаны с тем, что наблюдатели ограничены в своих действиях и могут докладывать только о том, что видят.

Об этом рассказал швейцарский дипломат Александр Хуг, покинувший пост первого замглавы мониторинговой миссии, в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Хуг отметил, что его огорчают мемы на тему "слепых наблюдателей ОБСЕ" в украинских соцсетях, однако ему "понятно желание найти виновного".

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"В конфликте, где умирают люди, где разрушается имущество, где рушатся жизни, где умирают дети, люди желают знать, кто за это ответственен. Но у меня не роль судьи или полицейского, следователя, разведчика. Наша задача – предоставить на объективном уровне как можно больше фактов. И, я знаю, что наступит время, и те, кто являются ответственными за смерть людей, за ранения, разрушения, убийства, – им придется держать ответ", – подчеркнул он.

На вопрос, считает ли он Россию агрессором, Хуг прямо не ответил.

"Я все еще размышляю над этим. Это будет очень-очень длинная книга, которую мне придется писать. Этот конфликт можно решить только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение, а не пытаться обвинять других", – пояснил он. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3095057
 
 
 Топ комментарии
 
Какая власть, таких и союзничков выбрала. Кстати, в Приднестровье это слепоглухонемая ОБСЕ уже 25 лет не может определить чьи войска там дислоцированы на постоянной основе.
"Я все еще размышляю над этим", - Хуг о том, является ли Россия агрессором - Цензор.НЕТ 7065
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Грешно смеяться над больными людьми (с) "Я все еще размышляю над этим", - Хуг о том, является ли Россия агрессором - Цензор.НЕТ 4238
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Если наш МИД такое интервью пропустит мимо ушей и не заявит о неудовлетоврительной работе ОБСЕ, то грош цена ему за это.
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Ну, что Грузия сама на себя напала, мы от вашей мамзели тогда все услышали, Хугушко, теперь послушаем, как Украина сама на себя нападает, а Хуйло ее от себя самой защищает!....
Кто там визжал по поводу обсешников, защищая этих нИзависимых экспэрдов?.... "Я ще розмірковую над цим", - Хуг про те, чи є Росія агресором - Цензор.НЕТ 722
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Он еще строит из себя способного к размышлениям! За четыре с гаком года тупо не видеть агрессию россии на донбассе и попугайничать в угоду россии, называя войну, равязанную ней - "конфликтом" - может лишь конченный @удак!!!
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Ага. Це буде багатотомний рОман. Робоча назва - "Вайна і мір". Шрифтом Брайля...
Воно ще й тупе, ***.
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К новому идиотскому подвигу наших военных - старый текст из книги «Блокада мозга. 2014» , написанный по аналогичному поводу четыре с половиной года назад…
ВСТРЕЧА НЕ НА ЭЛЬБЕ
История с американским эсминцем «Дональд Кук» и его облетом на малой высоте российским СУ-24 - это, собственно, почти всё, что вы хотели знать о новом самоощущении нашего принца крови, но боялись спросить.
Из-за угла выскочил шкет, подбежал сзади к большому качку, дал ему пенделя на глазах у всех - и скрылся в подворотне. И празднует там, в подворотне, среди своих: видали, как я его?
Из подворотни доносятся звуки народных гуляний и запах тамошнего патриотического подъема.
Качок немного озадачен.
Он, конечно, может сильно надрать шкету уши, если поймает. Он просто раньше не видел его в упор, шкета. Другим был занят. Тренировался для встречи с аятоллой.
Теперь, конечно, будет иметь в виду и этого, субтильного, с горячечным огнем в глазу.
Большая победа русского оружия. Ум не спрячешь.
Но это только половина истории.
Вторая ее половина заключается в том, что шкет хотя и провокатор, но не идиот - и прекрасно отдает себе отчет: для того, чтобы добраться до него, качок должен будет разнести весь дом, вместе с окрестностями.
А качку есть что терять.
В отличие от обитателей подворотни, которым всплески адреналина заменяют продолжительность жизни, - да и хрен бы с ней вообще, с такой жизнью.
При таком раскладе можно и блефануть, авось проскочит!
Ум, говорю, не спрячешь.
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"Я все еще размышляю над этим. Это будет очень-очень длинная книга, которую мне придется писать. Этот конфликт можно решить только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение, а не пытаться обвинять других", - тобто у перекладі з його мови це звинувачення українців у російській агресії.
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От скорости его мышления даже эстонцы охренели.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я все еще размышляю над этим", - Хуг о том, является ли Россия агрессором
 
 
 
 
 
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