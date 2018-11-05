 "Я все еще размышляю над этим", - Хуг о том, является ли Россия агрессором

Об этом рассказал швейцарский дипломат Александр Хуг, покинувший пост первого замглавы мониторинговой миссии, в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Хуг отметил, что его огорчают мемы на тему "слепых наблюдателей ОБСЕ" в украинских соцсетях, однако ему "понятно желание найти виновного".
"В конфликте, где умирают люди, где разрушается имущество, где рушатся жизни, где умирают дети, люди желают знать, кто за это ответственен. Но у меня не роль судьи или полицейского, следователя, разведчика. Наша задача – предоставить на объективном уровне как можно больше фактов. И, я знаю, что наступит время, и те, кто являются ответственными за смерть людей, за ранения, разрушения, убийства, – им придется держать ответ", – подчеркнул он.
На вопрос, считает ли он Россию агрессором, Хуг прямо не ответил.
"Я все еще размышляю над этим. Это будет очень-очень длинная книга, которую мне придется писать. Этот конфликт можно решить только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение, а не пытаться обвинять других", – пояснил он.
Кто там визжал по поводу обсешников, защищая этих нИзависимых экспэрдов?....
Воно ще й тупе, ***.
ВСТРЕЧА НЕ НА ЭЛЬБЕ
История с американским эсминцем «Дональд Кук» и его облетом на малой высоте российским СУ-24 - это, собственно, почти всё, что вы хотели знать о новом самоощущении нашего принца крови, но боялись спросить.
Из-за угла выскочил шкет, подбежал сзади к большому качку, дал ему пенделя на глазах у всех - и скрылся в подворотне. И празднует там, в подворотне, среди своих: видали, как я его?
Из подворотни доносятся звуки народных гуляний и запах тамошнего патриотического подъема.
Качок немного озадачен.
Он, конечно, может сильно надрать шкету уши, если поймает. Он просто раньше не видел его в упор, шкета. Другим был занят. Тренировался для встречи с аятоллой.
Теперь, конечно, будет иметь в виду и этого, субтильного, с горячечным огнем в глазу.
Большая победа русского оружия. Ум не спрячешь.
Но это только половина истории.
Вторая ее половина заключается в том, что шкет хотя и провокатор, но не идиот - и прекрасно отдает себе отчет: для того, чтобы добраться до него, качок должен будет разнести весь дом, вместе с окрестностями.
А качку есть что терять.
В отличие от обитателей подворотни, которым всплески адреналина заменяют продолжительность жизни, - да и хрен бы с ней вообще, с такой жизнью.
При таком раскладе можно и блефануть, авось проскочит!
Ум, говорю, не спрячешь.