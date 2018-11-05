 Если мы не сможем закончить то, что делала Гандзюк, то точно ничего не сможем, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Украины Павел Климкин написал на своей странице в Twitter.
"Если не сможем закончить то, что делала Катерина Гандзюк, то точно ничего не сможем. Дело не только в правоохранительных органах. Дело в нас и в том, что мы делаем, чтобы такой ужас не просто не случился, а даже нельзя было его представить. Это будет лучшей данью ей, а не просто много слов", - написал он.
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.
У него немного другая сфера деятельности - и таки да, он там ничего не может...(((
зрозуміло, що людина померла, співчуття її близьким...
я не юрист, а таке має судову перспективу, дійсну, а не за вказівкою?
Но это юридические тонкости, главное найти конечных заказчиков, а этого никто делать не будет.... Вероятнее всего будет сделка исполнителей со следствием и суд в закрытом режиме...
А Кате R.I.P.
Жаль женщину.Убили за то что боролась против корупции
05.11.2018 08:23
Вадим Рад
Хотя под шумок кацапстан мог завалить ее чтоб десталибизировать обстановку.Скорее всего эта кровь на руках Пукина.
05.11.2018 08:25
За две минуты кардинально поменял мнение. Куратор с "рошена" позвонил?
Это дело - чистая коррупция мафии.
Она знала распильщиков бюджета.
Юрий Бирюков, являющийся советником президента Украины Петра Порошенко и помощником министра обороны Украины Степана Полторака, опубликовал на своей странице в Facebook фотографии украинских лидеров на фоне турецкого ударного БПЛА Bayraktar TB2.
В этой публикации Бирюков привел некоторые тактико-технические данные Bayraktar TB2 и намекнул на то, что Украина намерена закупить эти беспилотники.
"Могу лишь предполагать, что Петро Порошенко и Степан Полторак не просто так стоят в компании с первым замом секретаря СНБО и главой Укроборонпрома на фоне птицы. Которая может работать сутки в автономном режиме, работать на удалении в 150 километров от центра управления на высоте 8 километров", - пишет Ю.Бирюков.
В сентябре 2014 года газета "Гаарец" сообщала, что министерство иностранных дел Израиля приостановило сделку по продаже израильских вооружений Украине, утвержденную министерством обороны. В публикации говорилось, что украинская делегация, незадолго до того посетившая Израиль, выражала заинтересованность в приобретении беспилотных самолетов израильского производства. В министерстве обороны Израиля тогда подтвердили заинтересованность Украины в приобретении БПЛА компании Aeronautics. Но никаких комментариев по поводу срыва сделки не поступало ни со стороны минобороны, ни со стороны МИДа. Сведений о намерениях Украины закупить в Израиле ударные БПЛА не публиковалось.
Летом 2016 года пресс-служба министерства обороны Украины сообщила о получении из США разведывательных мини-БПЛА RQ-11B (Analog Raven Systems) на общую сумму более 12 миллионов долларов.
Отметим, что российские вооруженные силы до сих пор не располагают тяжелыми ударными БПЛА. Хотя в последние годы были потрачены огромные средства на создание таких беспилотников.
Конечно, вы ничего не закончите, так как кроме как палки в колёса вставлять ничего и не умеете
Кстати коимкин при овоще тоже не водителем трамвая работал, а был послом от Украины в Германии , где по заданию тех, на кого он в то время работал, убеждал Европу, что ´ЮВТ подсадили по заслугам, про то как она Щербаня убила и тд ´.
как там убийство Гонгадзе?
Взорванные склады и дело семочко вообще уже забыто, темперь дело чести найти убийц Кати
Потенціал протестного середовища кількісно і якісно перебуває на дуже низькому і депресивному рівні, що треба вважати обєктивним результатом успішного і абсолютного реваншу тих сил, які згідно з примітивними містифікаторськими уявленнями, були прибрані з політичного мейнстріму.
05.11.2018, 06:32 • 1334 • 1
кто оплатит счёт на выходе?..
Традиционно каденция любого президента рано или поздно получает свой трагический синонимический ряд. То, что наиболее рельефно и негативно характеризует систему, построенную именно этим том-менеджером. И очевидно уже, что мрачным символом нынешнего времени, нынешних топов, нынешних министров, нынешней правящей коалиции станет, к сожалению, лозунг - «Кто убил Катю Гандзюк?» Или жёстче - «почему молодую 33-летнюю девушку с яркой жизненной позицией, так варварски растерзали стервятники, которых наплодила нынешняя система»?
Вчерашние смерти других активистов и журналистов вызывали шок и страх. Но именно сегодня начался вполне себе конкретный отсчёт... И не имеет значение то, что известные «бот-фермы» постараются переключить наше внимание на другие темы и нагрузить работой свои спец/вентиляторы... Логика обрушения неумолима...
Читайте также: Екатерина Гандзюк умерла не от тромба и не от врачебной ошибки, это результат успешного заказного убийства литром кислоты - Найем
Смерть Кати Гандзюк, несомненно, это начало обнуления данной Системы. Потому что окончательно стало ясно, что в ней нет ничего, чтобы стоило сохранить. Она не предложила новое качество гос/сервиса. Она напрочь убила новый тип государства, в котором общество имеет реальный голос. Она людоедски относится к собственным гражданам. Она доказательно небезопасна и вынуждает людей бежать отсюда.
Наконец, она откровенно лжива, предлагая вымысел вместо реальных ответов... Это, конечно, не значит, что «революция пожирает своих детей». Потому что нет революции (как ломки Системы). И нет ее «детей»(а есть случайные хищники). И есть равнодушные «члены внутреннего государства», которых не интересует ничего, кроме личного дохода... Можно, конечно, рассуждать о том, что это не первая и... не последняя смерть активистов (что цинично и будут делать те самые обители провластных pr-ферм). Не важно. Важно, что Система как не обеспечивала безопасность вчера, так не будет этого делать и впредь. Потому что под завязку набита тотальным непрофессионализмом и случайными понтами...
Читайте также: А починалося все з невинної зеленки, а потім перейшло на вищий рівень, - Луканов
Почему «обратный отсчёт»? Потому что нет уже своих и чужих. Условно «свои» убивают и своих, и чужих. В равной пропорции... Потому что государство никого не защищает. Кроме узкого круга избранных... Потому что общество не заинтересована в сохранении нынешних менеджеров, которые неизменно отвечают - «не раскрыто» или «отмазан»...
Потому Система не предполагает диалога и злобно относится к любым вопросам. Она хочет существовать молча. Что-то типа - «мы здесь хозяева; мы здесь правим; мы здесь жрем... Вы - молча смотрите»... А дальше все просто - нарастание конфликта между государством и обществом. Государство, отказываясь признавать свой непрофессионализм, переведёт диалог в плоскость избиений и запугиваний, делегирую это право различим несистемным силовым группам... Общество жёстче начнёт атаковать государство. Все как всегда. Но... В отличие от прошлых государств на этом висит... гораздо больше тяжелых эксцессов, а значит, итоговый счёт будет чрезмерным...
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і Telegram
Михаил ПОДОЛЯК
Геббельс.
Вот у кого он с пецей учился оказывается.
в том чти кроме успешно роттердамить вы так ничему и не научились.
чем дальше, тем это ПРоявляется еще больше.
Вырази озабоченность и пошли сигнал.
У тебя это хорошо получается...
Однако несомненным остается главный факт - виновной в подобных преступлениях является действующая власть.
Именно эти мерзавцы сформировали "правовое поле" для тотальной коррупции...
Та як би там не було, з подібного роду брудними розправами, необхідно боротися всіма можливими способами!