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Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Общество
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 Если мы не сможем закончить то, что делала Гандзюк, то точно ничего не сможем, - Климкин

Украина должна закончить то, за что боролась активистка и сотрудница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Украины Павел Климкин написал на своей странице в Twitter.

"Если не сможем закончить то, что делала Катерина Гандзюк, то точно ничего не сможем. Дело не только в правоохранительных органах. Дело в нас и в том, что мы делаем, чтобы такой ужас не просто не случился, а даже нельзя было его представить. Это будет лучшей данью ей, а не просто много слов", - написал он.

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Если мы не сможем закончить то, что делала Гандзюк, то точно ничего не сможем, - Климкин 01

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3095053
 
   
 Топ комментарии
 
Не закончите. Ибо и не начинали вы ни с чем бороться. Пришли и сели на потоки и схемы овоща. И дальше грабите страну и народ, имитаторы реформ. Это же не вас обливают кислотой, а тех, кто против вас, зажравшихся, охмелевших от безнаказанности скотов.
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Снова "мы пахали"?
У него немного другая сфера деятельности - и таки да, он там ничего не может...(((
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вы там сами на себя выйдете,"антикоррупционеры"хреновы.
А Кате R.I.P.
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Снова "мы пахали"?
У него немного другая сфера деятельности - и таки да, он там ничего не может...(((
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підтримую!
зрозуміло, що людина померла, співчуття її близьким...
я не юрист, а таке має судову перспективу, дійсну, а не за вказівкою?
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Скажем так - есть разница между убийством и нанесением ТТП, которые закончились смертью... Все это тянет лишь на второе...
Но это юридические тонкости, главное найти конечных заказчиков, а этого никто делать не будет.... Вероятнее всего будет сделка исполнителей со следствием и суд в закрытом режиме...
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історія "судочинства" в Україні є 100% підтвердженням цього, нажаль!
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Не закончите. Ибо и не начинали вы ни с чем бороться. Пришли и сели на потоки и схемы овоща. И дальше грабите страну и народ, имитаторы реформ. Это же не вас обливают кислотой, а тех, кто против вас, зажравшихся, охмелевших от безнаказанности скотов.
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Вони вже і не приховують що є політичними імпотентами. Єдині ліки від цього народний суд і шибениця.
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вы там сами на себя выйдете,"антикоррупционеры"хреновы.
А Кате R.I.P.
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Вы протрошиная свора - циничные барыги и политические импотенты.
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Жаль женщину.Убили за то что боролась против корупции
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Хотя под шумок кацапстан мог завалить ее чтоб десталибизировать обстановку.Скорее всего эта кровь на руках Пукина.
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Вадим Рад

Жаль женщину.Убили за то что боролась против корупции
05.11.2018 08:23
Вадим Рад

Хотя под шумок кацапстан мог завалить ее чтоб десталибизировать обстановку.Скорее всего эта кровь на руках Пукина.
05.11.2018 08:25

За две минуты кардинально поменял мнение. Куратор с "рошена" позвонил?

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В голове винегрет. Как и у многих здесь.
Это дело - чистая коррупция мафии.
Она знала распильщиков бюджета.
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Ты определись уже, где у тебя голова, а где дупа.
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"боротися проти корупції".. ЯК же це вона робила? " Де її заяви до поліції та СБУ?? Де її ПУБЛІЧНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ що до коррупціонерів?? І ЧИ ПРИНЦИПОВО вона боролась з УСІМИ корупціонерами чи лише з тими хто був супротивником юдькі? Якщо ми не зможемо закінчити те, що робила Гандзюк, то точно нічого не зможемо, - Клімкін - Цензор.НЕТ 849
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... здається вже ніхто не сумнівається що соєві щось можуть. Вибачте, кроми красти і брехати, звичайно.
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Без малейшего стеба, а что конкретно сделала эта женщина и с кем конкретно она боролась? Я видимо что то пропустил
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Она знала чиновников, которые предлагали ей откат в 3% от распила бюджетных денег в Херсонской области и города Херсона.
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а почему об этом не сказала? такой страшнй секрет дерэжала
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Максим, я не считаю вашу версию правдоподобной. Если речь идет об откатах, то в Украине они начинаются от 30%
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речь идет от бюджетных средств 3%. поверьте , вполне достаточно.
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Согласен.
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Я думаю, все зависит от распиливаемой суммы. 3% - может быть очень большой суммой.
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Это страшно.У кучмы-Гонгадзе,у пети-Гандзюк.
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Не у Пети, а у Пути. И не только Ганзюк, а сотни тысяч убитых.Так что ему не привыкать. И никаких возмущений от наших "патриотов"
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Горсоветов в Украине 460,885 Поссоветов и 28 377 сельских Советов....,,Гандзюк оказал одна на такое количество Советов...,мало Плять...МАЛО...
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Так 7 ноября же на подходе.Надо же российские деньги отрабатывать.Интересно, сколько они выделили в этом году на это.Или у РПЦ взяли?
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Украина, вероятно, планирует закупку ударных БПЛА в Турции


Якщо ми не зможемо закінчити те, що робила Гандзюк, то точно нічого не зможемо, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7219

Якщо ми не зможемо закінчити те, що робила Гандзюк, то точно нічого не зможемо, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7219

Юрий Бирюков, являющийся советником президента Украины Петра Порошенко и помощником министра обороны Украины Степана Полторака, опубликовал на своей странице в Facebook фотографии украинских лидеров на фоне турецкого ударного БПЛА Bayraktar TB2.
В этой публикации Бирюков привел некоторые тактико-технические данные Bayraktar TB2 и намекнул на то, что Украина намерена закупить эти беспилотники.
"Могу лишь предполагать, что Петро Порошенко и Степан Полторак не просто так стоят в компании с первым замом секретаря СНБО и главой Укроборонпрома на фоне птицы. Которая может работать сутки в автономном режиме, работать на удалении в 150 километров от центра управления на высоте 8 километров", - пишет Ю.Бирюков.
В сентябре 2014 года газета "Гаарец" сообщала, что министерство иностранных дел Израиля приостановило сделку по продаже израильских вооружений Украине, утвержденную министерством обороны. В публикации говорилось, что украинская делегация, незадолго до того посетившая Израиль, выражала заинтересованность в приобретении беспилотных самолетов израильского производства. В министерстве обороны Израиля тогда подтвердили заинтересованность Украины в приобретении БПЛА компании Aeronautics. Но никаких комментариев по поводу срыва сделки не поступало ни со стороны минобороны, ни со стороны МИДа. Сведений о намерениях Украины закупить в Израиле ударные БПЛА не публиковалось.
Летом 2016 года пресс-служба министерства обороны Украины сообщила о получении из США разведывательных мини-БПЛА RQ-11B (Analog Raven Systems) на общую сумму более 12 миллионов долларов.
Отметим, что российские вооруженные силы до сих пор не располагают тяжелыми ударными БПЛА. Хотя в последние годы были потрачены огромные средства на создание таких беспилотников.
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и что, эти беспилотники найдут заказчиков убийства Кати?
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Зашевелилось осиное гнездо.
Конечно, вы ничего не закончите, так как кроме как палки в колёса вставлять ничего и не умеете
Кстати коимкин при овоще тоже не водителем трамвая работал, а был послом от Украины в Германии , где по заданию тех, на кого он в то время работал, убеждал Европу, что ´ЮВТ подсадили по заслугам, про то как она Щербаня убила и тд ´.
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Так Гандзюк боролась против того, что вы ДЕЛАЕТЕ, а не с чем боретесь.Цинизм высшей степени.
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сколько пафоса полилось от этих лицемеров - шестерок олигархов-феодалов. чучма прямо рыдает от смеха.
как там убийство Гонгадзе?
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У них уже одна речь заготовлена на все такие случаи. Дело чести - было уже многократно. По- видимому, с честью там таки проблемы.
Взорванные склады и дело семочко вообще уже забыто, темперь дело чести найти убийц Кати
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Смотрим Е-декларации чиновников а потом смотрим на свои зарплаты и коммунальные платёжки,-сразу всё становится понятным.
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Пиарятся все на смерти девушки. Что тебе бля убогое и Офшоренко-Мальдивскому мешало 4.5 года "достичь" чего то хорошего для граждан Украины? Коррупция тотальная......
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Проблема не тільки і не стільки в тому, що політична влада на цій території здійснюється в режимі примітивної імітації аматорами і аферистами з мафіозного середовища і асоційованого з ним злодійського кодла. Ще більшою проблемою є те, що основна маса населення не сприймає і не усвідомлює суть і природу цієї проблеми.
Потенціал протестного середовища кількісно і якісно перебуває на дуже низькому і депресивному рівні, що треба вважати обєктивним результатом успішного і абсолютного реваншу тих сил, які згідно з примітивними містифікаторськими уявленнями, були прибрані з політичного мейнстріму.
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пока, никаких положительных перемен небыло да и не предвидится((. "верхи могут, а низы хотят жить по старому" (С) ((( ведь не зря же, с точки зрения психологии, именно верхи взяли отсюда на вооружение этот слоган "жити по новому" и вдалбливают его низам, как спусковой клапан возможной новой революционной ситуации, шоб до состояния перегретого пара котёл не довести. ((
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Катя - это всего лишь прецедент. Очередной. Бесправия одних и безнаказанности других. И картина маслом широко распиаренной децентрализации, где местная феодальная мафия творит, что ей угодно. Или кто-то верит, что вечная спайка мэр-прокурор-судья-начальник полиции на местах разрушена? И они стали независимыми и честными? Кто-то в это верит? Почему модель такой спайки в Киеве не должна копироваться на местах? Вся властная вертикаль сгнила сверху вниз и наоборот.
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Договорняк с Банковой за лояльность и поддержку лохторатом на выборах. Регионы отданы на откуп ублюдкам сепарастам рыгам не добитым в 2014-м.
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А шо ж робила Катерина такого що ми не здатні? У Клімкіна якась дрісня почалась... Невже юдька підманула на співпрацю? чи може москалик притомився працювати... Якщо ми не зможемо закінчити те, що робила Гандзюк, то точно нічого не зможемо, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4822 Якщо ми не зможемо закінчити те, що робила Гандзюк, то точно нічого не зможемо, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4822
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Смерть Кати Гандзюк, несомненно, это начало обнуления системы, - Подоляк
05.11.2018, 06:32 • 1334 • 1

кто оплатит счёт на выходе?..
Традиционно каденция любого президента рано или поздно получает свой трагический синонимический ряд. То, что наиболее рельефно и негативно характеризует систему, построенную именно этим том-менеджером. И очевидно уже, что мрачным символом нынешнего времени, нынешних топов, нынешних министров, нынешней правящей коалиции станет, к сожалению, лозунг - «Кто убил Катю Гандзюк?» Или жёстче - «почему молодую 33-летнюю девушку с яркой жизненной позицией, так варварски растерзали стервятники, которых наплодила нынешняя система»?
Вчерашние смерти других активистов и журналистов вызывали шок и страх. Но именно сегодня начался вполне себе конкретный отсчёт... И не имеет значение то, что известные «бот-фермы» постараются переключить наше внимание на другие темы и нагрузить работой свои спец/вентиляторы... Логика обрушения неумолима...
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Смерть Кати Гандзюк, несомненно, это начало обнуления данной Системы. Потому что окончательно стало ясно, что в ней нет ничего, чтобы стоило сохранить. Она не предложила новое качество гос/сервиса. Она напрочь убила новый тип государства, в котором общество имеет реальный голос. Она людоедски относится к собственным гражданам. Она доказательно небезопасна и вынуждает людей бежать отсюда.
Наконец, она откровенно лжива, предлагая вымысел вместо реальных ответов... Это, конечно, не значит, что «революция пожирает своих детей». Потому что нет революции (как ломки Системы). И нет ее «детей»(а есть случайные хищники). И есть равнодушные «члены внутреннего государства», которых не интересует ничего, кроме личного дохода... Можно, конечно, рассуждать о том, что это не первая и... не последняя смерть активистов (что цинично и будут делать те самые обители провластных pr-ферм). Не важно. Важно, что Система как не обеспечивала безопасность вчера, так не будет этого делать и впредь. Потому что под завязку набита тотальным непрофессионализмом и случайными понтами...
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Почему «обратный отсчёт»? Потому что нет уже своих и чужих. Условно «свои» убивают и своих, и чужих. В равной пропорции... Потому что государство никого не защищает. Кроме узкого круга избранных... Потому что общество не заинтересована в сохранении нынешних менеджеров, которые неизменно отвечают - «не раскрыто» или «отмазан»...
Потому Система не предполагает диалога и злобно относится к любым вопросам. Она хочет существовать молча. Что-то типа - «мы здесь хозяева; мы здесь правим; мы здесь жрем... Вы - молча смотрите»... А дальше все просто - нарастание конфликта между государством и обществом. Государство, отказываясь признавать свой непрофессионализм, переведёт диалог в плоскость избиений и запугиваний, делегирую это право различим несистемным силовым группам... Общество жёстче начнёт атаковать государство. Все как всегда. Но... В отличие от прошлых государств на этом висит... гораздо больше тяжелых эксцессов, а значит, итоговый счёт будет чрезмерным...
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Михаил ПОДОЛЯК
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Час вже і тут #Блокуватиукраїнофобів пропукінських Якщо ми не зможемо закінчити те, що робила Гандзюк, то точно нічого не зможемо, - Клімкін - Цензор.НЕТ 970
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Как только представители власти чем -то очень озабачиваются и громче всех обсуждают какую либо тему то за этим событием торчат уши власти, которые скоили какую либо мерзость и после пытаются через свои ручные СМИ обелить себя и обвинить какого-то мистического врага. Так что можно быть уверенным на 100% что это их заказ!!!!!
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А что она делала? Что надо закончить?
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Для того , чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищной.
Геббельс.

Вот у кого он с пецей учился оказывается.
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Я даже знаю что он ответит.) - Вот все это, все это надо закончить.... Как это уебище училось в московском мехмате?
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"Если не сможем закончить то, что делала Катерина Гандзюк, то точно ничего не сможем. Дело не только в правоохранительных органах. Дело в нас и в том, что мы делаем, чИсточник: https://censor.net.ua/n3095053

в том чти кроме успешно роттердамить вы так ничему и не научились.
чем дальше, тем это ПРоявляется еще больше.
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Господи, и это подбарыжное недоразумение прокагтавило!
Вырази озабоченность и пошли сигнал.
У тебя это хорошо получается...
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На смерти активистки Екатерины Гандзюк пропиарились все, кому не лень.
Однако несомненным остается главный факт - виновной в подобных преступлениях является действующая власть.
Именно эти мерзавцы сформировали "правовое поле" для тотальной коррупции...
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Взагалі то всі крапки над і мало б розставити об"єктивне та неупереджене слідство! Але... розслідування вбивств на Майдані якось не переконує в тому що справа буде доведена до логічного кінця. А що стоїть за розправою на сьогодні невідомо, чи політичні мотиви, чи особисті стосунки. Активісти теж далеко не ангели з крильцями...
Та як би там не було, з подібного роду брудними розправами, необхідно боротися всіма можливими способами!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли мы не сможем закончить то, что делала Гандзюк, то точно ничего не сможем, - Климкин
 
 
 
 
 
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