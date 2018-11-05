EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 За рубежом
  1770  27
Все про:Иран (476) санкции (7064) США (14358)

 Вступили в силу санкции США против Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа с 5 ноября восстанавливает все санкции против Ирана, которые ранее были сняты в рамках "ядерной сделки" 2015 года; ограничительные меры затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и все остальные отрасли, что касаются экономики

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает BBC.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон при помощи санкций намерен нанести смертельный удар основному источнику дохода Ирана - нефтедобыче и свести доход от продажи иранской нефти к нулю. Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию на глобальном рынке.

Государственный секретарь США Майк Помпео заверил, что несмотря на массовые протесты в Иране в ответ на восстановление санкций, власти США уверены, что ситуация не позволит Ирану восстановить повторный запуск разработки ядерного оружия.

"Мы уверены, что иранцы не примут этого решения", - сообщил госсекретарь США.

Также Помпео напомнил, что США не потерпят торговли стран Евросоюза и с Ираном и США и не позволят Европе вести бизнес "на два фронта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран запустил баллистическую ракету, - Fox News

Выступая в Совбезе ООН президент США Дональд Трамп анонсировал самые масштабные в истории санкции против Ирана, после того, как вступят в силу обновленные ограничения 5 ноября.

Отношения США и Ирана обострены на фоне взаимных угроз, одностороннем выходе Трампа из Ядерной сделки из-за обвинений в том, что Тегеран тайно продолжает разрабатывать ядерное оружие, попыток главы Белого дома заменить иранскую нефть для своих союзников. Компании-гиганты уже уходят из Ирана, после того, как Трамп пригрозил, что можно вести бизнес либо с Тегераном, либо с Вашингтоном.

Иранский экспорт нефти уже значительно снизился - на 500 тысяч баррелей в день с мая - до менее двух миллионов баррелей в сутки. Это произошло еще до того, как санкции США против энергетического сектора Ирана официально вступят в силу в ноября.

Обновленные санкции США против Ирана начнут действовать в ноябре 2018 года. При этом Трамп заявил о том, что после вступления в силу ноябрьских санкций, США введут такие меры ограничения, которых ранее никогда не было. Ранее президент США назвал режим в Тегеране главным спонсором мирового терроризма.

Источник: https://censor.net.ua/n3095052
 
   
 Топ комментарии
 
Казламордия - вот главный спонсор терроризма!
 показать весь комментарий
 
Сьогодні оголосили санкції по Ірану, завтра будуть нові санкції по Рашці... Імперія Зла повинна і буде знищена....😐
 показать весь комментарий
 
"Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон при помощи санкций намерен нанести смертельный удар основному источнику дохода Ирана - нефтедобыче и свести доход от продажи иранской нефти к нулю".

Точно то же надо сделать в отношении параши. Только впридачу к нефти "обнулить" газ. Набули чинності санкції США проти Ірану - Цензор.НЕТ 8133
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Казламордия - вот главный спонсор терроризма!
 показать весь комментарий
 
 
Сьогодні оголосили санкції по Ірану, завтра будуть нові санкції по Рашці... Імперія Зла повинна і буде знищена....😐
 показать весь комментарий
 
 
Завтра, к сожалению, еще не будет санкций для РФ, завтра представят доклад о выполнении Россией условий по хим оружию в Конгресс, на рассмотрение. Санкции должны быть позже, так как РФ не пустила международных инспекторов на свои объекты.
Но санкции против Ирана и РФ затрагивают, так как они выменивают иранскую нефть и перепродают ее.
 показать весь комментарий
 
НАЙЦІКАВІШЕ що США НАПОЛЯГАЮТЬ щоб кооператив SWIFT перестав обслуговувати банки Ірана..(платіжні доручення будуть розвозити кур'єрами..) і ЗАБОРОНИТИ проходження ТУРЕЦЬКИМИ проливами кораблів що заходили в окуповані фєдєрастамих.-до ліліпукам порти Чорного моря(Турція погодилась!!) Набули чинності санкції США проти Ірану - Цензор.НЕТ 3967
 показать весь комментарий
 
 
Много наива. Сорокалетие отделения не за горами, пустыни и в помине нет, внуки и сочувствующие будут жить ещё весьма долго. Народ, не дождавшись манны небесной, стал усиленно разбегаться. Скоро Моисей останется один, тоже свалит за бугор, и устроится где-нибудь сиделкой, или ночным сторожем.
 показать весь комментарий
 
Зверей придавил, а хуйло руки потирает
 показать весь комментарий
 
 
"Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон при помощи санкций намерен нанести смертельный удар основному источнику дохода Ирана - нефтедобыче и свести доход от продажи иранской нефти к нулю".

Точно то же надо сделать в отношении параши. Только впридачу к нефти "обнулить" газ. Набули чинності санкції США проти Ірану - Цензор.НЕТ 8133
 показать весь комментарий
 
 
И, что оно будет? В Европе и так дома в свитерах ходят, и телевизор смотрят сидя в кресле и укрываясь пледами. У них считается нормальной температура в квартире 18 градусов. Мировая промышленность, экономика начнёт деградировать. И ради чего и кого эти переломы в истории?
 показать весь комментарий
 
Там кишка тонка. В ЕС, что, идиоты две цены за американский СПГ платить?
 показать весь комментарий
 
Молодец Трампушка!!!,так держать,теперь по козломордым свинособакам готовь удар ниже пояса....
 показать весь комментарий
 
 
Санкции Саудовской Аравии против Ирана, а не США...Штатам наоборот даже выгодно чтобы конкуренция была...но проверенных и надежных союзников не кидают...приходится уступать их прихотям как в давлении на конкурентов, так и со словами "демократия" поддерживать абсолютную монархию
 показать весь комментарий
 
Санкции затрагивают и компании из ТРЕТЬИХ стран, ведущие дела с Ираном: они будут лишены доступа к финансовой системе США и не смогут заключать сделки в американских долларах.
РФ больше не сможет покупать за продовольствие и товары разного назначения, оружие, иранскую нефть и перепродавать ее.
 показать весь комментарий
 
Французы кусают локти...одной колонией меньше...знач будут высасывать с других
 показать весь комментарий
 
Каледонскую народную республику никто на колени не ставил!
Будут с Дыынэром кокосы в обмен на стеклотару торговать...а куле..
 показать весь комментарий
 
Ініціатор іранських потугів - хуйлостан. Йому б теж непогано було б скрепи скрепити нафтовим та газовим ембарго. Але - ще не вечір.
 показать весь комментарий
 
 
За что боролись... Интересно, что простые иранцы продолжают поддерживать своих лидеров и радуются каждой ядерной новинке или новости. Не понимают, что только начавшую подниматься после снятия санкций Обамой их страну опять опускают - и за дело? Тупой фанатизм? И в московее то же самое. Рашка будто собиралась "дружески помочь" - покупать по дешевке их нефть, так как своя добыча уменьшается. Что-то подсказывает, что и эту хитрожопую многоходовочку хуйла против них же и обернут
 показать весь комментарий
 
 
Помпео поставив ЄС перед вибором: або торгівля з Іраном, або торгівля із США

(США не дозволять Європі вести бізнес "на два фронти)

Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3095052
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3095052
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3095052
 показать весь комментарий
 
А че это ЕС будет вести с торговлю с Ираном? Но если стали непослушные, надо их примерно наказать, все верно.
 показать весь комментарий
 
Это не москали, но их союзнички в Сирии, тоже хорошо.
 показать весь комментарий
 
А когда введут санкции против РФ и северного потока, которые трамп должен уже подписать минимум как полугода назад! Трепло!
 показать весь комментарий
 
"Персюков" просто "тупо развели". Дали "послабуху", чтобы те не сильно плотно с Россией "единым фронтом" сомкнулись, и "развели" именно на почве конкуренции в нефтегазовом экспорте, а потом, когда политическая и экономическая ситуация изменилась, опять "гайки зажали"...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВступили в силу санкции США против Ирана
 
 
 
 
 
 вверх