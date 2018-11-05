 Вступили в силу санкции США против Ирана

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает BBC.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон при помощи санкций намерен нанести смертельный удар основному источнику дохода Ирана - нефтедобыче и свести доход от продажи иранской нефти к нулю. Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию на глобальном рынке.

Государственный секретарь США Майк Помпео заверил, что несмотря на массовые протесты в Иране в ответ на восстановление санкций, власти США уверены, что ситуация не позволит Ирану восстановить повторный запуск разработки ядерного оружия.

"Мы уверены, что иранцы не примут этого решения", - сообщил госсекретарь США.

Также Помпео напомнил, что США не потерпят торговли стран Евросоюза и с Ираном и США и не позволят Европе вести бизнес "на два фронта".

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Выступая в Совбезе ООН президент США Дональд Трамп анонсировал самые масштабные в истории санкции против Ирана, после того, как вступят в силу обновленные ограничения 5 ноября.

Отношения США и Ирана обострены на фоне взаимных угроз, одностороннем выходе Трампа из Ядерной сделки из-за обвинений в том, что Тегеран тайно продолжает разрабатывать ядерное оружие, попыток главы Белого дома заменить иранскую нефть для своих союзников. Компании-гиганты уже уходят из Ирана, после того, как Трамп пригрозил, что можно вести бизнес либо с Тегераном, либо с Вашингтоном.

Иранский экспорт нефти уже значительно снизился - на 500 тысяч баррелей в день с мая - до менее двух миллионов баррелей в сутки. Это произошло еще до того, как санкции США против энергетического сектора Ирана официально вступят в силу в ноября.

Обновленные санкции США против Ирана начнут действовать в ноябре 2018 года. При этом Трамп заявил о том, что после вступления в силу ноябрьских санкций, США введут такие меры ограничения, которых ранее никогда не было. Ранее президент США назвал режим в Тегеране главным спонсором мирового терроризма.