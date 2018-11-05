 Авиакатастрофа Boeing 737 в Индонезии: спасатели извлекли из Яванского моря 105 тел погибших

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Reuters.

Решение приняли на основе данных, полученных после анализа информации с места крушения - определенная часть тел все еще может оставаться под водой, поэтому их постараются отыскать.

На данный момент, кроме обнаруженных в первые дни поисков 10 погибших спасатели уже извлекли из обломков самолета 105 тел пассажиров; однако, поскольку останки сильно пострадали из-за аварии и последующего воздействия морской воды вкупе с обитателями моря, они очень трудно поддаются идентификации - достоверно установлены личности только 14 погибших.

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Как сообщалось, лайнер Boeing 737 бюджетной авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Западной Явы. Поиски людей продолжаются, однако вероятнее всего, что все 188 человек, которые были на борту, погибли.

В четверг спасатели нашли бортовой самописец Boeing 737, что разбился над Яванским морем 29 октября.