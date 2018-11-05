 Один из региональных центров авиации МВД будет базироваться в Черновцах, - Аваков

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочей поездки на Буковину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы ведем работу над большим вертолетным проектом. Он базируется на новой системе взаимодействия всех служб МВД. Это сервис и безопасность для простых граждан. В течение двух лет эта система заработает по всей стране. Среди основных задач - охрана границы, особенно морской, обеспечение специальных функций пожарных, полицейских и гвардии. Один из региональных центров системы авиационной безопасности МВД будет размещаться в Черновцах", - сказал Арсен Аваков.

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По его словам, в центре будут работать полицейские, спасатели и пограничники.

Напомним, три вертолета для аэромедицинской эвакуации и санитарно-спасательных операций для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и один для Национальной гвардии Украины поступят в рамках украинского-французского контракта до конца 2018 года.

По мнению Арсена Авакова, система гражданской авиации МВД повысит безопасность страны. Он также сообщал, что один из региональных центров системы авиационной безопасности МВД будет размещаться в Мариуполе.