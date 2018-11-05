 Комитет ВР рассмотрит выполнение Украиной международных обязательств по расследованию дела Гонгадзе, - Гопко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook заявила нардеп Анна Гопко.

Она также указала, что мероприятие пройдет по адресу: ул. Садовая, 3а, комн. 833.

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Согласно анонсу на сайте парламента, мероприятие стартует в 15:00. В круглом столе примут участие при участии руководства Офиса Совета Европы, Министерства юстиции Украины, Генеральной прокуратуры Украины, национальной полиции Украины и послов стран-членов ЕС.

Напомним, убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - Пукач - находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области он был задержан. 24 июля 2009 года Генеральная прокуратура Украины предъявила Пукачу обвинения в убийстве Гонгадзе и ряде других преступлений, таких как похищение Подольского и уничтожение документов.

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29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению. Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, а также потерпевший журналист Алексей Подольский подали апелляции на приговор. Они добиваются установление заказчиков убийства и похищения.

Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобы в закрытом режиме, но позже министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме. 12 марта 2015 года комиссия Министерства внутренних дел сняла гриф секретности с 80 носителей информации в деле Пукача.

Александр Ельяшкевич выступает представителем Подольского в суде. На него самого в феврале 2000 года неизвестные напали у гостиницы "Москва". Тогда он обвинил в нападении тогдашнего президента Леонида Кучму.

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