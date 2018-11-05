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 Комитет ВР рассмотрит выполнение Украиной международных обязательств по расследованию дела Гонгадзе, - Гопко

В понедельник, 5 ноября, комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам проводит круглый стол "Международные обязательства Украины: состояние выполнения обязательств Украины по расследованию и правосудия по делам Гонгадзе, Подольского и Ельяшкевича".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook заявила нардеп Анна Гопко.

Она также указала, что мероприятие пройдет по адресу: ул. Садовая, 3а, комн. 833.

Комитет ВР рассмотрит выполнение Украиной международных обязательств по расследованию дела Гонгадзе, - Гопко 01

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Согласно анонсу на сайте парламента, мероприятие стартует в 15:00. В круглом столе примут участие при участии руководства Офиса Совета Европы, Министерства юстиции Украины, Генеральной прокуратуры Украины, национальной полиции Украины и послов стран-членов ЕС.

Напомним, убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - Пукач - находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области он был задержан. 24 июля 2009 года Генеральная прокуратура Украины предъявила Пукачу обвинения в убийстве Гонгадзе и ряде других преступлений, таких как похищение Подольского и уничтожение документов.

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29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению. Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, а также потерпевший журналист Алексей Подольский подали апелляции на приговор. Они добиваются установление заказчиков убийства и похищения.

Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобы в закрытом режиме, но позже министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме. 12 марта 2015 года комиссия Министерства внутренних дел сняла гриф секретности с 80 носителей информации в деле Пукача.

Александр Ельяшкевич выступает представителем Подольского в суде. На него самого в феврале 2000 года неизвестные напали у гостиницы "Москва". Тогда он обвинил в нападении тогдашнего президента Леонида Кучму.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095044
 
 
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Тоесть без международных объязательств расследование не проводилось бы?
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Замовників так і не встановили, хоч згідно плівок Мельниченко всі розуміють хто це може бути.
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Ну, кто там тогда, дома на Каширском шоссе взрывал? Рязанский «сахар», Беслан, Тузла...
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«Бывший замглавы миссии ОБСЕ отказался считать Россию агрессором.
При этом он отметил, что зафиксировала колонны машин военного типа с оружием, которые въезжали на Украину с территории России. »(!!!!!)
https://lenta.ru/news/2018/11/04/agression/

Нормально, да?
Вот шо нефтебабло «Газпромовское», животворящее с 3,14159265дарами творит...
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Да вы шо ? На кучму замахнулись ? Это попутчик революций начиная с французской , побратим Жанны Дарк .
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А если серьезно , это уже не смешно .Показатель нашей инфантильности и терпимости к барыгам от власти .
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КуЧмо и литвиняка-подкацапник с братишкой погранцом предателем
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Просто вдумайтеся як це звучить: Комитет ВР рассмотрит выполнение Украиной международных обязательств по расследованию дела Гонгадзе... Ганьбище. на сьогодні влада в Україні просто множить цю країну разом з усіма хто в ній в нуль. завоювали.
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Как уже остохренели эти круглые столы с этими круглыми рожами...
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Если Петя не трогает заказчиков, значит Петя повязан, зачем нужен Украине такой "президент"?
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Щаз подтянеццо соевая легитимность сдирать кавычки с твоего определения Комитет ВР рассмотрит выполнение Украиной международных обязательств по расследованию дела Гонгадзе, - Гопко - Цензор.НЕТ 6294
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет ВР рассмотрит выполнение Украиной международных обязательств по расследованию дела Гонгадзе, - Гопко
 
 
 
 
 
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