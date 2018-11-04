 Стрелка 72 ОМБр Игоря Гончаренко, погибшего на Донбассе, похоронили на Житомирщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом написала в Facebook волонтер Людмила Блащук, информирует Цензор.НЕТ.
Отметим, что Игорь Андреевич Гончаренко родился 5 марта 1994 года. Служил старшим солдатом, стрелком-помощником гранатометчика 8-й роты 72-й отдельной механизированной бригады. Был командирован в подразделение из 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы. Погиб 1 ноября в районе поселка городского типа Зайцево Донецкой области от смертельного ранения, полученного в результате обстрела нашего опорного пункта из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У него остались родители и сестра.
Напомним, 2 ноября пресс-центр ООС сообщил, что оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В результате боевых действий погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два получили ранения.