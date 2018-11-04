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 Стрелка 72 ОМБр Игоря Гончаренко, погибшего на Донбассе, похоронили на Житомирщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 ноября, в поселке Станишовка Житомирского района состоялось прощание со старшим солдатом, стрелком-помощником гранатометчика 8-й роты 72-й отдельной механизированной бригады Игорем Гончаренко.

Об этом написала в Facebook волонтер Людмила Блащук, информирует Цензор.НЕТ.

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Стрелка 72 ОМБр Игоря Гончаренко, погибшего на Донбассе, похоронили на Житомирщине 01
Стрелка 72 ОМБр Игоря Гончаренко, погибшего на Донбассе, похоронили на Житомирщине 02
Стрелка 72 ОМБр Игоря Гончаренко, погибшего на Донбассе, похоронили на Житомирщине 03
Стрелка 72 ОМБр Игоря Гончаренко, погибшего на Донбассе, похоронили на Житомирщине 04

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Стрелка 72 ОМБр Игоря Гончаренко, погибшего на Донбассе, похоронили на Житомирщине 05
Стрелка 72 ОМБр Игоря Гончаренко, погибшего на Донбассе, похоронили на Житомирщине 06
Стрелка 72 ОМБр Игоря Гончаренко, погибшего на Донбассе, похоронили на Житомирщине 07
Стрелка 72 ОМБр Игоря Гончаренко, погибшего на Донбассе, похоронили на Житомирщине 08
Стрелка 72 ОМБр Игоря Гончаренко, погибшего на Донбассе, похоронили на Житомирщине 09
Фото: facebook.com/blashchuk

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Отметим, что Игорь Андреевич Гончаренко родился 5 марта 1994 года. Служил старшим солдатом, стрелком-помощником гранатометчика 8-й роты 72-й отдельной механизированной бригады. Был командирован в подразделение из 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы. Погиб 1 ноября в районе поселка городского типа Зайцево Донецкой области от смертельного ранения, полученного в результате обстрела нашего опорного пункта из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У него остались родители и сестра.

Напомним, 2 ноября пресс-центр ООС сообщил, что оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В результате боевых действий погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3095042
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтрелка 72 ОМБр Игоря Гончаренко, погибшего на Донбассе, похоронили на Житомирщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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