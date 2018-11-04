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Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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 США призывают украинские власти привлечь виновных в убийстве Гандзюк к ответственности, - Йованович

Соединенные Штаты Америки требуют привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей убийства советника Херсонского городского головы Екатерины Гандзюк.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства.

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"От имени правительства США и американского народа выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиков", - говорится в сообщении.

США призывают украинские власти привлечь виновных в убийстве Гандзюк к ответственности, - Йованович 01

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3095041
 
   
 Топ комментарии
 
Госпожа Йованович , вы надеетесь что поросячья свора начнет себя сажать ?
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Беня - хороший олигарх. Грабит украинский народ, а глаза такие добрые-добрые. США призывают украинские власти привлечь виновных в убийстве Гандзюк к ответственности, - Йованович - Цензор.НЕТ 6337
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Ого! Рюкзакова могут посадить?
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Гандзюк заказали те, кому выгодна её смерть для использования в своих манипуляциях против власти, против силовиков, против генпрокурора. Это называется подставить, чтобы обвинить. Внимательно смотрим, кто громче всех кричит "Держите вора!" и все становиться ясно.
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Еще одна баба Яга выползла. Гибридный пахан уж давно на Восток как то смотрит. Так , что пока денег МВФ не даст ему как то призывы до лампочки. Он и сам мастак их делать....
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Госпожа Йованович , вы надеетесь что поросячья свора начнет себя сажать ?
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Пані посол, ви досі не розібрались в українському суспільстві? Це вам не Штати...
Народу не потрібно щоби карали замовника, йому потрібно, щоби замовником виявився той, кого вони хочуть покарати!
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спасибо США за изгнание Коломойского и за
выбор в пользу барыги, посаженного на трон
путиным через фирташа и прочих бандитов
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Того самого Коломойского который 5,5 млрд с УКРАИНЫ сбить хочет?! Не с олигархов и бандитов а с бюджета. залезть к каждому в карман. не построить в Украине больницы и школы в селах....это ты за этой тварью рыдаеш сеня??!! Иск Коломойского к Украине по делу "Укрнафты" вырос на $700 млн
Претензии увеличились до $5,4 млрд.

https://lb.ua/economics/2018/01/03/386442_isk_kolomoyskogo_ukraine_delu.html
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Беня - хороший олигарх. Грабит украинский народ, а глаза такие добрые-добрые. США призывают украинские власти привлечь виновных в убийстве Гандзюк к ответственности, - Йованович - Цензор.НЕТ 6337
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Госпожа Йованович, кто заказал убийство Кеннеди? США призывают украинские власти привлечь виновных в убийстве Гандзюк к ответственности, - Йованович - Цензор.НЕТ 4721
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Надро кому-то выйти с плакатом, кто такая Гандзюк

И за что ее исключили из батькивщины в 15 году
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и кто она такая?
Они так за каждого украинца стоять будут или она чем-то особенна?
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За твоєю облудно-соєвою логікою її за це тре було облити кислотою, так? А інших активістів залякувати і вбивати теж, так? Сергія Стерненка, Ноздровську, Миколу Бичка, Віталія Устименка....
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Шановний редакторе Цензора !
Де ви побачили в зверненні пані Йованович , слово ,, требуют "! Закликати і вимагати , на мій погляд , це різні поняття !
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Ну, не за цього режиму вже. Буде як з Гонгадзе, Окуєвою, Шереметом. Як з підірваними складами. Мальдівсько-оффшорному сліпотрасту шкандаль не потрібен, тим більше напередодні виборів
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Не парьтесь, мусора своїх не здадуть… ой, вибачаюсь, нова поліція…
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Не парьтесь вы , боты разного помола , так как уже всех сдали !
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСША призывают украинские власти привлечь виновных в убийстве Гандзюк к ответственности, - Йованович
 
 
 
 
 
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