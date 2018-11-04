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 Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Торбин переведен в изолятор СБУ Киева, - Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко провел совещание по расследованию убийства и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерины Гандзюк.

Об этом он сообщил на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

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"Смерть Кати Гандзюк переживаю как личное горе. Только что завершил совещание. Следствие Нацполиции, которое ни на день не останавливалось, в котором проведено 367 допросов, 21 экспертиза, проверки на детекторе лжи и иные процессуальные действия, скоро будет завершено", - написал Луценко.

Он заверил, что установленные исполнители и организатор предстанут перед судом.

"С целью установления заказчика, подозреваемый в организации убийства в конце октября переведен в изолятор СБУ Киева. Все, что я обещал Кате, когда посещал ее в больнице - будет выполнено", - заявил генпрокурор.

Также он высказал искренние соболезнования родным и друзьям Екатерины Гандзюк.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3095040
 
 
 Топ комментарии
 
Смерть Кати Гандзюк переживаю как личное горе...

лицемер хренов.
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жалкие потуги никчемной власти....
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Охренеть , даже пьяныц Югик к вечеру протрезвел, что то в фейсбуке нацарапать..... Да, горе когда в семье пьяница, но когда он руководит правоохранительной системй это ужас.
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Ну тогда уж уточним, что "криминальные действия осуществляемые чиновниками и отдельными лицами", т. е. представителями местной власти и их подельниками.
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Нам бы пригодился опыт США, где есть смертная казнь. Там преступники идут на сдлелку, выдавая заказчиков, что бы избежать смертной казни, получая пожзненное. А у нас этим не поторгуешься.
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Прокуратура, МВС, СБУ-це спражні "НАРОДНІ" організації!!! Працюють виключно під тиском і по ініціативі свого народу!!!!!
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ничего удивительного, так работают все органы власти в нормалных странах.
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Виходить ми в чотири рази не нормальна держава, бо правоохоронців в чотири рази більше чим рекомендовано.
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Ну да... В США открывается уголовное дело после публикации информации, например в газете... Ненормальная страна.
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типа того. В США и других демокртических странах все органы власти боятся публичного скандала. Поэтому старются его предупредить.
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это основной принцип демокртии. Власть идет на поводу своего народа, а не на оборот.
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Публичный скандал - это не митинги на улице. Обычный гражданин может его вообще не заметить.
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конечно не обязательно митинг, достоточно обычной публикации в СМИ что бы власть уже боялось. Они старются до этого не доводить.
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Ну так значит Хома прав, говоря о работе МВС ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО под натиском народа и это не нормально и не свойственно демократическим странам. Спасибо)
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конечно прав. Потому что во всех демократичесаих странах имнно так. Или ты думашь всезде менты работают по зову сердца?
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Интересно, почему в Херсоне человек не хочет называть заказчика нападения, в Киеве вдруг должен захотеть? Что, в изоляторе СБУ есть особая техника и спецы по развязыванию языков, образца 1576 года?
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потому что в Херсоне сидят закзчики, неужели не понятно?
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Было бы хорошо,по крайней мере у меня этот соловушек запел бы через пять минут!
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