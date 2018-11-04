 Чтобы установить заказчика, подозреваемый в организации убийства Гандзюк Торбин переведен в изолятор СБУ Киева, - Луценко

Об этом он сообщил на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.
"Смерть Кати Гандзюк переживаю как личное горе. Только что завершил совещание. Следствие Нацполиции, которое ни на день не останавливалось, в котором проведено 367 допросов, 21 экспертиза, проверки на детекторе лжи и иные процессуальные действия, скоро будет завершено", - написал Луценко.
Он заверил, что установленные исполнители и организатор предстанут перед судом.
"С целью установления заказчика, подозреваемый в организации убийства в конце октября переведен в изолятор СБУ Киева. Все, что я обещал Кате, когда посещал ее в больнице - будет выполнено", - заявил генпрокурор.
Также он высказал искренние соболезнования родным и друзьям Екатерины Гандзюк.
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.
Смешал все в кучу. Список бабченко приплел, который после появления там авакяна младшего даже не туалетная бумага.
Я такое только или бухой или с бодуна бы сбредил!
Его наоборот оштрафовать надо за распитие на рабочем! Просроченный тортик в этом месяце не получит!
Он всего лишь запостил то, что куратор подал!
Это куратора нужно наказывать!
а тот факт что наёмники из этого же СБУ убили Мужчиля ?
порошенко их не просил убивать нго , да ?
они сами так решили ?
лицемер хренов.
(другое дело,что продажные суды смазывают всю работу Луценко )
Что, решили попросту "выбить" показания в изоляторе, поскольку иначе установить заказчика ни профессионализма, ни тем более желания, не хватило.
Ну а задо.бам доведеться шукати інший привід...
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Интересно та "х@ита", которая модерирует ветку заметит эту гадость или сделает вид, что ничего не произошло?
Уровень интеллекта совпадает.
Жагун, смотри не проморгай сеанс связи с МинБздецьом а то грошей не дадут )))),
А где кацахол? Или ты сегодня на смене один? ))))))
Может у него секретутка нанята!
Женсчина 3000+1?
минстеци помогают
Те що вийшли люди в деяких містах із одинаковими ( під копірку ) плакатами також дивує !
Таке враження що заздалегідь готувалися до цієі трагічної акціі і це при тому , що Гандзюк почувалася уже добре !
А у нас шо, перевод в изолятор автоматом раскрывает дело и заказчика?
Даже страшно вообразить что там?
Латинские и сомалийские тюрьмы наверно нервно курят....
https://prefiks.win/2018/11/04/sternenko-naperedodni-napadu-na-nei-m/?fbclid=IwAR1zZJjSyvo4gWftmygkPMzaOoE0lGpOqankngiAuF9T7yJheUBDtaNZmq8