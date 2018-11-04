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 Чтобы установить заказчика, подозреваемый в организации убийства Гандзюк Торбин переведен в изолятор СБУ Киева, - Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко провел совещание по расследованию убийства и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерины Гандзюк.

Об этом он сообщил на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

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"Смерть Кати Гандзюк переживаю как личное горе. Только что завершил совещание. Следствие Нацполиции, которое ни на день не останавливалось, в котором проведено 367 допросов, 21 экспертиза, проверки на детекторе лжи и иные процессуальные действия, скоро будет завершено", - написал Луценко.

Он заверил, что установленные исполнители и организатор предстанут перед судом.

"С целью установления заказчика, подозреваемый в организации убийства в конце октября переведен в изолятор СБУ Киева. Все, что я обещал Кате, когда посещал ее в больнице - будет выполнено", - заявил генпрокурор.

Также он высказал искренние соболезнования родным и друзьям Екатерины Гандзюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антон Геращенко - организатору нападения на Гандзюк Торбину: Иного приговора, кроме как пожизненного заключения тебе не светит, если не сдашь заказчика

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3095040
 
   
 Топ комментарии
 
Молодец! Заслужил рошэнку!
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жалкие потуги никчемной власти....
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Насколько я помню только министр МВД Луценко мог пьяным устриэоить драку с полицией ФРГ и не прийти в Раду потому, что пьян.... Других как то не наблюдалось. И хватит пургу нести про Юлю. Задолбали ею....
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Чего это заслужил....
Смешал все в кучу. Список бабченко приплел, который после появления там авакяна младшего даже не туалетная бумага.
Я такое только или бухой или с бодуна бы сбредил!
Его наоборот оштрафовать надо за распитие на рабочем! Просроченный тортик в этом месяце не получит!
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Заслужил, заслужил
Он всего лишь запостил то, что куратор подал!
Это куратора нужно наказывать!
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О! и к "простым будивельныкам" темники поступили)))
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Друзья, это только мне кажется, что Жагуна МинБздець "имеет"?
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ага, закрыли в изолятор, заткнули рот, чтоб не говорил лишнего, как и с савченко,
а тот факт что наёмники из этого же СБУ убили Мужчиля ?
порошенко их не просил убивать нго , да ?
они сами так решили ?
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Смерть Кати Гандзюк переживаю как личное горе...

лицемер хренов.
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Югик хоть что-то делает(хоть кого то ловит) а кто из предшественников, лучше чем он?
(другое дело,что продажные суды смазывают всю работу Луценко )
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Белку твой Юлик ловит... ниче более на ум не приходит.
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Там уже целый зоопарк и не только белки и песцы....
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Ізоляторів СБУ взагалі вже давно не повинно було існувати, знайшов чим пишатись.
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"Чтобы установить заказчика, подозреваемый в организации убийства Гандзюк Торбин переведен в изолятор СБУ Киева".
Что, решили попросту "выбить" показания в изоляторе, поскольку иначе установить заказчика ни профессионализма, ни тем более желания, не хватило.
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пише про поліграф. А в Україні це добровільна експертиза. Значить хтось з учасників погодився пройти. Їх козир це виконавець. Йому можно шити й 115-ту, а в обмін на покази спускати покарання, але все рівно вбивство вони організатоту і замовнику не пришиють... Хоча сам факт, якщо розкриють, нехай і замовну 121-шу, вже добре.
Ну а задо.бам доведеться шукати інший привід...
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Охренеть , даже пьяныц Югик к вечеру протрезвел, что то в фейсбуке нацарапать..... Да, горе когда в семье пьяница, но когда он руководит правоохранительной системй это ужас.
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Ви уявіть собі, якби для прикладу, Зайцева вчинила ДТП сьогодні, в країні де дефакто розпочалсь передвиборча компанія? Тепер усі вбивства у нас будуть резонансні, усі будутс упроводжуватись мітингами, звісно буде купа "обличителей зла" і т.п....
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".....Сейчас я НЕ поддерживаю акцию "Хто замовив Катю Гандзюк?" и считаю ее (как и описанную выше) - политически мотивированной х@итой....."
______________________________________________________________
Интересно та "х@ита", которая модерирует ветку заметит эту гадость или сделает вид, что ничего не произошло?
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Насколько я помню только министр МВД Луценко мог пьяным устриэоить драку с полицией ФРГ и не прийти в Раду потому, что пьян.... Других как то не наблюдалось. И хватит пургу нести про Юлю. Задолбали ею....
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Интересно а русский мат они тоже учили или как ?
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Яка вишукана мова, який слог, яка орбізнаність у всіх перепетіях і походженнях алкгоголіка Луценка. Ти напевно його кум МінБздець? Чи ти ЦеГолка? ))))))))))
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Да, так как то юмором послал всю Раду я не могу прийти, немножко пьян....
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Может это и есть югик? Инкогнито, тык скыть.
Уровень интеллекта совпадает.
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"Бэлка, бэлка, я Тайга, вызывю на связь",
Жагун, смотри не проморгай сеанс связи с МинБздецьом а то грошей не дадут )))),
А где кацахол? Или ты сегодня на смене один? ))))))
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а это как раз может быть один из аккаунтов вышеупомянутого) Больно слоган схож.
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Оооооо, как же Вы долго думали, заказчик-Йуля. Чтобы установить заказчика, подозреваемый в организации убийства Гандзюк Торбин переведен в изолятор СБУ Киева, - Луценко - Цензор.НЕТ 6274
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А кто вам сказал что это он царапает?
Может у него секретутка нанята!
Женсчина 3000+1?
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Смотря на их пропитые рожи понимаешь, что это не супруги, а собутыльники. И учитывая то, что луцик более тренирован, можно с уверенность сказать , что его мадам еще не протрезвела....
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Не ну обещать эти парни могут. Чего стоит только один гибнидный пахан....
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Чтобы установить...для начала ,покайся в грехах и брось пить .....для начала,БРЕХУН!
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Заодно пусть Луценко расскажет откуда у него Дворец в 800 кв. метров .У жены Иришки Мерседесы Мальдивы ..
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Кино про немцев и для лохов .
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В Украине что Сыровотки правды нет? или она не законна? пусть ширнут ему что-то от друзей с третьего этажа. А потом это-го заказчика паралено и раскрутить.
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покази отрмані під час досудового розслідування в Україні не є доказом. Тільки надані суду, а в суді, ти його потім не ширнеш...
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порошенко и его банда решили сделать себе рекламу,
минстеци помогают
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Мене дивує миттєва реакція московітів на цю трагедію із закликами до третього майдану !
Те що вийшли люди в деяких містах із одинаковими ( під копірку ) плакатами також дивує !
Таке враження що заздалегідь готувалися до цієі трагічної акціі і це при тому , що Гандзюк почувалася уже добре !
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Вони скоро будут виходити із шаблонами, де тільки прізвище змінюється...
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если бы действительно захотели найти заказчика, менты давно бы разговорили исполнителя...допрос с применением подручных средств мало кто может выдержать
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Стесняюсь спросить....
А у нас шо, перевод в изолятор автоматом раскрывает дело и заказчика?
Даже страшно вообразить что там?
Латинские и сомалийские тюрьмы наверно нервно курят....
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Вот на рассее у вас тюрьмы , это да , можно позавидовать , да ольгинец !?
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Мабуть у СІЗО СБУ планові з'омки "Слідство ведуть екстрасенси?"
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СТЕРНЕНКО: НАПЕРЕДОДНІ НАПАДУ НА НЕЇ МИ РОЗМОВЛЯЛИ, І КАТЯ СКАЗАЛА ЩО АБСОЛЮТНО ВПЕВНЕНА У ПРИЧЕТНОСТІ ПОЛІЦІЇ…
https://prefiks.win/2018/11/04/sternenko-naperedodni-napadu-na-nei-m/?fbclid=IwAR1zZJjSyvo4gWftmygkPMzaOoE0lGpOqankngiAuF9T7yJheUBDtaNZmq8
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"Тут Паша, обладающий сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть даже ногами."
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Это типа стены СБУ помогают в "чистосердечном признании", или чтоб не ляпнул лишнего ?
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думаю, что всех нас ждет интересное продолжение. Вот будет поворот, если ниточка приведет к опоблоку или ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧтобы установить заказчика, подозреваемый в организации убийства Гандзюк Торбин переведен в изолятор СБУ Киева, - Луценко
 
 
 
 
 
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