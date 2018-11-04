 Антон Геращенко - организатору нападения на Гандзюк Торбину: Иного приговора, кроме как пожизненного заключения тебе не светит, если не сдашь заказчика

"Приношу свои соболезнования родным и близким Кати Гандзюк. Ее трагическая смерть не останется безнаказанной! Полицией задержаны 5 исполнителей и организаторов убийства Кати. Четверо исполнителей и соучастников преступления дали исчерпывающие показания на организатора - бывшего АТОшника Сергея Торбина", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Антона Геращенко в Facebook.

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По информации нардепа, Торбин находиться в СИЗО с августа этого года, но пока не рассказал правды "о том, кто его надоумил организовать нападение на Катю".

"Судя по всему, ему, через адвокатов обещали, что, поскольку Катя до сегодняшнего дня была жива и он будет молчать, то ему дадут лет 5-6 и он выйдет года через три. Сегодня, после трагической гибели Кати Гандзюк, я обращаюсь к подозреваемому в убийстве Кати Сергею Торбину: иного приговора, кроме как пожизненного заключения тебе, подонку, не светит! Кроме одного варианта, когда ты сдашь заказчика этого страшного преступления. Тогда суд учтет это, и при вынесении приговора ты получишь не пожизненное заключение, а лет 10-15. Ты, подонок и идиот, который взял деньги за то, чтобы изуродовать Катю Гандзюк. Ты, скорее всего, не осознавал, к чему это все приведет. Думал, что ты останешься безнаказанным. Так думают все начинающие преступники. Но теперь другого выхода у тебя, чтобы не оставаться гнить всю жизнь за решёткой, у тебя, Сергей Торбин, не остается! Слово за тобой!", - написал Геращенко

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.