 В ближайшее время материалы уголовного производства об убийстве Гандзюк передадим в суд, - Князев

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Князев подчеркнул очевидность смерти Гандзюк как "следствия дерзкого нападения, произошедшего на нее 31 июля этого года в Херсоне".

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"По данному факту полиция задержала пятерых соучастников преступления, которые были арестованы. Среди них - непосредственный организатор и исполнитель. Сегодня в связи со смертью Екатерины Гандзюк следователи уже переквалифицировали это дело как "законченное убийство". Уголовное производство будет расследоваться как "умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц", - напомнил он.

Глава Нацполиции заявил, что следствие почти завершено, "вся доказательная база собрана", поэтому "в ближайшее время материалы уголовного производства передадим в суд".

"Если вина задержанных будет доказана - им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. То есть касается организатора и исполнителей - свою работу полиция выполнила. В то же время, хочу напомнить, что, по инициативе Генеральной прокуратуры, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство и работает над установлением заказчика этого подлого нападения. Национальная полиция Украина предоставляет всю необходимую помощь, чтобы заказчик был назван и понес наказание", - сообщил Князев.

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В связи со смертью потерпевшей в Нацполиции ожидают, что задержанные организаторы нападения дадут дополнительные свидетельства о том, чей заказ они выполняли.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходят митинги-реквиемы.