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 В ближайшее время материалы уголовного производства об убийстве Гандзюк передадим в суд, - Князев

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев пообещал в ближайшее время передать материалы уголовного производства об убийстве активистки, советницы Херсонского городского головы Екатерины Гандзюк в суд.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Князев подчеркнул очевидность смерти Гандзюк как "следствия дерзкого нападения, произошедшего на нее 31 июля этого года в Херсоне".

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"По данному факту полиция задержала пятерых соучастников преступления, которые были арестованы. Среди них - непосредственный организатор и исполнитель. Сегодня в связи со смертью Екатерины Гандзюк следователи уже переквалифицировали это дело как "законченное убийство". Уголовное производство будет расследоваться как "умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц", - напомнил он.

Глава Нацполиции заявил, что следствие почти завершено, "вся доказательная база собрана", поэтому "в ближайшее время материалы уголовного производства передадим в суд".

"Если вина задержанных будет доказана - им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. То есть касается организатора и исполнителей - свою работу полиция выполнила. В то же время, хочу напомнить, что, по инициативе Генеральной прокуратуры, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство и работает над установлением заказчика этого подлого нападения. Национальная полиция Украина предоставляет всю необходимую помощь, чтобы заказчик был назван и понес наказание", - сообщил Князев.

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В связи со смертью потерпевшей в Нацполиции ожидают, что задержанные организаторы нападения дадут дополнительные свидетельства о том, чей заказ они выполняли.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходят митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3095034
 
   
 Топ комментарии
 
Миха Чаплыга
Простите, Петр Алексеевич, но Ваш пост как насмешка над бездыханным телом Кати. Это ВЫ ее убили. ВЫ!Ваша скоццкая система, которую Вы возглавляете и крышуете. Это Вы породили этот беспредел. Это Вы породили того заказчика и исполнителей. Это Вы поставили своей фракцией Авакова рулить МВД и всей страной. Это Вы назначили главу СБУ, что умеет только инакомыслящих травить. Это Вы поставили главу ГПУ, что умеет только у прежних отжимать украденное у нас... с дисконтом.Это Вы убили Катю! Вы. И Ваши посты - насмешка, издевательство и сволочизм.Кого Вы объеднать зовете? Грицака с Аваковым и Юрой? Вы лицемер. И даже смерть Вашей жертвы не разбудила в Вас СОВЕСТЬ.Какой томос, какой Варфоломей, какая Церковь, какой Бог? Трусы НАТЯНИТЕ! ... и крест снимите...Не нужно высокопарных слов. Вы назначили главу СБУ? СБУ ведет расследование? Где Указ о снятии Грицака?Ваше большинство назначило Юру? Юра говорил, что все ок и дело раскрыто и нечего передавать от МВД в СБУ? А потом оказалось, что МВД подсунуло "терпилу"? Где голосование Вашей фракции о снятии главы ГПУ?Ваше большинство назначило Авакова? Еще тот олигарх на крови. Ну... где голосование Вашего большинства по его снятию?Что? НиФи не проголосует? Не важно! Пусть вся страна ЭТО увидит. Вся страна пусть увидит!А Ваша фракция проголосует? Вы же так много говорили о том, что это Ваша фракция и имя там Ваше!Не нужно слов. Голосования в Раде и Ваши Указы. Остальное - пыль.Вы убили Катю. Вы...
Презираю.
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А судьи ведь все те же ?
"Убийство Екатерины Гандзюк это Врадиевка Петра Порошенко. Но, в то же время, это гораздо хуже чем Врадиевка. Врадиевка - это был шок, сбой системы, ментовский произвол. На который, все же, при желании было легко найти управу просто по звонку из Киева. Здесь же мы имеем дело с ситуацией, которая не просто неуправляема, она никого по-настоящему и не шокирует. За пять лет бандитизм сросся с политикой, с властью и сам стал властью. Дело Гандзюк вызвало резонанс исключительно из-за близости покойной к посольствам. Но в нем нет совершенно ничего, что способно как-то особенно удивить жителей тысяч населенных пунктов по всей стране. Это их повседневная жизнь. И даже если завтра вдруг найдут заказчика, толку то? У дракона сразу же вырастет новая голова. Nomen illis legio", - пишет журналист Вячеслав Чечило.
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Ноздровская и Позняков, а потом и Гандзюк расследовали преступления ментовской верхушки,но "убили" их левые гопники.
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Миха Чаплыга
Простите, Петр Алексеевич, но Ваш пост как насмешка над бездыханным телом Кати. Это ВЫ ее убили. ВЫ!Ваша скоццкая система, которую Вы возглавляете и крышуете. Это Вы породили этот беспредел. Это Вы породили того заказчика и исполнителей. Это Вы поставили своей фракцией Авакова рулить МВД и всей страной. Это Вы назначили главу СБУ, что умеет только инакомыслящих травить. Это Вы поставили главу ГПУ, что умеет только у прежних отжимать украденное у нас... с дисконтом.Это Вы убили Катю! Вы. И Ваши посты - насмешка, издевательство и сволочизм.Кого Вы объеднать зовете? Грицака с Аваковым и Юрой? Вы лицемер. И даже смерть Вашей жертвы не разбудила в Вас СОВЕСТЬ.Какой томос, какой Варфоломей, какая Церковь, какой Бог? Трусы НАТЯНИТЕ! ... и крест снимите...Не нужно высокопарных слов. Вы назначили главу СБУ? СБУ ведет расследование? Где Указ о снятии Грицака?Ваше большинство назначило Юру? Юра говорил, что все ок и дело раскрыто и нечего передавать от МВД в СБУ? А потом оказалось, что МВД подсунуло "терпилу"? Где голосование Вашей фракции о снятии главы ГПУ?Ваше большинство назначило Авакова? Еще тот олигарх на крови. Ну... где голосование Вашего большинства по его снятию?Что? НиФи не проголосует? Не важно! Пусть вся страна ЭТО увидит. Вся страна пусть увидит!А Ваша фракция проголосует? Вы же так много говорили о том, что это Ваша фракция и имя там Ваше!Не нужно слов. Голосования в Раде и Ваши Указы. Остальное - пыль.Вы убили Катю. Вы...
Презираю.
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И кричать об этом бесполезно . Мародеры живут в другом мирке . Только действие и сила .
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а ви його коли обрали хіба її не вбили?
Може вам нагадати, що мені писали, коли призначали Луценко Генпрокурорм, і коли я писав, що це тупий покидьок?
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"Лицо" омбудсмена Валерии Лутковской - ватоголовое хамло Михаил Чаплыга он же "Анархист Миха"

https://site.ua/yaroslav.bondarenko/4632/?fbclid=IwAR1pTx6HVz57RmtXVe-9m92TbOcINHpS4aZDN2SR8QLd7bEI0Gfel0QbQGc
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Яка тобі різниця, хто цю ватну істоту на світ витягує? Фактів там більш ніж достатньо! І це ще два роки тому...
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Ватна істота це Лутковська , що влаштовувала і Яника і Офшоренка , чи сам цей Бондаренко ?
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довірена особа Яника-Турча-Порошенко ... при них вона займала свою. посаду .
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А судьи ведь все те же ?
"Убийство Екатерины Гандзюк это Врадиевка Петра Порошенко. Но, в то же время, это гораздо хуже чем Врадиевка. Врадиевка - это был шок, сбой системы, ментовский произвол. На который, все же, при желании было легко найти управу просто по звонку из Киева. Здесь же мы имеем дело с ситуацией, которая не просто неуправляема, она никого по-настоящему и не шокирует. За пять лет бандитизм сросся с политикой, с властью и сам стал властью. Дело Гандзюк вызвало резонанс исключительно из-за близости покойной к посольствам. Но в нем нет совершенно ничего, что способно как-то особенно удивить жителей тысяч населенных пунктов по всей стране. Это их повседневная жизнь. И даже если завтра вдруг найдут заказчика, толку то? У дракона сразу же вырастет новая голова. Nomen illis legio", - пишет журналист Вячеслав Чечило.
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нас ждёт быстрый суд над страдающими тяжёлыми формами амнезии исполнителями..?
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боляче, коли гинуть люди, особливо найкращі з нас. Наволоч прибирає найрозумніших відкриваючи собі шлях
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Наверно,вся Украина ненавидит нынешнюю власть.
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Что-то правоохренительная система сильно зашевелилась, видно страх начал сковывать, народ выходит на майданы...
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На страна.уа смакуют подробно -- АТОшники, нацисты, шарий и други ватные эсперды...
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Не спешите передавать а то еще йульофилы и зродоботы не наскакались на костях((( Эти кремлевские консервы прям смакуют эту трагедию
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Глава Нацполиции заявил, что следствие почти завершено Источник: https://censor.net.ua/n3095034 - і хто ж замовник ?
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Ох и пересрали с перепугу убийцы от слов Князева! Забегали, шапки белые одели, даже сухари не сушат. Ты Князев расскажи как на днях в Катаре на катере или на белой машине с министром МВД шампанское пил на выставке. Неплохо бы и цену смету поездки выложить--всёжь денежка народная.
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Отвлекли " пацана " от крышевания проституток , наркопотоков и игрового бизнеса .
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Ноздровская и Позняков, а потом и Гандзюк расследовали преступления ментовской верхушки,но "убили" их левые гопники.
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Хто замовники? Який мотив?
Навіть якщо виконавці справжні, то покарати треба, перш за усе, замовників.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ближайшее время материалы уголовного производства об убийстве Гандзюк передадим в суд, - Князев
 
 
 
 
 
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