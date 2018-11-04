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Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Киевские новости, Общество
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 Митинг "Її вбили" в Киеве. ВИДЕО

В Киеве продолжается митинг-реквием с призывом о раскрытии убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Прямую трансляцию вело УНН в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В центре Львова - акция "Кто заказал Катю Гандзюк?". ВИДЕО

Также трансляцию вело издание "Радіо Свобода" в Facebook.

Еще одна трансляция велась на "Громадському".

Отметим, что одновременно акции проходят во Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

Также смотрите: Митинг-реквием в память о Екатерине Гандзюк проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3095033
 
 
 Топ комментарии
 
Sergii Naumovych.

5 ч. ·

R.I.P. Світла пам'ять 😞
В результате нападения на Екатерину Гандзюк мы имеем труп Екатерины, увеличенный на 17 миллиардов бюджет ненасытного МВД на 2019 год и итальянские лимоны на странице министра в день нападения на Гандзюк. Того самого МВД, у которого "тупо немає повноважень". Зато мы не имеем фамилии заказчиков многочисленных нападений на активистов, хотя они в большинстве случаев всем известны, мы не имеем полноценную реформу МВД, а лишь неудачную пародию с униформой, купленной на средства американских налогоплательщиков. Мы также наблюдаем участковых, которые по-прежнему закрывают глаза на титушек, нападающих на активистов под заборами незаконных застроек. У нас остались следователи, которых надо "мотивировать" для эффективной работы.

И давайте честно - у нас установлен феодализм с очковтирательством в социальных сетях и на телеканалах главных феодалов.


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Хто замовив вбивство; Каті Гандзюк?
Ірини Ноздровської?
Сармата?
Маестро?
Ендрю, Аміни Окуєвої, Павла Шеремета, Темура Махаурі?
Де імена замовників та виконавців вбивств Максима Шаповала та Юрія Возного?
Сашка Білого та Лісника?
Кто?!?!
Вы серьезно,инфантилы? Ок.
ПОРОШЕНКО!
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Если уже собрались то хоть задайте вопрос правильно: Порошенко, зачем ты убил Гандзюк?
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Ты что, на понт меня, дитё, решил взять?
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Ото і все, кацапе? Пальці скрючило чий є Крим написати? Якось українці над цим питанням не паряться.
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Кажеш це, не секрет? То, чому Луценко, Аваков, Грицак про це не в курсі, чи вони в долі?
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Та й дійсно, до чого тут Порошенко, як очільник силового блоку.
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Порошенко - не персидський цар, він все не контролює. І взагалі, по-вашому який у нього мотив для вбивства, доляха з Херсонщини від місцевих кримінальників?
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Опять бредни пошли. Хоть бы методичку нормальную вам, порохоботам выдавали, а то всё одно и то же ляпаете
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ты хочешь сказать, что у порохоботов не так все хорошо с методичками, как у вас, зрадодрочеров?
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А у меня нет никаких методичек, в отличие от тебя, я свободный человек, который не боится выразить своё мнение. А вот ты подконтрольное, уже на крючку у властей и будеш плясать под их дудку, сколько они захотят. Таких шестёрек, как ты нигде не любят. Не любят тебя и твои хозяева
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Хамить и быковать ты называешь выражением своего мнения? Да ты такое же быдло, как то, о котором тут злобные речи строчишь.
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Смерть Каті, це оцінка роботи МВД та СБУ.
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З точки зору медичного досвіду, скажу, що дуже маловірогідно, аби людина померла після такого тривалого терміну з моменту зовнішнього опіку. Якщо опік смертельний, смерть настає у перші два-три дні. Від ускладень роботи нирок(реабсорбція продуктів розпаду вражених, некротичних тканин) і далі по ланцюгу - до двох тижнів. Гандзюк вже була контактна, розмовляла, стан її однозначно поза зоною небезпеки життю, і вона повинна була поволі виздоровлювати, наслідки не є ризиками для життя. Хтось вже й діагноз відразу після смерті поставив - "тромб не витримав".
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Да, именно, у 33 - летней молодой женщины " тромб оборвался " внезапно. И делают всё настолько грубо и неумело, палятся жутко, но всё равно пытаются выставить народ последними лохами.
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Після інфаркту я доліковувався у санаторії "Жовтень". Там був один громадянин Канади, хтопцеві було 28 років. У нього теж інфаркт стався. Я був вкрай здивований, але лікар казав, що інфаркти ц і 20 років бувають.
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Ти такий лікар - як із собачого хвоста сито.
Якщо утворюється і відривається тромб, то це відбувається за певного збігу обставин.
Якби Гандзюк у свої 35 років продовжувала жити своїм звичним життям, то ніякий би тромбу в цьому віці в неї не відірвався. Тут я пряма кореляція з нападом, тривалою хворобою, малорухливим способом життя і відповідними наслідками.
Візьми свій диплом і розпали ним "буржуйку".
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Четвёртый аккаунт одного и того ж тролля
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У Сашка Білого, кажуть тролі, теж тромб відірвався. Та у багатьох патріотів, активістів, добровольців, рідновірів, співаків, волонтерів, чесних, принципових, кваліфікованих військових... А от у троляк, комуняк, олігархату, парханату - імунітет.
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Чем ближе к выборам - тем больше таких убийств будет
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І вбиватимуть виключно для того, щоб патрідіоти-зрадофілітики могли підняти чергову істерику.
Той, хто розкручує істерику, є посібником убивць.
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И ещё один аккаунт. Не тяжело на три аккаунта работать то?
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А чортиків після бояри на собі не бачиш? Так чий є Крим?
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Ви троль?
То якого біса публікуєте одне й те саме на різних сторінках?
Тьху!
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