 Вселенский патриарх не запрещал Филарету и Макарию участвовать в выборах главы поместной церкви, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Никакого запрета на участие Патриарха Филарета в выборах главы поместной церкви с чьей-либо стороны нет. Об этом у себя в Facebook заявил архиепископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ.
Так архиепископ Евстратий прокомментировал информацию, озвученную управделом УПЦ МП, митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием. Тот утверждал, будто бы Вселенский патриарх Варфоломей запретил предстоятелям УПЦ КП Филарету и УАПЦ Макарию выдвигать свои кандидатуры на роль главы новой поместной церкви.
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"Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться – личное каноническое и уставное право Патриарха Филарета. Никакого запрета на выдвижение с любой стороны нет и не может быть. Есть обмен мнениями как часть нормального процесса, направленного на достижение общей цели – лучшего будущего для Церкви в Украине", – отметил Евстратий.
Он также подчеркнул, что сам избирательный процесс и выдвижение кандидатур происходят только на Соборе, следовательно все разговоры до Собора происходят в контексте обсуждения возможностей.
Ранее митрополит Антоний высказал мнение, что главы УПЦ Киевского патриархата Филарет и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий "не смогут" участвовать в выборах на высший пост украинской автокефальной церкви. По его словам, есть информация о соответствующем письме от Вселенского патриарха, будто бы направленном в Киевский патриархат и УАПЦ.
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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.
Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.
Вот устав УПЦ КП - СТАТУТ ПРО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
а здесь Устав УАПЦ Чинний "Статут Української Автокефальної Православної Церкви"
Вселенский патриарх, всевеликое войско донское... валдыка запорожский и мелитопольский- голова кругом....Отправить
Вума як не було, так и нет. Но шкурку зато поменяла, когда ренат ее стенгазету как убыточную прикрыл. писала долго як незалежна журналистка. помнишь ее пасквили?
Архиепископ Иов подчеркнул, что решая украинский вопрос, Вселенский патриархат "ничего не приобретает".
"Если бы Вселенский патриархат хотел что-то получить, он мог бы просто возродить свою митрополию, которая существовала в Киеве до конца XVII века. Но Константинополь этого не желает. Константинополь желает подарить Украине автокефалию, чтобы в Украине была своя церковь", - рассказал архиепископ.
https://censor.net.ua/news/3094779/upts_mp_v_ukraine_bolshe_ne_suschestvuet_arhiepiskop_telmiskiyi_iov_gecha
Відповідь на питання стосовного фактів, на основі яких Ви зробили свої висновки, буде
https://www.bbc.com/ukrainian/features-46069420?fbclid=IwAR1htZZcwh4Qc4hpNDBReMqd164C5eKU1eiFI13KRYQZuRWBOsMZ1ixS7Ac
Досить?
Невже не зрозуміло, що про визнання київського патріархату мова ніде навіть не ведеться?
А створення помісної церкви на території України яка буде належати Константинопільському патріархату ставить крапку (вірніше - хрест) на спробі створити київський патріархат?
Тоді і поговоримо.:D
Невже не зрозуміло, що Константинопільський патріархат, який нині нараховує десь біля 2 млн. віруючих, до того ж розкиданих по всьому світу - не буде створювати окремий "київський патріархат" який би став його кількісно перевищувати. А забрати українські церкви під свою юрисдикцію - це завжди з радістю.
Бухгалтера Фукса посадят?
Когда Господь говорит в Евангелии о сатане, Он называет его лжецом и отцом лжи