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Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Общество
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 Вселенский патриарх не запрещал Филарету и Макарию участвовать в выборах главы поместной церкви, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Соответствующее заявление представителя УПЦ МП архиепископ назвал "информационным вбросом Москвы".

Никакого запрета на участие Патриарха Филарета в выборах главы поместной церкви с чьей-либо стороны нет. Об этом у себя в Facebook заявил архиепископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ.

Так архиепископ Евстратий прокомментировал информацию, озвученную управделом УПЦ МП, митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием. Тот утверждал, будто бы Вселенский патриарх Варфоломей запретил предстоятелям УПЦ КП Филарету и УАПЦ Макарию выдвигать свои кандидатуры на роль главы новой поместной церкви.

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"Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться – личное каноническое и уставное право Патриарха Филарета. Никакого запрета на выдвижение с любой стороны нет и не может быть. Есть обмен мнениями как часть нормального процесса, направленного на достижение общей цели – лучшего будущего для Церкви в Украине", – отметил Евстратий.

Он также подчеркнул, что сам избирательный процесс и выдвижение кандидатур происходят только на Соборе, следовательно все разговоры до Собора происходят в контексте обсуждения возможностей.

Ранее митрополит Антоний высказал мнение, что главы УПЦ Киевского патриархата Филарет и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий "не смогут" участвовать в выборах на высший пост украинской автокефальной церкви. По его словам, есть информация о соответствующем письме от Вселенского патриарха, будто бы направленном в Киевский патриархат и УАПЦ.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3095028
 
   
 Топ комментарии
 
У брехні короткі ноги. От все і з'ясувалося.
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Зная "честность" гундяевского сатаната, я и не сомневался....
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У брехні короткі ноги. От все і з'ясувалося.
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Зная "честность" гундяевского сатаната, я и не сомневался....
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Так когда уже будет Собор? Время не ждет
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А Вы попробуйте быстро хотя бы новый, общий Устав написать. Ведь каждая церковь (УПЦ КП и УАПЦ имеет свой устав. Нужно как то объединить... а там заморочек - ого-го...
Вот устав УПЦ КП - СТАТУТ ПРО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
а здесь Устав УАПЦ Чинний "Статут Української Автокефальної Православної Церкви"
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Не всё так гладко,как кому то хочется
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да задолбали сегодня этими поповскими новостями. вот чесное слово пох. кто там кому запрещает
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да задолбали сегодня этими поповскими новостями.

Вселенский патриарх, всевеликое войско донское... валдыка запорожский и мелитопольский- голова кругом....Отправить
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таньку высоцкую помнишь? после того, как ренат закрыл ее богадельню, заделалась что-то типа прессухи Свободы. И Юльке симпатизирует, оказуеся. прикинь
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Это та, что рыгопитомник развела колысь?
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вона. патрийотка така заделалась. раз за Свободу топит
Вума як не було, так и нет. Но шкурку зато поменяла, когда ренат ее стенгазету как убыточную прикрыл. писала долго як незалежна журналистка. помнишь ее пасквили?
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Ты дывы. Наверное я угадал ход соевых мыслей и намерений. Судя по крестам. Гыдко
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Все события именно на такой расклад и указывают...И что тогда делать тому кто уже видит себя на троне украинской автокефальной ??? "поезд" то уже не остановить - сами ему задали скорость !!!
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Із чого саме це виявляється?

Архиепископ Иов подчеркнул, что решая украинский вопрос, Вселенский патриархат "ничего не приобретает".
"Если бы Вселенский патриархат хотел что-то получить, он мог бы просто возродить свою митрополию, которая существовала в Киеве до конца XVII века. Но Константинополь этого не желает. Константинополь желает подарить Украине автокефалию, чтобы в Украине была своя церковь", - рассказал архиепископ.

https://censor.net.ua/news/3094779/upts_mp_v_ukraine_bolshe_ne_suschestvuet_arhiepiskop_telmiskiyi_iov_gecha
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Я смайлики теж вмію вставляти в коменти.
Відповідь на питання стосовного фактів, на основі яких Ви зробили свої висновки, буде Вселенський патріарх не забороняв Філарету і Макарію брати участь у виборах глави помісної церкви, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 6515
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Хоча б із цього.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-46069420?fbclid=IwAR1htZZcwh4Qc4hpNDBReMqd164C5eKU1eiFI13KRYQZuRWBOsMZ1ixS7Ac

Досить? Вселенський патріарх не забороняв Філарету і Макарію брати участь у виборах глави помісної церкви, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 5606
Невже не зрозуміло, що про визнання київського патріархату мова ніде навіть не ведеться?
А створення помісної церкви на території України яка буде належати Константинопільському патріархату ставить крапку (вірніше - хрест) на спробі створити київський патріархат?
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Надання автокефалії означає "належати Константинопільському патріархату"?
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Знайдіть десь хоч одну заяву світових церковних діячів (українські до уваги не беремо) в якій би йшла мова про створення Київського патріархату.
Тоді і поговоримо.:D

Невже не зрозуміло, що Константинопільський патріархат, який нині нараховує десь біля 2 млн. віруючих, до того ж розкиданих по всьому світу - не буде створювати окремий "київський патріархат" який би став його кількісно перевищувати. А забрати українські церкви під свою юрисдикцію - це завжди з радістю.
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Пошла движуха. Выборы председателя акционерного общества.
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Надо ставить своего человека из Винницы решил ляксеич владыка всея Руси
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Пошла движуха. Выборы председателя акционерного общества.

Бухгалтера Фукса посадят?
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Увольте нас от своих поповских разборок. Пора прекращать уже обесценивать историческое событие тупым пиаром и разборками.
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Отвлекающий манёвр ещё никто не отменял
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Что-то ольгинцы и зрадофилы активизировались-видать сильно пригорает. Вселенский патриарх не запрещал Филарету и Макарию участвовать в выборах главы поместной церкви, - архиепископ Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 9586
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Цікаво було б знати на що розраховували сектанти з РПЦ з тим фейком.. Чи то так, аби що небуть ляпнути аби не мовчати?..😐😐😐
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BBC, Discovery, National Geographic, etc зроблять фільм. А рашики зроблять міліон копій і завантажать на ютуб. Це орда. На кожну рашкобрехню реагувати не вистачить ресурсів.
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Мета москви зрозуміла ,це все робиться щоб внести розбрат у ряди УПЦ КП та УАПЦ щоб якось завадити організації Собору.
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Зачем вообще цитирвать идиотские репелики сатанистов Гундяева? Сами разберемся.
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точно сатанисты..
Когда Господь говорит в Евангелии о сатане, Он называет его лжецом и отцом лжи
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я знову ж, в 2349-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!﻿
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВселенский патриарх не запрещал Филарету и Макарию участвовать в выборах главы поместной церкви, - архиепископ Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
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