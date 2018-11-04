 Вселенский патриарх не запрещал Филарету и Макарию участвовать в выборах главы поместной церкви, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Никакого запрета на участие Патриарха Филарета в выборах главы поместной церкви с чьей-либо стороны нет. Об этом у себя в Facebook заявил архиепископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ.

Так архиепископ Евстратий прокомментировал информацию, озвученную управделом УПЦ МП, митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием. Тот утверждал, будто бы Вселенский патриарх Варфоломей запретил предстоятелям УПЦ КП Филарету и УАПЦ Макарию выдвигать свои кандидатуры на роль главы новой поместной церкви.

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"Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться – личное каноническое и уставное право Патриарха Филарета. Никакого запрета на выдвижение с любой стороны нет и не может быть. Есть обмен мнениями как часть нормального процесса, направленного на достижение общей цели – лучшего будущего для Церкви в Украине", – отметил Евстратий.

Он также подчеркнул, что сам избирательный процесс и выдвижение кандидатур происходят только на Соборе, следовательно все разговоры до Собора происходят в контексте обсуждения возможностей.

Ранее митрополит Антоний высказал мнение, что главы УПЦ Киевского патриархата Филарет и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий "не смогут" участвовать в выборах на высший пост украинской автокефальной церкви. По его словам, есть информация о соответствующем письме от Вселенского патриарха, будто бы направленном в Киевский патриархат и УАПЦ.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.