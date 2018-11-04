 Один украинский воин погиб, двое получили ранения сегодня на Донбассе, враг открывал огонь 14 раз, - ООС

"Противник вел прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице Операции объединенных сил (ООС).

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Российско-оккупационные войска обстреливали позиции ОС в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"Вблизи хутора Вольный оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Минометы 82-го калибра для огневого воздействия по позициям Объединенных сил российские оккупанты применили еще в районе около пяти населенных пунктов", - отмечают в штабе.

В результате боевых действий, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое - получили ранения.

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"Подразделения обороняющихся устойчиво удерживают занимаемые позиции. В ходе выполнения задач, применяют все имеющиеся силы и средства для стабилизации ситуации, однако, готовы и к более активным мерам. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

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Напомним, за прошедшие сутки, 3 ноября, российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 2 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Вследствие обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.