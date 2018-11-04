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 Один украинский воин погиб, двое получили ранения сегодня на Донбассе, враг открывал огонь 14 раз, - ООС

С начала суток российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг 8 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"Противник вел прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице Операции объединенных сил (ООС).

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Российско-оккупационные войска обстреливали позиции ОС в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"Вблизи хутора Вольный оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Минометы 82-го калибра для огневого воздействия по позициям Объединенных сил российские оккупанты применили еще в районе около пяти населенных пунктов", - отмечают в штабе.

В результате боевых действий, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое - получили ранения.

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"Подразделения обороняющихся устойчиво удерживают занимаемые позиции. В ходе выполнения задач, применяют все имеющиеся силы и средства для стабилизации ситуации, однако, готовы и к более активным мерам. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Один украинский воин погиб, двое получили ранения сегодня на Донбассе, враг открывал огонь 14 раз, - ООС 01

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Напомним, за прошедшие сутки, 3 ноября, российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 2 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Вследствие обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3095027
 
 
 Топ комментарии
 
когда вас кацапских гнид уничтожат - тогда всё и прекратится...
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Светлая память. Выздоровления раненым.
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путину об этом скажи гнида хрюсская, он эту бойню начал и продолжает
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Давно пора вже припинити цю безглузду кроваву бійню.
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Да просто.Воля.И любов до Украины.У президента.
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Перше - введення миротворців по лінії розмежування.
Друге - проведення референдума (на всій території ЛДНР) під патронатом та цілковим контролем міжнародої комісії.
І це лише для початку.
А потім вже дії - відповідно до результатів референдума.
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З такими пропозиціями зверніться краще в Всесвітню лігу сексуальних реформ...😕😕😕
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Ты забыл добавить "любой ценой"....ты же это имел ввиду?
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когда вас кацапских гнид уничтожат - тогда всё и прекратится...
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путину об этом скажи гнида хрюсская, он эту бойню начал и продолжает
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Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.


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А кто из соевых может подсказать. Какое сейчас действует перемирие? достаточно ли оно мыролюбное? Есть ли у него альтернатива?
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из соевых

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А кто это ,соевые ?
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Да в принципе те же, что и порохоботы, как прописано в эфэсбэшных методичках для из-запоребриковых ольгинцев и местной зрадофилитической плесени.
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Не знаю, о перемирии. Но от Павлополя, сегодня, здорово доносилось. Что означает не менеекалибр 120 мм использовался. Слава Богу- скорые не услышал. Тока с утра.
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Светлая память. Выздоровления раненым.
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Пуйло №2 разрешил разместитьРакеты Пуйла №1 у границ Польши и Украины в западной Беларуси.Наш север и запад под прицелом.Прекрасный результат визита Порошенко в Беларусь!
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Да.Собираем Майдан.Будешь первым.Надеюсь фото уже высылаешь?
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