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Все про:Медведчук (759) партия (403) Рабинович (142)

 Медведчук стал главой политсовета партии Рабиновича "За життя"

За кандидатуру кума Путина единогласно проголосовали участники внеочередного съезда партии.

Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук возглавил политсовет партии Вадима Рабиновича "За життя", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Такое решение было принято в воскресенье, 4 ноября во время первого этапа внеочередного съезда.

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"Избран новый состав политсовета политической партии "За життя", по результатам единогласного голосования на съезде председателем новой политсовета партии "За життя" избран Виктор Медведчук, который также выступил на съезде и изложил позицию партии по наиболее актуальным текущим вопросам", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце июля Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За життя" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.

Также на Цензор.НЕТ: Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, и рассказал об отдыхе в Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3095026
 
 
 Топ комментарии
 
"Медведчук сталО" - это правильно! Медведчук стало главой политсовета партии Рабиновича "За життя" - Цензор.НЕТ 8241
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медведчук сдохлО, так лучше.
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на это слипшееся в одну кучку промосковское лайно смотреть мерзко, а "ватноголовые" как раз за ЭТО и будут голосовать...
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два агента кгб, метветчук и рабиноввич.
Хорошо им в Украине, власть лелеет таких у**ков.
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