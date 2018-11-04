 Медведчук стал главой политсовета партии Рабиновича "За життя"

Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук возглавил политсовет партии Вадима Рабиновича "За життя", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Такое решение было принято в воскресенье, 4 ноября во время первого этапа внеочередного съезда.

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"Избран новый состав политсовета политической партии "За життя", по результатам единогласного голосования на съезде председателем новой политсовета партии "За життя" избран Виктор Медведчук, который также выступил на съезде и изложил позицию партии по наиболее актуальным текущим вопросам", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце июля Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За життя" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.

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