 По делу Гандзюк допросили 367 человек и провели 21 экспертизу, - ГПУ

В ходе расследования дела о нападении на общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, о смерти которой стало известно сегодня, следователи допросили 367 человек и провели 21 экспертизу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас в этом уголовном производстве продолжается досудебное расследование, в ходе которого были допрошены 367 человек, назначена и проведена 21 экспертиза, проведено 9 обысков и 26 осмотров", – отметила она.
При этом Сарган добавила, что следователи установили личности 5 человек, которых подозревают в организации и совершении преступления. Сейчас под стражей находятся С.Торбин и М.Грабчук, остальных, благодаря сотрудничеству со следствием, суд отправил под круглосуточный домашний арест.
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Заказчика преступления должно определить центральное управление Службы безопасности Украины, сообщила Сарган. "В связи с этим 28 октября С.Торбина из Херсонского СИЗО для проведения следственных действий направили в центральное управление СБУ в г.Киеве", – сообщила она.
Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.
Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
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6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
Не будет вам власти в 2019.
Кто вы такие, мы уже поняли в Иловайском коридоре, в Дебальцево и на подвалах ОРДЛО.
Все может быть серьезнее... - его обвиняют в работе на КГБ - ФСБ...
http://argumentua.com/stati/yurii-lutsenko-imeem-delo-so-shkoloi-kgb
Юрий Луценко: имеем дело со школой КГБ
А что они будут творить, когда в марте 2019 придут к власти?
"Чекаємо на всіх небайдужих о 19:00 під МВС на Богомольця. Будемо згадувати нашу Катю. На акцію "ЇЇ ВБИЛИ" сьогодні ввечері виходять міста України. Наразі відомо: Львів, 19:00. Біля Ратуші. Харків, 19:00, обласне управління МВС. Дніпро, 19:00, обласна управа. Луцьк, 19:00, обл МВС Київ, 19:00, МВС на Богомольця. Одеса, 20:00, ГУ НП", - йдеться у повідомленні організації.
Активісти також додали, що основна їхня вимога - об'єктивне розслідування нападу на Катерину Гандзюк, який сьогодні став смертельним для активістки.
"Катерину Гандзюк вбили. Вона не пережила напад. Ми чекаємо об'єктивних даних. Ми далі вимагаємо імена замовників. Тепер уже вбивства", - зазначили в організації.
Крім того, як повідомила спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" в Facebook, в рідному місті загиблої активістки також відбудеться мітинг-реквієм.
"Сьогодні о 19:00 на площі Свободи у Херсоні відбудеться мітинг-реквієм за Катериною Гандзюк. Приходьте.
Згадуємо Катю. Не пробачимо. Не замовкнемо. Не перестанемо вимагати правди", - зазначили активісти.
Нагадаємо, 4 листопада активісти заявили про смерть облитої наприкінці липня кислотою радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Інформацію про це підтвердили нардеп Олена Сотник та юрист Масі Найєм. Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації у Києві.
Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п'ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.
"К очистке территории взорванных складов был привлечен сводный пиротехнический отряд ГСЧС в составе 135 человек и 50 единиц техники. За время работ пиротехники изъяли около 3,5 тысяч взрывоопасных предметов."
влада "працює"...
Думаю из 367 протоколов допроса, тут 360 такие же...
Сейчас труханова тоже по судам таскают и дело имеет уже все признаки ожидаемого розвала.
Нападения на одесских активистов вообще не расследуются. Вот так и живем. Так что нужно выходить. Тем более я и так в центре города. Хоть послушать, что нормальные люди говорят
"..погавкаєте і заспокоїтесь " (с) Шкіряк
Как по мне, плакать надо... при многотысячном аппарате, МВС неспособно убийство раскрыть, а это их прямая подследственность... Этакая армия образца 2013 года, в роде бы и есть, а как до дела, нет ее..
Вместо того что бы написать разгромную статью про причины такого краха в полиции, нам лажу скармливают...
Они думают что это гордость, мол само СБ подключили... а это - позор!
Вспомни, как дома Путин в Рязани подрывал: менты приехали и взрывчатку нашли, а ФСБ потом усералось на сахарный песок и учения.
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валом завалюють результат