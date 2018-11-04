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Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Общество
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 По делу Гандзюк допросили 367 человек и провели 21 экспертизу, - ГПУ

Заказчика преступления должна определить СБУ, для этого одного из подозреваемых доставили в Киев.

В ходе расследования дела о нападении на общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, о смерти которой стало известно сегодня, следователи допросили 367 человек и провели 21 экспертизу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в этом уголовном производстве продолжается досудебное расследование, в ходе которого были допрошены 367 человек, назначена и проведена 21 экспертиза, проведено 9 обысков и 26 осмотров", – отметила она.

При этом Сарган добавила, что следователи установили личности 5 человек, которых подозревают в организации и совершении преступления. Сейчас под стражей находятся С.Торбин и М.Грабчук, остальных, благодаря сотрудничеству со следствием, суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция переквалифицировала дело Гандзюк: теперь его расследуют как оконченное умышленное убийство

Заказчика преступления должно определить центральное управление Службы безопасности Украины, сообщила Сарган. "В связи с этим 28 октября С.Торбина из Херсонского СИЗО для проведения следственных действий направили в центральное управление СБУ в г.Киеве", – сообщила она.

Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

Также на Цензор.НЕТ: Убийц Гандзюк нужно судить в Киеве, а не в Херсоне, - Бутусов

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3095024
 
   
 Топ комментарии
 
Вы еще посчитайте количество листочков в деле, труженики вы наши...(((
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А толку, у вас сейчас главная задача, самих на себя не выйти.
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Главное показать бурную деятельность,Луцик-Кучмугеть,не просыхает от работы.
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Вы еще посчитайте количество листочков в деле, труженики вы наши...(((
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Я знал одного следака, который вместо того, чтобы собрать доказательную базу, наваливал "мусора" в несколько томов... Как-то заболел надолго, так дело другому передали - сроки следствия "поджимали". Человек принял дело почти в полтысячи листов, повыкидывал три четверти, за неделю закончил следствие и направил дело в суд... Преступник получил максимальный срок. Так что не всегда правильно выражение "следаков" - "Чем больше бумаги, тем чище жопа...".
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Таких следаков полно, и винить их даже как-то не выходит - ведь начальство их грает за то, что все свидетели не опрошены и все экспертизы не проведены, вот они пятую точку и прикрывают...
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Та "долбаки", а не "следаки", сейчас только и сидят в руководстве следствием... Мне один работник прокуратуры рассказывал - занимался проверкой по факту смерти человека. Поехал тот с другом, после пьянки, на "браконьерку" - зайцев "фарить", на мотоцикле. Фара сломалась. Вернулись домой, "накатили" ещё. Стали ремонтировать фару. Тут он вспомнил, что в коляске мотоцикла, что стоит перед воротами, забыл ружьё. Пошёл за ним. Потянул стволы на себя. А ружьё с предохранителя снято - сразу три нарушения правил охоты - нельзя тянуть ружьё за ствол, ружьё снято с предохранителя и патроны в патронниках, за пределами охотничьих угодий... Зацепился спусковым крючком за сиденье. Выстрелом попал себе в голову. Пять свидетелей, что сделал это сам. (мимо люди проходили). Так "следак" возмущался, что от него "надзирающие" требовали, чтобы тот возбудил уголовное дело и провёл экспертизы, в том числе, и было ли исправно ружьё. Он им говорит: "Ну, для чего? Налицо его собственная вина... Родственники тоже в этом не сомневаются... Для чего загружать себя лишней работой? Хотите - отменяйте моё постановление, я назначу экспертизы, а через три недели закрою дело... Кто будет отвечать за безосновательное возбуждение? Вот я Вашим постановлением свою жопу и прикрою...". Отстали...
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Та кто уже вообще может проводить следствие? Юга еще на должности министра внутренних дел просто уничтожил институт следствия в стране. А у него еще и те приемники... А теперь это чучело "прокугогом сейшельским числится"....
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Там и без "Югы" "помощников" хватало... Просто те, кто честно работал, оказались ещё при Кучме "неудобными", и их "съели" или "ушли"... а поприходили - "бу сде...", "одобрямсы". А им "объективность расследования" была лишней...
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А толку, у вас сейчас главная задача, самих на себя не выйти.
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Ну и када количество допрошенных трансформируется в имя Заказичка? Хули вы нас тута туфтой кормите, расследователи липовые?
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Зачем нам эта статистика? Где результат ,засранцы?
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Просто , по-видимому, перепуг наступил, решили отчитаться вдруг- типа мы работаем, шо вы хотите? Перед каждой годовщиной убийств на Майдане та же история с отчетами и грграфиками, а результат - ноль.
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Главное показать бурную деятельность,Луцик-Кучмугеть,не просыхает от работы.
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ці показники як "реформи в Україні" ти їх не бачиш але вони для соєвих злодії є!
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Критика в адрес чинновников)))Уже и заказчики названы)))
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Накуя нам допрошенные, если можно исполнителя подвесить за яйца и он назовет Заказчика. Или непосредственного заказчика, а далее хватаем и идем по цепочке. Или может я чего не допонимаю, в этом маланском холомесе?
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Сергей Торбин. Вот его как раз и перевезли в Киев. Может, конечно, кто-то еще за ним стоял. Но он сам довольно влиятельный человек. Глава всех ветеранов АТО Херсона.
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А что делать? Завтра ты ему не понравишься, и он тебе на голову какой-нибудь дряни нальет. Таких неадекватов нельзя оставлять на свободе.
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« подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц". Источник: https://censor.net.ua/n3095010»
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Но Гандзюк его не опознала. Серную кислоту ей планировали вылить на голову. Но голову она успела отклонить и повернуть, и узнала парня, который ей перед этим угрожал в устной беседе. Почему, собственно, Никиту Грабчука и задержали. У него на руке нашли ожог серной кислотой. Екатерина дернулась, и он сам себя немного обрызгал. А через него уже вышли на Вячеслава Вишневского (сидел в машине), Виктора Горбунова (купил кислоту и отдал Грабчуку), Владимира Васяновича (помощник Торбина, лично нанял Горбунова, Грабчука и Вишневского), Сергей Торбин (выдал всем по 500 долларов). Причем Торбин и Васянович, узнав, что Грабчука задержали, пытались сбежать. Их арестовали на автовокзале. Чего бы им бежать, если они не виновны?
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Торбина пытают? Так кто заказал Катю? Она нахер нет нужна Торбину, лично.
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Дійсно, що служба в АТО не дає індульгенцію на вбивство.
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"Главе ветеранов", Ганзюк, и нахрен (извините) не нужна. "Главу ветеранов" подвесить за левое (правое) яйцо и крутить дальше.
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Не згоден. Кожний наступний майдан більш радикальний ніж попередній. Колись я казав "памаранчевим" що наступний майдан буде вже кольору хакі. Так і сталось. Є всі підстави вважати що наступний буде "Майданом Лінча".
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цілком можливо ... та є одне АЛЕ - без позитивної програми і конкретного плану дій це все буде марно .
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Вот и пестец вам на выборах, батончики. Каждый день снижает ваш рейтинг. На шо раcчитываете, соевые? Экзитполы вам не обойти: скандальчик будет.
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Та нет рыгоботы кремлевские.
Не будет вам власти в 2019.
Кто вы такие, мы уже поняли в Иловайском коридоре, в Дебальцево и на подвалах ОРДЛО.
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по ходу Луценко не просто бездарь, коррупционер и алкаш разваливший правохранительную систему Украины...
Все может быть серьезнее... - его обвиняют в работе на КГБ - ФСБ...

http://argumentua.com/stati/yurii-lutsenko-imeem-delo-so-shkoloi-kgb

Юрий Луценко: имеем дело со школой КГБ

У справі Гандзюк допитали 367 осіб і провели 21 експертизу, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4340
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"...Сын 1-го секретаря Ровенского обкома КПСС. Служба в «режимных» войсках Правительственной связи КГБ СССР. «Блатная» должность на заводе, «блатная» должность в облисполкоме
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Похоже на то, что он потомственный комуняка.
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Молодцы. Осталось наказать виновных. А вот с этим будут проблемы.
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Так, это ж они сейчас начали убивать активистов.
А что они будут творить, когда в марте 2019 придут к власти?

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Сьогодні ввечері в різних містах Україні пройдуть мітинги, у тому числі у Києві під будівлею МВС, присвячені смерті громадської активістки й радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Про це повідомив громадський рух "Чесно", передає УНН.

"Чекаємо на всіх небайдужих о 19:00 під МВС на Богомольця. Будемо згадувати нашу Катю. На акцію "ЇЇ ВБИЛИ" сьогодні ввечері виходять міста України. Наразі відомо: Львів, 19:00. Біля Ратуші. Харків, 19:00, обласне управління МВС. Дніпро, 19:00, обласна управа. Луцьк, 19:00, обл МВС Київ, 19:00, МВС на Богомольця. Одеса, 20:00, ГУ НП", - йдеться у повідомленні організації.

Активісти також додали, що основна їхня вимога - об'єктивне розслідування нападу на Катерину Гандзюк, який сьогодні став смертельним для активістки.

"Катерину Гандзюк вбили. Вона не пережила напад. Ми чекаємо об'єктивних даних. Ми далі вимагаємо імена замовників. Тепер уже вбивства", - зазначили в організації.

Крім того, як повідомила спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" в Facebook, в рідному місті загиблої активістки також відбудеться мітинг-реквієм.

"Сьогодні о 19:00 на площі Свободи у Херсоні відбудеться мітинг-реквієм за Катериною Гандзюк. Приходьте.

Згадуємо Катю. Не пробачимо. Не замовкнемо. Не перестанемо вимагати правди", - зазначили активісти.

Нагадаємо, 4 листопада активісти заявили про смерть облитої наприкінці липня кислотою радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Інформацію про це підтвердили нардеп Олена Сотник та юрист Масі Найєм. Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.

Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації у Києві.

Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п'ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.
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"У справі Гандзюк допитали 367 осіб і провели 21 експертизу..."

"К очистке территории взорванных складов был привлечен сводный пиротехнический отряд ГСЧС в составе 135 человек и 50 единиц техники. За время работ пиротехники изъяли около 3,5 тысяч взрывоопасных предметов."

влада "працює"...
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всегда умиляло как менты ведут следствие... читаешь допрос - проживаю по такій то адресі разом із родиною. Про вказану подію я дізнався сьогодні від працівників поліції, більше по вкзааному поводу нічого додати не можу."
Думаю из 367 протоколов допроса, тут 360 такие же...
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Все понятно, ещё один висяк. Заказчики точно из мэрии.
Сейчас труханова тоже по судам таскают и дело имеет уже все признаки ожидаемого розвала.
Нападения на одесских активистов вообще не расследуются. Вот так и живем. Так что нужно выходить. Тем более я и так в центре города. Хоть послушать, что нормальные люди говорят
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виходьте ... поговоріть ... У справі Гандзюк допитали 367 осіб і провели 21 експертизу, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4337
"..погавкаєте і заспокоїтесь " (с) Шкіряк
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ЦН в каждой новости указывает на СБУ. Надо я так понимаю гордится тем что "само" СБ занялось данным делом?
Как по мне, плакать надо... при многотысячном аппарате, МВС неспособно убийство раскрыть, а это их прямая подследственность... Этакая армия образца 2013 года, в роде бы и есть, а как до дела, нет ее..
Вместо того что бы написать разгромную статью про причины такого краха в полиции, нам лажу скармливают...
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Я взагалі не зрозумів яким боком тут кгб чому вони цим займаються?
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Эту тайну ЦН никому не расскажет
Они думают что это гордость, мол само СБ подключили... а это - позор!
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Та шобы правда не всплыла. Менты накуевертят и Заказчика найдут, а это нахер не надо.
Вспомни, как дома Путин в Рязани подрывал: менты приехали и взрывчатку нашли, а ФСБ потом усералось на сахарный песок и учения.
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"допитано 367 осіб; призначено та проведено 21 експертизу, проведено 9 обшуків та 26 оглядів" Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3095024
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валом завалюють результат
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До марта у них время есть, а потом пестец. Главное - успеть закрыть воздушное пространство, шобы рыго-соевая пистота не успела отвалить на чартерах. Ой шо будет, ребята...
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Нічого не буде. Хіба, що ти зміниш нік і будеш співати інші пісні.
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Не, я троллем, как ты, никада не буду. Это западло, душу продавать за баблосы.
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Судячи із твоїх коментарів ніхто не вірить у твої слова.
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Судячи із твоїх коментарів ніхто не вірить у твої слова.
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Да мне похер: я не играю в "верю не верю", я говорю о предстоящих реалиях. И кое для кого они будут очень неприятными.
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предстоящий реалий, ты на кого надеешься, кто по твоему это (тобою перечисленое) будет делать?
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Не на тебя, олгигофрен, это уж точно. На нового Президента Украины (или Президентшу). Пора Тимошенко спускать с цепи!
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допитано, призначено, проведено, зброшюровано, покладено у папки, обшуки, огляди и т.с. и шо? югик и шо? дочекалися поки девушка померла? я так розумiю судову справу тепер закриють? так югик? нет человека - нет проблем!!!! блин какие фарисеи в эти х органах.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо делу Гандзюк допросили 367 человек и провели 21 экспертизу, - ГПУ
 
 
 
 
 
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