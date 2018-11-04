 Убийц Гандзюк нужно судить в Киеве, а не в Херсоне, - Бутусов

Убийц Катерины Гандзюк нужно судить в максимально сжатые сроки и приговорить к пожизненному заключению, считает редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

"Получив публичный позор на суде и получив пожизненное, которое отрезает все пути, убийцы расскажут все – и все свои истинные мотивы, и были ли заказчики у этого убийства, либо кто мог быть в нем заинтересован", – написал журналист.

По мнению Бутусова, в деле нужен суд присяжных и максимальная скорость рассмотрения, обеспечить которую может качественный состав судей.

"Возможно, стоит поднять вопрос о переносе суда в Киев. Здесь самые лучшие условия для охраны на период следствия, здесь наиболее укомплектованные суды, внимание общественности. Суд в Киеве позволит максимально быстро расследовать дело", - предполагает Бутусов.

Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

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6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.