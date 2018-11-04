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Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Общество
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 Убийц Гандзюк нужно судить в Киеве, а не в Херсоне, - Бутусов

По мнению журналиста, сейчас нужен быстрый процесс и пожизненный срок для убийц.

Убийц Катерины Гандзюк нужно судить в максимально сжатые сроки и приговорить к пожизненному заключению, считает редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

"Получив публичный позор на суде и получив пожизненное, которое отрезает все пути, убийцы расскажут все – и все свои истинные мотивы, и были ли заказчики у этого убийства, либо кто мог быть в нем заинтересован", – написал журналист.

По мнению Бутусова, в деле нужен суд присяжных и максимальная скорость рассмотрения, обеспечить которую может качественный состав судей.

"Возможно, стоит поднять вопрос о переносе суда в Киев. Здесь самые лучшие условия для охраны на период следствия, здесь наиболее укомплектованные суды, внимание общественности. Суд в Киеве позволит максимально быстро расследовать дело", - предполагает Бутусов.

Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция переквалифицировала дело Гандзюк: теперь его расследуют как оконченное умышленное убийство

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3095023
 
 
 Топ комментарии
 
Суды,благодаря чучминской власти,потеряли всякое право называться ими.Каштаны на которых будут развешены все эти отрыжки чучмы вернут страну в правовое русло.
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а быстрый процесс и пожизненный срок для убийц Небесной сотни не нужен?? 4 года прошло. Уроды.
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а быстрый процесс и пожизненный срок для убийц Небесной сотни не нужен?? 4 года прошло. Уроды.
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та можно и в Херсоне, а повесить в Киеве.
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вот вам подмена понятия Законность Целесообразностью... и что чем это лучше... чем при Сталин, а сегодня в России-- НАРОД ТИПА ТРЕБУЕТ.. Бутусов! вы бы хоть в УПК и УК посмотрели- да мне как юристу эти Кодексы не нравятся, как и не нравились реформы в кавычках от Януковича по судам, процессу, полномочиям следствия, прокуроров, адвокатуры а Порошенко вовсе все забетонировал на века- маразм, паскудство, профанация (то о чем глаголет Бутусов) а давайте в Киев.... да!!.... а почему не в Лондон??? как по мне тем судам в Англии у меня больше Веры чем Печерско Горбатому суду Киева.. или в ГААГУ или в Гуантанамо.. а что...а то ля-ля тополя еврейские манцы и все остальное не переношу априори.. у нас же сие - уж и не знаю как сказать- цензурно- буффонада с Банковой выдается как достижения.....
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Прокуратура должна в первую очередь заняца государственной изменой Тимошенко за подписание преступных, кабальных газовых контрактов поставивших Украину в полную зависимость от Кремлёвских бандитов...Потому что эти контракты были частью заранее готовящегося плана по уничтожению Украины. Не понимаю почему прокурор игнорирует это...Тимошенко преступник откровенно прокермлёвская консерва должна сесть на пожизненное заключение. Надеюсь её упрячут в тюрягу дол конца её жизни. Её дом - тюрьма.
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ПРосто разговоры разговаривать,фантазировать...ни дело делать,болтуны! Убийц Гандзюк нужно судить в Киеве, а не в Херсоне, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9006 Убийц Гандзюк нужно судить в Киеве, а не в Херсоне, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1750
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Суды,благодаря чучминской власти,потеряли всякое право называться ими.Каштаны на которых будут развешены все эти отрыжки чучмы вернут страну в правовое русло.
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Тимошенко это и есть отрыжка кучминская...когда она на контрабанде валюты в Запорожье в 1995 году попалась ..её не за просто так отмазывали, в частности её кореш и бизнес партнёр Пинчук зять Кучмы с которым она кстати и сейчас в отличных отношениях не смотря на визги жюляботов что ВОна олигархов в тюрьмы посадит. ..
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Так кто ж спорит.Петя тоже с ней и чучмой в свое время целовался
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В Печерском суде? Так их же сразу под залог отпустят
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На Новикова пытались свалить. Но Екатерина опознала других людей. К тому же у исполнителя ожог от того вещества. Он когда ее поливал и себя задел. Покушение на Гандзюк организовали и исполнили ветераны АТО из УПА Яроша - полиция
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Для начала нужно объективное расследование с выявлением заказчиков преступления, а потом уже суд присяжных, который должен проходить столько сколько нужно будет... Конечно, с особой тройкой было бы быстрее...(((
А вот чего не нужно, так это подобного:
Вбивць Гандзюк потрібно судити в Києві, а не в Херсоні, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7861
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обьектиное расследование в стране которая по сути просто большая мафиозная банда поделенная на конкурирующие криминальные кланы??..ты что на наркоте сидишь?? или это юмор такой искромётный у тебя?? А может ты феноменально нереальный оптимист??
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Твои предложения - быстро-быстро расстрелять (тьфу, дать пожизненное - расстрел отменили, что с нашей судебной системой не может не радовать) первых попавшихся "исполнителей" и забыть про заказчиков? Чтобы Европа и лохторат повоняли и успокоились?
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По быстрому судить исполнителя,что бы до заказчика не дотянулись.
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Правильно Бутусов говорит. Чтобы не успели перетереть это дело.
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А что по этому поводу говорит УК?Раньше было -если пострадавший умер через четыре часа после нанесения побоев-то это не считалось как убийство.
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Вопрос сей что дышло...(((
На практике особую сложность представляет отграничение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, от умышленного убийства. Для отграничения умышленного убийства от причинения тяжкого телесного повреждения, вследствие которого наступила смерть потерпевшего, следует тщательно исследовать доказательства, имеющие значение для выяснения содержания и направленности умысла виновного. Вопрос об умысле необходимо решать, исходя из совокупности всех обстоятельств совершенного преступления, в частности, учитывать способ, орудие преступления, количество, характер и локализацию ранений и иных телесных повреждений, причины прекращения преступных действий, поведение виновного и потерпевшего, предшествовавшей события, их отношения.
Определяющим при этом является субъективное отношение виновного к последствиям своих действий. При умышленном убийстве наступления смерти охватывается умыслом виновного, в случае же причинение тяжкого телесного повреждения, вследствие которого наступила смерть потерпевшего, отношение к наступлению смерти характеризуется неосторожностью.
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убииц ясно а вот как с заказчиками разберётесь, не смотря на их чины и материальный статус.
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Дуже сумнівно щоб при нинішній "владі" хтось провів об'єктивне розслідування та судив справжніх вбивць. А тим паче - замовників цього злочину.
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бутусов говорит как бы все правильно, можно его лайкануть, но похоже он совершенно оторван тут от реальности
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУбийц Гандзюк нужно судить в Киеве, а не в Херсоне, - Бутусов
 
 
 
 
 
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