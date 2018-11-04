 Полиция переквалифицировала дело Гандзюк: теперь его расследуют как оконченное умышленное убийство

Полиция переквалифицировала уголовное дело, по которому расследуется нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство" Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции.

В настоящее время уголовное производство по факту покушения на Гандзюк расследуется как оконченное преступление – по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью на заказ).

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В полиции напомнили, что расследование по установлению заказчиков, по инициативе Генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины.

Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

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6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.