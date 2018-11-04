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Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия, Общество
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 Полиция переквалифицировала дело Гандзюк: теперь его расследуют как оконченное умышленное убийство

Заказчиков должна установить СБУ.

Полиция переквалифицировала уголовное дело, по которому расследуется нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство" Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции.

В настоящее время уголовное производство по факту покушения на Гандзюк расследуется как оконченное преступление – по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью на заказ).

Читайте на Цензор.НЕТ: "Кто убил Гандзюк?": Львов, Харьков, Днепр, Луцк, Киев выходят на акцию из-за смерти активистки

В полиции напомнили, что расследование по установлению заказчиков, по инициативе Генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины.

Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

Также на Цензор.НЕТ: В больницу, где скончалась Гандзюк, выехала оперативно-следственная бригада

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3095022
 
 
 Топ комментарии
 
всегда говорил - надо умереть и только тогда что то стронется с места... суки вы и не думали никого искать а тем более сажать!!! я не удивлюсь что теперь Катерину героем Украины сделают и посмертно подарят пистолет Форт (как наш президент всей команде киевского динамо). блин слов от злости нет.....
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очередная ложь и имитация бурной деятельности
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Вони вже вбивць Небесної Сотні 5 рік шукають.
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всетаки не удалось замять дело силовикам.
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очередная ложь и имитация бурной деятельности
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всегда говорил - надо умереть и только тогда что то стронется с места... суки вы и не думали никого искать а тем более сажать!!! я не удивлюсь что теперь Катерину героем Украины сделают и посмертно подарят пистолет Форт (как наш президент всей команде киевского динамо). блин слов от злости нет.....
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Теперь кому то почки отобьют в СИЗО СБУ
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"Полиция переквалифицировала" - а шо такое, вказiвку получили ? Создать видимость активной деятельности ?
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Переквалифицировали потому, что умерла. Что не понятно?
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Так вроде сбу расследует. Да и как без смэ сделали такой вывод.
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По информации СМИ у нее оторвался тромб - вероятно медики причастны что не установили своевременно диагноз.
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Тромб такое дело, что его не найдешь. Её много раз оперировали. Операции требуют вводить в организм кровоостанавливающие средства, чтобы она во время операции не умерла. Эти средства сгущают кровь, делают ее вязкой. Таким образом удается избежать большой потери крови, но тромбики образовываются. Не оперировать ее было нельзя. Нужно было закрывать ужасные раны. В общем, Катя была обречена. Не думаю, что нужно винить врачей. Сейчас, думаю, следственная группа из Киева проверяет клинику. Поліція перекваліфікувала справу Гандзюк: тепер її розслідують як закінчене умисне вбивство - Цензор.НЕТ 3975
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А может быть, что ее убили в больнице? Ну там Боширов и Петров очередные?
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Це ти приречений коли кажеш що тромба знайти не можливо, у мого родича у сраній мадярщині не робили операцію поки не перевірили на наявність тромбів, і знайшли тромб і успішно вилучили...
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Но ей наверное откладывать было нельзя. Ожоги причиняют сильные физические страдания. И у нее тромб мог образоваться где-то между операциями. Слишком много кровооставливающих средств в нее залили. Но там, похоже, иначе было нельзя. Вообще, какую лошадиную дозу на нее вылили. Она ведь полная была. И тем не менее до костей...
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Может быть, еще и плохо шел процесс заживления из-за того, что полная. На худых лучше заживает. В общем, не знаю...
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Українські медики чи не найкриворукіши і корумповані у світі, але ти уперто будеш казати що вони не винні :-/
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Следствие разберется. Но в то, что врачи ее специально убили, я не верю. Видел же ее состояние. Видел же ее состояние? Есть фото.
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конечно не специально, а по намёку с Банковой, у Порошенко умеют закрывать рот неугодным
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Я не фанат Порошенко, но до такого, мне кажется, и Порох не дойдет.
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В Україні педики ніколи ні чого своєчасно не встановлюють, єдине що вони точно можуть прогнозувати це смерть пацієнта...
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Ще точніше вони прогнозують вартість лікування.
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І стовідсоткова передплата не залежно від результату.
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А ни че что Петин суд скажет: тромб оторвался не по вине подсудимых, а раз так, хватит и условного срока.?
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А до сих пор не должна была ничего устанавливать?
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Вони вже вбивць Небесної Сотні 5 рік шукають.
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А зачем их искать ? Как сказал гибридный пахан майдан сделал свое дело, выбрал нового Президента.....
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Ну как то и Гонгадзе объявляли делом чести. Хотя. какая может быть честь у людей, которые ее давно продали..... А количество жертв как то не уменьшается.....
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Убийц надо обязательно поймать и наказать. Может и к Шеремету ниточку найдут.
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наша полиция, если повезет с бомжом готовым на себя все взять, ниточку и к Кеннеди найдут!
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Та вы шо, панове полицаи. А ну как - не выйдет. Тут и рядом нет никакого убийства. Вас, с гавном смешает, любой, мало-мальски подкованный адвокат. Просто устроили суету, прямо скажем- не очень умную. Но- типо своевременную. Однако- вляпаетесь, в дерьмо. Суета нужна, конечно. Правда, при ловле блох(с).
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На практике особую сложность представляет отграничение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, от умышленного убийства. Для отграничения умышленного убийства от причинения тяжкого телесного повреждения, вследствие которого наступила смерть потерпевшего, следует тщательно исследовать доказательства, имеющие значение для выяснения содержания и направленности умысла виновного. Вопрос об умысле необходимо решать, исходя из совокупности всех обстоятельств совершенного преступления, в частности, учитывать способ, орудие преступления, количество, характер и локализацию ранений и иных телесных повреждений, причины прекращения преступных действий, поведение виновного и потерпевшего, предшествовавшей события, их отношения.
Определяющим при этом является субъективное отношение виновного к последствиям своих действий. При умышленном убийстве наступления смерти охватывается умыслом виновного, в случае же причинение тяжкого телесного повреждения, вследствие которого наступила смерть потерпевшего, отношение к наступлению смерти характеризуется неосторожностью.
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Це горе.Молода людина,сильная принципова женщина,пала в борьбе с безликой системой.На что обрекла её система?Представьте её молодою,цветущую,жизнерадостную,мечтательную,весёлую,порою грустною о доле Украины.Её стремления сделать,щось для своей страны,натолкнулись на смерть от рук тех,для кого, она всего лишь проблема вставшая на их пути.О чём она думала в последние часы?Перенеся муки операций,ежедневную боль от смены повязок,процедур...О том,що вона только чья то проблема?Или о том,що не встигла зробити?Ей не дали жить счастливо в своей счастливой,улыбающейся и процветающей стране.А может о том,що нужно було уезжать,ведь была возможность...Но нет,зачем?Она хотела жить дома и быть счастлива,строя счастливую и достойную жизнь здесь и сейчас для себя и окружающих.Но не случилось.На светлый порыв гражданской активности,система ответила свойственной ей жестокостью.Знает ли она,кто заказчик?Конечно!Знает ли тот,кто заказал,что власть знает о нём?Конечно знает!А так же заказчик знает и том,что система знает о нём. Это он система и такие же с ним и вокруг.И они отмажут его,если не за малые,то за большие деньги.И це горе.Мои искренние спiвчуття близким и родным.И земля пухом справжней вольной казачке.
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Луценко, Грицаку, Авакову и Порошенко надо переквалифицироваться в управдомы.
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Заказчиков должна установить СБУ?

с какой радости? это что их подследственность? и нах.ра нам тогда полиция с своим опер блоком?
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Мені цікаво - хто "звихнутий" - автор публікації, чи ті, що йому подібну інформацію "злив"? Тут може буть лише кваліфікація "нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть...". Для того, щоб кваліфікувать, як "вбивство", треба довести "умисел" саме на вбивство... А це можна довести лише на підставі купи доказів: свідчень, попередніх заяв винних осіб, документів, інших об"єктивних доказів... А їх поки що я не бачу... Одне "балабольство"... От саме з-за цього і терпіть не можуть розсудливі слідчі, коли подібні дилетанти у слідство "носа пхають" - "нашумлять", "піну піднімуть", "народ розбудоражать", а як тільки щось "не так" - "шасть у кущі", і "ми не при ділах...". А тим, хто працює, їх "косяки" розгрібать потрібно буде потім...
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разве такие, как кучма и порошенко убивают тех кто им мешает без цели ?
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Не надо "выспренности" и патетики... Мы не на митинге... Идёт обсуждение конкретной квалификации конкретного преступления, согласно Уголовного Кодекса Украины, а не призывы к третьему Майдану... "Весь мир насилья мы разрушим..." это туда...
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убийство бывает намеренное и ненамеренное, но убийство было, намеренное,
или можно я вас кислотой оболью ? ведь ею для развлечения друг друга обливают,
у Президента Порошенко, сына Героя Украины так принято на Банковойсчитать ?
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Сначала открой УК, прочитай квалификацию статей, а потом "пытайся "умничать"... Я бы тебя, с таким уровнем суждений, будучи ты прокурором, в суде "порвал, как Тузик грелку...". Я же тебе сказал - тут не "болтология митинговая", а точные формулировки юридические...
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Народ справедливо рассматривает это, как убийство надежды.
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"Литвин", а с каких это пор ты - "народ"? Да ещё и "народ Украины"? Ты просто "Старый совковский брюзга", сидящий, якобы, в Беларуси, и обсирающий тех беларусов, которые против этого "совка" протестуют...
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Да я про тех, кто сейчас выходит на площади. А про возраст ты зря, я еще в школу ходил , а ты уже ВПШ(высшая партийная школа) учился, так что я моложе.
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А в ваших рядах есть даже такие "совки", что во время развала СССР ещё в пелёнки гадили... Вот они-то, хуже всех... Потому что, не зная, что это такое, "рвут жопу на британский флаг..." за него...
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Музычко был первой жертвой кодлы порошенко,
эти твари не остановятся,
если их не остановить
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Пропіаряться всі: Петя грізно накаже знайти і покарати, Люля скаже, щось про "злАчІнну владу" і натякне, що треба голосувати за неї, Жопоблок скаже, що за Овоча такого не було, Садонеміч пообіцяє розкрити все і на вчора, Мішико - за 70 днів і т.п.
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на крысме:1. По версии Руслана Бальбека, Екатерининская миля у входа в Хансарай является частью Дворца крымских ханов. Это даже круче, чем храм на месте дворца Калга-Султана в Акмесджите (Симферополе) https://twitter.com/BadbahchiP/status/1058721324661661697 (скрин). Бальбек радостно отрапортовал, что первый этап "реставрации" Хансарая окончен, и сделал фото на фоне облупленной Мечети с навесом над Главным корпусом https://twitter.com/KrimRt/status/1058685877935923200 (фото). Тут такой детектив с Хансараем намечается… Русня, конечно, скажет, что это все трындеж, но, если Дворец рухнет, вспомните мои слова. Итак, я сегодня наслаждался постом в Фейсбуке коллаборациониста Бальбекушки. И заметил очень странную вещь! Бальбек начал накидывать на Украину за то, что в годы независимости как-то не так археологи копали Ханский дворец. И (внимание!) в их раскопках теперь "бассейны с водой". Я подумал, и где же они нашли эти болота? И тут - ба! Стоят, выливаются на фоне Ханского кладбища. А там, действительно, в середине нулевых были раскопки. Но ответа, зачем Бальбекушке и русне это всё, пока не было. С кем не бывает? Это ведь русня, подумал я и забыл про "бальбековские бассейны с водой" на Ханском кладбище. Пока не увидел у него это фото https://twitter.com/BadbahchiP/status/1058800675692384257 (фото). Это новая трещина между Админкорпусом и Биюк-Хан Джами. Она говорит о разрушении Админкорпуса. Помните, я писал об этом? И тут у меня сложилась такая картина. Из-за нарушений при "реставрации" Биюк-Хан Джами (замачивание всей площади мечети в осенне-зимний период 17-18 годов, когда она стояла без крыши), в прибрежной к Чурук-Су зоне начались оползневые процессы. Первым пострадал Админкорпус - он ближе всего к руслу реки и ближе всего к эпицентру замачивания в Биюк-Хан Джами. Также он построен хуже всего, почти без фундаментов - его строили уже в 1820-ых гг. Он начал проседать, отделяясь от мечети, на его фасаде появились трещины. И что русня? Правильно! Начала искать, на кого свалить замачивание набережной Чурук-Су. И "нашли" в старых раскопках. Обычный уход от ответственности.2. А на бывший детский курорт детей БЕЗ военной формы просто не пускают теперь? Оккупанты провели квест "Евпатория - город героев" https://twitter.com/KrimRt/status/10590224737972224003. В оккупированном Севастополе стадо в несколько тысяч человек прошлось маршем в честь "народного единства". Участники шабаша сообщили, что "пришли на демонстрацию по распоряжению руководителей своих предприятий и учебных заведений". Совок вернулся, а колбаса по 2,20 - нет https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10590594340879646724. Под надзором "самообороны" и "росгвардии" в оккупированном Симферополе отметили "День народного единства". Особенно отвратно смотрелись дети в военной форме и показушные украинские флажки возле надписи "россия объединяет" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10590685434158407695. Армянск - город-ВЕСЕЛЬЕ! "Во имя дружбы, мира и согласия в Армянске прошел патриотический квест «Мы вместе, мы едины»". В военную форму подростков решили не наряжать https://twitter.com/KrimRt/status/1059003202933321728 (фото). Тем временем город продолжает задыхаться и ржаветь. Все больше людей задумывается над тем, чтобы покинуть зону бедствия https://twitter.com/KrimRt/status/1058990962565898247 (скрин). Ржавеет уже то, что куплено взамен поржавевшего ранее https://twitter.com/KrimRt/status/10587672747719188486. В Ялте состоялась очередная дичь у памятника Кобзарю, проводимая тоталитарной сектой НОД. Требовали дать сцарю полномочий https://twitter.com/h_ubk_ukraine/status/10588022255884615687. В Керчи столкнулись грузовой поезд, состоящий из локомотива и цистерны, и самосвал. Водитель самосвала сообщил, что светофор не работал, а поезда он не видел. Удивительно, но после сведения железнодорожного сообщения в оккупации чуть ли не до нуля, число ЧП значительно увеличилось https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10587902708447846418. Жители Ялты радуются говени: "Жуть. Такое ощущение, что после 2014 года время остановилось - ни лучше, ни хуже, застой и болото. По ТВ - рост, благополучие и подъем. В жизни почти все наоборот. Хотелось бы жить в той россии, про которую рассказывают на государственных телеканалах". Да нет, время не остановилось, а пошло вспять, к 1954 году и дальше в прошлое https://twitter.com/KrimRt/status/1058728381146120192. Требуют россию из телевизора и ватники в Севастополе: "Мне хотелось бы жить в россии Киселева, которая в ТВ, чем в рф, которая за окном". Далее ватник скулил про то, что порвал в 2014 году свой украинский паспорт, а новый ему уже не получить, т.к. засветился на подтанцовках у оккупантов. Это сообщение уже удалено модератором ватофорума https://twitter.com/Kosstik8/status/1058476824559280128

10. Украинское гражданство - единственная радость и луч света в говени, билет в человеческий мир: "Хотел бы узнать, к кому можно обратиться за помощью? Нужно вклеить фотографию в украинский паспорт (25 лет)! Только реальных и проверенных людей. Срочно нужно!". Ответ: "Охренеть, это просто разрыв мозга. Езжай в Херсон и обращайся в паспортный стол, дятел" https://twitter.com/KrimRt/status/1058990444787499010 11. Оккупанты сообщили, что "в 2019 году минимальная пенсия крымчан будет составлять 8 560 рублей (3 645 грн)". Прочувствуйте в комментариях к новости величие и вспомните радостные пляски предателей от обещаний оккупантов в 2014 году: "Сук@, аж смешно до слез", "2 раза хорошо сходить в супермаркет", "2 раза обычно сходить в супермаркет, ты хотел сказать?", "Вот теперь-то пенсионеры заживут", "Вашу ж мать!!! Сволочи!! Вы, сволочи, еще и гордитесь тем, что платите пенсионерам минимум? Вас, сволочей, бы посадить на этот минимум", "Уроды. Пусть своих родителей посадят на такую пенсию", "Печально", "Россия - великая наша держава", "Обрадовали", "*баный стыд, а не пенсия. И ведь твари думают, что на эти деньги можно жить", "Чувствую, лет так через 10 эту пенсию нахрен отменят и заставят детей обеспечивать своих стариков", "Да уж, слов нет. Одни маты", "Зато у нас есть головки ядерные и самые большие подлодки", "И много глупых людей", "Сами бы на такую пенсию попробовали бы прожить, уроды", "Как раз за отопление заплатить и макарошки", "И ведь, сук@, нихрена не смешно" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105880295408865280512. Гоблин попросил оккупантов о помощи в организации авиасообщения между Крымом и Сирией. Жители Керчи с восторгом прокомментировали: "Российская армия - билет в Сирию бесплатно", "Ещё в Крыму сирийцев не хватает", "Да что же со времен Союза у нас *друзья* такие ущербные все? Африки, бедуины и прочие любители мяса собачатины?", "К чеченцам добавятся сирийцы в качестве коренных крымчан", "С Всеяроссейским днём Бояры. На Дальнем Востоке уже все перекрыто, гоу на площадь с флажками гоцать", "Ну наконец-то! Вот теперь все в гору попрет! Будет в Крыму щастье! Только непонятно, почему так долго шли к принятию этого судьбоносного решения? Эх, заживем теперь!", "Чувствуется забота о крымчанах. Глядишь, летом рейсы в Пхеньян откроют", "Прямые поставки бородачей в Крым?", "Аааа, это чтобы аэропорт действительно стал МЕЖДУНАРОДНЫМ!!! Вот теперь все стало на свои места. Только, я так думаю, убыточным будет направление, придётся дотировать. Но это вторично" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1058986585809653760 13. С прибытием в родную говень, гардемарины: "Посмотрев на то, что творится в центре города ночью в выходной, понимаю, город перестал быть «городом русских, тем более моряков». Хотя звучит неполиткорректно" https://twitter.com/KrimRt/status/1059016273277997056 (скрин).
14. Новости кинематографа в комедийном жанре: "Керчане, доброго вечера! Посоветуйте комедию, чтобы прям ха-ха) Пожалуйста". Советы: "Горисполком: 1 сезон - «Митридатская лестница»; 2 сезон - «Набережная»; 3 сезон - «Остановки»; 4 сезон - «Дороги». И т.д.", "Россия-24" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1058806212760928258Про остановки, действительно, смешной сериал: остановки снесли в городе "как проклятое наследие Украины". Понаставили дикий мусор - просто хлам. Горожане подняли вой - хлам убрали. Пауза. И вуаля - остановки "им. Осадчего" (украинский мэр) снова на месте! Теперь неблагодарные, которым вернули остановки, стали ныть, что остановки не помыли и не покрасили. Во народ https://twitter.com/KrimRt/status/1058757754515533824P.S. "Со школы знал, что есть слово ЛЕСТНИЦА (в подъездах), а по-украински - СХОДИ. Но сегодня одна понаехавшая тётя, из самой Сибири, поведала, что мы тут идиоты,
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P.S. "Со школы знал, что есть слово ЛЕСТНИЦА (в подъездах), а по-украински - СХОДИ. Но сегодня одна понаехавшая тётя, из самой Сибири, поведала, что мы тут идиоты, и это не лестница и не сходи, а ПРИСТУПКИ. Видимо, это из той же серии, что и ПОРЕБРИК. Понаехало такого, что и на улицу выходить не хочется". КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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...щось не зрозумів,є юристи,поясніть...невже буває незакінчене умисне вбивство...?
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Коли жертва жива - замах на вбивство. Коли померла - умисне вбивство, тобто всьо, кірдик. Так дошло до твого тугенького мозочка ??
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по перше...є замах на вбивство,є умисне вбивство,а закінчене умисне вбивство я ще не чув...тобто є ще термін незакінчене умисне вбивство...? по друге,ти звідки такий хамовитий,з мокшандії?
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Серная кислота - хреновое орудие для убийства. Если бы её изначально хотели убить - кислоту бы не стали применять. А лёжа в больнице она явно не представляла такую опасность как здоровая, следовательно - а почему решили таки убить? Странно всё это как то не логично её сейчас убивать. Может и в правду здоровья не хватило?
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Что вы хотите от полиции? Воры и убийцы на всех этажах власти, а вы прицепились к полиции.
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Ну если СБУ... тада пестец... Заказчиков мы не увидим. Дайте мне на сутки исполнителя и я назову Заказчика.
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СБУ - они убили Мужчиля, и Порошенко их не просил этого делать, ведь он Сын Героя Украины, как ни как ....
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вспомните, как пивец вакарчук поливал грязью Александра Музычко ?
этот подонок заявлял, что таким как Саша Белый не место ...
вакарчук мразь работающая на барыг
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Вот это и есть пример самой настоящей коррупции в органах.В МВД нет человека с такой фамилией,нет человека с фамилией ПРОКУРАТУРА,нет человека с фамилией СУД.Под каждой бумажкой стоит подпись определенного лица,или несколько подписей нескольких лиц.И сообщении должны указывать фамилии.Страна должна знать своих "Героев" и их добрые дела.
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