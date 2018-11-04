 Полиция переквалифицировала дело Гандзюк: теперь его расследуют как оконченное умышленное убийство

Полиция переквалифицировала уголовное дело, по которому расследуется нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство" Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции.
В настоящее время уголовное производство по факту покушения на Гандзюк расследуется как оконченное преступление – по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью на заказ).
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В полиции напомнили, что расследование по установлению заказчиков, по инициативе Генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины.
Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.
Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
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6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
Определяющим при этом является субъективное отношение виновного к последствиям своих действий. При умышленном убийстве наступления смерти охватывается умыслом виновного, в случае же причинение тяжкого телесного повреждения, вследствие которого наступила смерть потерпевшего, отношение к наступлению смерти характеризуется неосторожностью.
с какой радости? это что их подследственность? и нах.ра нам тогда полиция с своим опер блоком?
или можно я вас кислотой оболью ? ведь ею для развлечения друг друга обливают,
у Президента Порошенко, сына Героя Украины так принято на Банковойсчитать ?
эти твари не остановятся,
если их не остановить
10. Украинское гражданство - единственная радость и луч света в говени, билет в человеческий мир: "Хотел бы узнать, к кому можно обратиться за помощью? Нужно вклеить фотографию в украинский паспорт (25 лет)! Только реальных и проверенных людей. Срочно нужно!". Ответ: "Охренеть, это просто разрыв мозга. Езжай в Херсон и обращайся в паспортный стол, дятел" https://twitter.com/KrimRt/status/1058990444787499010 11. Оккупанты сообщили, что "в 2019 году минимальная пенсия крымчан будет составлять 8 560 рублей (3 645 грн)". Прочувствуйте в комментариях к новости величие и вспомните радостные пляски предателей от обещаний оккупантов в 2014 году: "Сук@, аж смешно до слез", "2 раза хорошо сходить в супермаркет", "2 раза обычно сходить в супермаркет, ты хотел сказать?", "Вот теперь-то пенсионеры заживут", "Вашу ж мать!!! Сволочи!! Вы, сволочи, еще и гордитесь тем, что платите пенсионерам минимум? Вас, сволочей, бы посадить на этот минимум", "Уроды. Пусть своих родителей посадят на такую пенсию", "Печально", "Россия - великая наша держава", "Обрадовали", "*баный стыд, а не пенсия. И ведь твари думают, что на эти деньги можно жить", "Чувствую, лет так через 10 эту пенсию нахрен отменят и заставят детей обеспечивать своих стариков", "Да уж, слов нет. Одни маты", "Зато у нас есть головки ядерные и самые большие подлодки", "И много глупых людей", "Сами бы на такую пенсию попробовали бы прожить, уроды", "Как раз за отопление заплатить и макарошки", "И ведь, сук@, нихрена не смешно" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105880295408865280512. Гоблин попросил оккупантов о помощи в организации авиасообщения между Крымом и Сирией. Жители Керчи с восторгом прокомментировали: "Российская армия - билет в Сирию бесплатно", "Ещё в Крыму сирийцев не хватает", "Да что же со времен Союза у нас *друзья* такие ущербные все? Африки, бедуины и прочие любители мяса собачатины?", "К чеченцам добавятся сирийцы в качестве коренных крымчан", "С Всеяроссейским днём Бояры. На Дальнем Востоке уже все перекрыто, гоу на площадь с флажками гоцать", "Ну наконец-то! Вот теперь все в гору попрет! Будет в Крыму щастье! Только непонятно, почему так долго шли к принятию этого судьбоносного решения? Эх, заживем теперь!", "Чувствуется забота о крымчанах. Глядишь, летом рейсы в Пхеньян откроют", "Прямые поставки бородачей в Крым?", "Аааа, это чтобы аэропорт действительно стал МЕЖДУНАРОДНЫМ!!! Вот теперь все стало на свои места. Только, я так думаю, убыточным будет направление, придётся дотировать. Но это вторично" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1058986585809653760 13. С прибытием в родную говень, гардемарины: "Посмотрев на то, что творится в центре города ночью в выходной, понимаю, город перестал быть «городом русских, тем более моряков». Хотя звучит неполиткорректно" https://twitter.com/KrimRt/status/1059016273277997056 (скрин).
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этот подонок заявлял, что таким как Саша Белый не место ...
вакарчук мразь работающая на барыг