 "Кто убил Гандзюк?": В 16 городах запланированы акции из-за смерти активистки (обновлено)

Об этом сообщила журналистка Наталия Двали, передает Цензор.НЕТ.
По ее данным, акции состоятся в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах.
В большинстве из этих городов митинги-реквиемы намечены на 19-00. Их участники собираются либо у местных управлений полиции, либо на центральных площадях.
Обновленную информацию о митингах в память Катерины Гандзюк обещают публиковать на Facebook-странице "Хто замовив Катю Гандзюк?".
Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.
Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
Также на Цензор.НЕТ: Преступление против Гандзюк не имеет срока давности, - Гройсман
6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
Петя практически не дает работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса и у него это хорошо получается. Оно и не удивительно, ведь он президент, возможности у него большие.
Самому себе хребет свернуть? Он стал миллиардером благодаря коррупции.
і мають відповідати перед народом на Майдані
Требования к украинской власти: «Это не за Европу... это за наше будущее»
2 декабря 2015, 13:52 | Мустафа Найем
У этого обращения очень большой авторский коллектив. Но я уверен, что под ним подпишутся большинство, если не все, рядовые граждане. Потому что это не за Европу, не за какие-то громкие пафосные слова и лозунги. Это за наше будущее.
Два года назад Украина сделала исторический выбор. Люди вышли на улицу, требуя справедливости и защиты своих прав.
За это время мы многого достигли: отстояли наши свободы, свергли диктатуру, добились подписания соглашения об ассоциации с ЕС, провели выборы, приняли реформаторские законы и взялись за пересмотр общественного договора.
За все это украинский народ заплатил и продолжает платить огромную цену. Логично, что требования людей к власти стали значительно выше.
Два года назад мы понимали, что чуда не произойдет и сразу все не получится. Мы были готовы трудиться, терпеть и жертвовать.
Но нам сложно было представить, что чиновники и приближенные к власти бизнесмены будут продолжать грабить страну, прикрываясь теперь уже вышиванкой, Майданом или АТО.
Что гречка и титушки на выборах так и останутся безнаказанными.
Что на своих должностях будут работать те, чьим руками еще недавно строилась диктатура: от судей до членов Центральной избирательной комиссии.
Что главным партнером власти снова станет не общество, а узкий круг тех же олигархов, которые истощали страну при прежнем режиме. А ключевые для страны решения и далее будут приниматься в кругу серых кардиналов, руководствующихся только своими меркантильными интересами.
Уважаемые президент Украины и премьер-министр!
Люди все видят и понимают. Они уже не верят вашим оправданиям. Коррупционная возня и имитация реформ уничтожают доверие украинского общества и уважение зарубежных партнеров.
Вы думаете, что время еще есть. Должны вас огорчить: люди на пределе.
Запрос общества, озвученный во время Революции Достоинства, никуда не делся. Сегодня эти требования объединяют абсолютное большинство украинцев. И каждый день вашего промедления убивает шансы на возвращение доверия людей.
По вашей вине мы теряем время. Вместо того чтобы созидать - развивать экономику, образование, науку и культуру - мы вынуждены тратить ресурсы на борьбу с системой. Системой, которую вы продолжаете защищать и вскармливать.
Мы не хотим новой революции, которую вы бессознательно приближаете. Мы готовы нести ответственность за будущее нашей страны. Поэтому мы не просим, мы требуем:Начать реальную борьбу с коррупцией. Сконцентрироваться на высших эшелонах власти и разорвать круговую поруку, назначив эффективного Генерального прокурора, завершить люстрацию и реформировать государственную службу по европейским стандартам.
Восстановить справедливость. Привлечь к ответственности людей, разворовавших страну и приведших к насилию и убийствам на Майдане.
Добиться верховенства права. Интенсивно и решительно проводить судебную реформу, в которой были сделаны важные шаги, но общество не ощущает уверенности в успехе.
Обеспечить прозрачность власти. Открыто проводить назначения на государственные должности, прекратив практику подковерных договоренностей и распределения должностей по политическим квотам в угоду серым кардиналам.
Озвучить четкий план. Как нам вместе преодолеть экономический и гуманитарный кризис, как мы планируем возвращать Крым и оккупированные территории.
У вас все еще есть выбор, кем войти в историю: реальными реформаторами, которые пожертвовали личными интересами ради будущего страны, либо теми, кто привел страну к развалу из-за коррупции и неэффективного управления.
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валюту в обход ФРС.Но не сбылось,и поныне ФРС штампует зеленые для всего мира,включая США.Играя курсами держит всех на долговом крючке.
Есть мнения шо ЦентроБанк Росии-это филиал ФРС,по клепанию рублей.
СЛАВА УКРАИНЕ!
ПОРОШЕНКО НАШ ПРЕЗИДЕНТ!
ПТН-ПНХ!
убилинаказали зрадафилку, зрадафилы воют значит Парашенка фсе делает правильна.
Если хорошо помитингуем, начальство так следаков зае.б.т, что авось, кто нибудь из них на себя убийство возьмет!
А мыслишка вот эта: "Вполне возможно это преднамеренное убийство в больнице"(с). Правда, у меня, совершенно иные выводы. Отличные, от ваших.
коррупция власти возвращает на с лихие 90е, бандитизм, заказные убийства, стали нормой.
изберем Юлю, через пол года начнете ныть, что Петя хоть шоколадки хорошие делал...
Гордится тем что у нас такое не равнодушное общество? Тем что мы так нагибаем власть, не даем ей спуску?
Или плакать, потому что мы такие долб.бы... без медицины, без правоохранительной системы, без образования, без дорог, но пля с кучей активистов, журналистов...
Есть в этой куче нормальный, который пойдет в полицию, станет честным следователем и личным примером покажет, как надо раскрывать убийства?
И не нужно мне доказывать обратное ! Не дождётесь с.... смены президента в нашей стране , пока уничтожим последнего
кацапа на Донбассе и не развалится мордор !
Хабарів не беруть і не дають , бо вони всі , мабуть , інопланетяни 😂