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Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия, Общество
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 "Кто убил Гандзюк?": В 16 городах запланированы акции из-за смерти активистки (обновлено)

В ряде городов Украины сегодня вечером состоятся митинги-реквиемы в память об убитой активистке Катерине Гандзюк.

Об этом сообщила журналистка Наталия Двали, передает Цензор.НЕТ.

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По ее данным, акции состоятся в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах.

В большинстве из этих городов митинги-реквиемы намечены на 19-00. Их участники собираются либо у местных управлений полиции, либо на центральных площадях.

Обновленную информацию о митингах в память Катерины Гандзюк обещают публиковать на Facebook-странице "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

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6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Кто убил Гандзюк?: В 16 городах запланированы акции из-за смерти активистки 01
Кто убил Гандзюк?: В 16 городах запланированы акции из-за смерти активистки 02

Источник: https://censor.net.ua/n3095021
 
   
 Топ комментарии
 
Только когда десятки тысяч людей выйдут с протестами против тотальной коррупции, только тогда что то может изменится в этой стране
Вина властей, погряших в коррупции - бесспорна, но еще хуже безразличие общества.
В конечном счете мы пожинаем плоды своего бездействия
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Не переживайте.Это дело"чести"для офшорника и мусоров.Может уже сейчас с кого то выбивают нужные признания.
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Особливо з дерев'яними щітами на снайперів. Так, кацапе Константін?
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Не знаю какой может быть президент из Тимошенко, но из Порошенко получился гарант коррупции. У Пети была реальная возможность свернуть хребет коррупции и начать развивать экономику. Но этого не сделал и не собирается делать. Наоборот, делает все возможно чтобы в стране не было реальной борьбы с коррупцией, стравливает различные правоохранительные органы между собой, ему так удобнее владеть ситуацией.

Петя практически не дает работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса и у него это хорошо получается. Оно и не удивительно, ведь он президент, возможности у него большие.
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"У Пети была реальная возможность свернуть хребет коррупции"
Самому себе хребет свернуть? Он стал миллиардером благодаря коррупции.
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Ганзюк вбило однотурове бидло. Вбило своєю серливістю. Бидло всралось з переляку і побігло водинтур за добре відомим з 2005го пройдисвітом. Який під час Іловайська виявивсь ще й шпигуном. Але бидло і тоді не вийшло на вулиці з вимогами негайної відставки шпигуну. А зараз це бидло робить вигляд обурених. Але це однотурові винуваті у всьому цьому, що зараз відбувається!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А можна хоч сьогодні не торгувати совістю? Ну хочаб спробувати?
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где? когда? и при каких обстоятельствах ты или твоя бохиня впервые услышали слово СОВЕСТЬ?
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Це оціночне судження, що немає жодного стосунку до суті питання
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В соєботів почалась деменція ? Тема не про гаранта корупції , май трохи здорового глузду . До соєбота одноклітинного не дходить що бувають моменти коли надмірне прославляння роботодавця щкодить програмі роботодавця . Загинула в тяжких муках людина , а ти сої панігерики крутиш.
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Родова травма ? При родах голівкою об пілогу тріснувся ?
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Порошенко і Аваков ВИННІ
і мають відповідати перед народом на Майдані
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Текст за 2015 год актуален и сегодня.

Требования к украинской власти: «Это не за Европу... это за наше будущее»
2 декабря 2015, 13:52 | Мустафа Найем

У этого обращения очень большой авторский коллектив. Но я уверен, что под ним подпишутся большинство, если не все, рядовые граждане. Потому что это не за Европу, не за какие-то громкие пафосные слова и лозунги. Это за наше будущее.
"Хто вбив Гандзюк?" Львів, Харків, Дніпро, Луцьк, Київ виходять на акцію через смерть активістки - Цензор.НЕТ 3507Два года назад Украина сделала исторический выбор. Люди вышли на улицу, требуя справедливости и защиты своих прав. "Хто вбив Гандзюк?" Львів, Харків, Дніпро, Луцьк, Київ виходять на акцію через смерть активістки - Цензор.НЕТ 7203
За это время мы многого достигли: отстояли наши свободы, свергли диктатуру, добились подписания соглашения об ассоциации с ЕС, провели выборы, приняли реформаторские законы и взялись за пересмотр общественного договора.
За все это украинский народ заплатил и продолжает платить огромную цену. Логично, что требования людей к власти стали значительно выше.
Два года назад мы понимали, что чуда не произойдет и сразу все не получится. Мы были готовы трудиться, терпеть и жертвовать.
Но нам сложно было представить, что чиновники и приближенные к власти бизнесмены будут продолжать грабить страну, прикрываясь теперь уже вышиванкой, Майданом или АТО.
Что гречка и титушки на выборах так и останутся безнаказанными.
Что на своих должностях будут работать те, чьим руками еще недавно строилась диктатура: от судей до членов Центральной избирательной комиссии.
Что главным партнером власти снова станет не общество, а узкий круг тех же олигархов, которые истощали страну при прежнем режиме. А ключевые для страны решения и далее будут приниматься в кругу серых кардиналов, руководствующихся только своими меркантильными интересами.
Уважаемые президент Украины и премьер-министр!
Люди все видят и понимают. Они уже не верят вашим оправданиям. Коррупционная возня и имитация реформ уничтожают доверие украинского общества и уважение зарубежных партнеров.
Вы думаете, что время еще есть. Должны вас огорчить: люди на пределе.
Запрос общества, озвученный во время Революции Достоинства, никуда не делся. Сегодня эти требования объединяют абсолютное большинство украинцев. И каждый день вашего промедления убивает шансы на возвращение доверия людей.
По вашей вине мы теряем время. Вместо того чтобы созидать - развивать экономику, образование, науку и культуру - мы вынуждены тратить ресурсы на борьбу с системой. Системой, которую вы продолжаете защищать и вскармливать.
Мы не хотим новой революции, которую вы бессознательно приближаете. Мы готовы нести ответственность за будущее нашей страны. Поэтому мы не просим, мы требуем:Начать реальную борьбу с коррупцией. Сконцентрироваться на высших эшелонах власти и разорвать круговую поруку, назначив эффективного Генерального прокурора, завершить люстрацию и реформировать государственную службу по европейским стандартам.
Восстановить справедливость. Привлечь к ответственности людей, разворовавших страну и приведших к насилию и убийствам на Майдане.
Добиться верховенства права. Интенсивно и решительно проводить судебную реформу, в которой были сделаны важные шаги, но общество не ощущает уверенности в успехе.
Обеспечить прозрачность власти. Открыто проводить назначения на государственные должности, прекратив практику подковерных договоренностей и распределения должностей по политическим квотам в угоду серым кардиналам.
Озвучить четкий план. Как нам вместе преодолеть экономический и гуманитарный кризис, как мы планируем возвращать Крым и оккупированные территории.
У вас все еще есть выбор, кем войти в историю: реальными реформаторами, которые пожертвовали личными интересами ради будущего страны, либо теми, кто привел страну к развалу из-за коррупции и неэффективного управления.
* * *
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Дать властям 2-е суток на выявления заказчика. Какие проблемы, если исполнитель в руках? У него шо, рот зашит? Или яйца железобетонные? В противном случае следует вывод, что все это организовано власть предержащими, с соответствующими последствиями на выборах. Будут существенные отклонения от экзитполов - Майдан №3... а там, ребята, пестец конкретный...хер успеете на чартерах уепнуть.
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Майдан 1024567. Достали уже Ольгинцы! А кто убил Кенеди? Кто убил Кирова и тд... Заказуха редко раскрывается!
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Та шо ты гаваришь... Хули там раскрывать, если Исполнитель в руках? Трудно его за язык потянуть и далее по цепочке? Совсем тролльня рошеновская акуела.
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Вставайте люди бо вбивства українців залишаться не покараними на радість Собакову та його мусорам.
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Вот простое различие между нами и ватанами!
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Мда. Судя по хорошо подготовленной пиар - акции в связи со смертью Гандзюк и согласованными действиями к 7 ноября - я начинаю сомневаться, что тромб сам по себе оторвался
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А если учесть что Муси Найем и Нацполиция Тягнибока не допускали к Гандзюк никого со следственного отдела, охраняли, как высшего чина государства, то сейчас им пиар очень нужен
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За несколько месяцев Кенеди подписал. Указ #111110 позволявший Минфину США печатать
валюту в обход ФРС.Но не сбылось,и поныне ФРС штампует зеленые для всего мира,включая США.Играя курсами держит всех на долговом крючке.
Есть мнения шо ЦентроБанк Росии-это филиал ФРС,по клепанию рублей.
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хорошо вас кацапов американцы посадили на путина...)))
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Кеннеді вбила американська жидівська мафія. Він хотів перевести Федеральну резервну систему в підпорядкування уряду, хотів провести закон, щоби лобісти інших держав зареєструвалися як іноземні агенції (Айпаки всякі там, Айдіели і т.д.) і висловлював незадоволення тим, що ісраїль працював на власною ядерною програмою. Далі продовжувати?
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Совєти з метою провокації 3-ї світової, як в Сараєво 1914.
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Вот там собака и порылась. Ментярские замашки.
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)(@йлу и его приспешникам в Украине нужно вывести побольше людей на улицу, затем под правильными лозунгами свергнуть власть в Украине и взять страну голыми руками! НАРОД НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ПРОПАГАНДУ МОСКОВИИ И КОММУНЯК, ОНИ УЖЕОДИН РАЗ В 1917 ВСЕХ НАЕБ@ЛИ!
СЛАВА УКРАИНЕ!
ПОРОШЕНКО НАШ ПРЕЗИДЕНТ!
ПТН-ПНХ!
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Слава Богу люди это понимают . Поэтому у пуцьки хрен шо получится . Надорвёт пуп . "Хто вбив Гандзюк?" Львів, Харків, Дніпро, Луцьк, Київ виходять на акцію через смерть активістки - Цензор.НЕТ 2472 .
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Вот именно что НЕ боюсь . Хер тебе и пуйлу , а не Майдан . "Хто вбив Гандзюк?" Львів, Харків, Дніпро, Луцьк, Київ виходять на акцію через смерть активістки - Цензор.НЕТ 1504 .
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Вот сейчас повылазят хуйлопорошенковские гнойники и замычат : Ну подумаешь, убили наказали зрадафилку, зрадафилы воют значит Парашенка фсе делает правильна.
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А ты зрадофил эту женщину к своей зрадофильной секте не примазывай . Она и ты совсем разные вещи . "Хто вбив Гандзюк?" Львів, Харків, Дніпро, Луцьк, Київ виходять на акцію через смерть активістки - Цензор.НЕТ 6246 .
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Еще минус 2% на выборах. Верным курсом идете, шоколадные таварисчи!
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Не треба робити піар на смерті людини. Просто треба маскимально точно визначити мотиви, замовників і всі винні повинні понести покарання згідно закону.
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Ті, хто мають "по закону" - кришують замовника(ів), які не понесуть покарання. Мямли й далі на кухні шо там тобі "треба" - і так буде продовжуватись...
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как это не надо? Надо больше митингов, больше прессы! Что бы следственная группа вместо расследования служебные справки писала и по кабинетам с утра до вечера отчитывалась!
Если хорошо помитингуем, начальство так следаков зае.б.т, что авось, кто нибудь из них на себя убийство возьмет!
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Вполне возможно это преднамеренное убийство в больнице. Население терроризируют начиная с жетонов в метро, тарифами, антиреформой медицины, дегенерат-парадами, МВФом, саботажем с коррупцией, взрывами складов идет целенаправленное закошмаривание для выхолащивания психической енергии людей. Чтобы согнулись и не рыпались и голосовали за тех, кого подсунут.
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И не совали носы в дерибан газовых скважин и земельных ресурсов.
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Вот-вот! Мне, эта мыслишка мерзкая, немедленно на ум пришла. Когда я увидел: Ольга Решетилова. Уж очень её пиарили, в последнее время...

А мыслишка вот эта: "Вполне возможно это преднамеренное убийство в больнице"(с). Правда, у меня, совершенно иные выводы. Отличные, от ваших.
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)(уйло працює на дестабілізацію обстановки в Україні. Це звичайна практика раша спецслужб: керований хаос. А такі підхуйловники як ти роблять "правильні" висновки, що це українська влада робить. Одним словом продовжується "іхтамнєт", ані самі слілі.
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Начнут вешать, сразу все брошу и "подтянусь" с пачкой затяжек и бутербродами.
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Ольга Решетилова, значит. Не нравится мне эта бабенка. Интуитивно. И- не только. Очень не нравится. Как-то паззл складывается, странно складывается. Ну, ладно, подождем.
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А Ольгу Решетилову, чья-то заботливая ручка, аккуратно убрала... А она была, сразу под текстом новости. Буквально минуты назад. Бывает же... Тока я написал... и нет тут никакой Ольги Решетиловой. А есть какое-то Нато Двали(латиницей). Не нравится мне, всё это.
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А почему все вдруг так взбудоражились на Гондзюк? Почему когда убили со второго раза Амину и когда она взяла килера в первом покушении - почему до сих пор не арестованы заказчики?
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Мне стыдно, что Украина сегодня - одна из самых бедных и корумпированных стран Европы, а состояние самых богатых, среди лидеров которых Петр Порошенко, растет невиданными темпами», - сказала Тимошенко во время встречи Меркель

коррупция власти возвращает на с лихие 90е, бандитизм, заказные убийства, стали нормой.
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меркель это "мамка" порошенка он ее слушается, делает все как она говорит и за это она помогает ему держаться на плаву на международной арене. это она уговорила принять минские соглашения и закон об особом статусе донбасса. правда ничто не вечно меркель собирается на пенсию
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В смысле? Так в 90х годах баба ЛЮля так куралесила со своей ЕЭСУ что аж шуба заворачивалась...а в 1995 году бабу Люлю вообще с валютой в Запорожье споймали, которую она контрабандой вывозила на Рабсию...полтора суток отсидела в изоляторе пока её старый кореш и подельник Пинчук не вызволил.. с которым кстати Люля и сейчас имеет прекрасные отношения... Ну это если ты про бандитизм, и 90е вспомнил...
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Терпеть преступления соевой мрази против народа Украины становится уже невозможным!
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та ладно, знаю я наш народ...
изберем Юлю, через пол года начнете ныть, что Петя хоть шоколадки хорошие делал...
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Передай своему патрону , что придётся терпеть еще очень долго ! Преступниками и мразями , я считаю пятую колонну кремля и проплаченных троллей , которые за копейку и в храме Божьем пёрднут !
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Читаешь и не знаешь... Гордится или плакать?
Гордится тем что у нас такое не равнодушное общество? Тем что мы так нагибаем власть, не даем ей спуску?
Или плакать, потому что мы такие долб.бы... без медицины, без правоохранительной системы, без образования, без дорог, но пля с кучей активистов, журналистов...
Есть в этой куче нормальный, который пойдет в полицию, станет честным следователем и личным примером покажет, как надо раскрывать убийства?
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"они" это кто? я не писал о плате, я написал о расплате...
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Я ваааще хрен шо пойму. Какой-то глюк Цензора. Я убираю этот вопрос. Он тут- ни к месту.
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Активність суспільства в мене часто викликає підозри, особливо коли питають студента за що стоїш? а він не може щось відповісти. Так було коли закривали банки банди яника і інших тарут та рабіновічів.
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Їм ,у всіх 16 містах,наплювать на Гандзюк і на її пам₴ять! Вони вже отримали платню за вбивство країни! Можливо із тих само рук що оплачували й напад на Гандзюк! "Топаз" дав коману?!
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Так-так-так... уже интересней. А от кого они бабло получили? Ну, как вы утверждаете: за вбивство країни!(с)
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Бабло платит кремлёвский ублюдок за все убийства , теракты и пр. дерьмо , происходящее в Украине !
И не нужно мне доказывать обратное ! Не дождётесь с.... смены президента в нашей стране , пока уничтожим последнего
кацапа на Донбассе и не развалится мордор !
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ооооо как ЗАГОЛОСИЛИ московские ПОСИПАКЫ !!!! ДЕВУШКА шла на ПОПРАВКУ и вдруг СМЕРТЬ ((((( по почерку убийства и по ВИЗГУ сразу видно кому это было НУЖНО !!!
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Хто вбив? Ясно хто, агенти ФСБ під особистим керівництвом Путіна, як і весь негатив, що трапляється у вільній і незалежній Україні. Вся надія на Президента П.О. Порошенко! Тільки він захистить українців, козаків, патріотів від Світового Зла зі сходу. А заодно і Європу і весь світ захистить! )))
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Сон разума рождает чудовищ ... сон разума украинского народа , породил чудовищ во властид , готовых убивать людей мешающих им обогащаться , моя хата с краю ...доведёт нас до обнищания , вымирания и краха государства
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Гандзюк вбила кремлівська тварина тимасрака, це тварина методично знищує патріотів
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Интересно Тимошенко возьмет Гандзюк к себе в партию посмертно?
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)(уйло постійно працює на дестабілізацію обстановки в Україні. Це звичайна практика рашистських спецслужб: керований хаос. А підхуйловники і корисні ідіоти роблять "правильні" висновки, що це українська влада робить, бо чомусь це їй вигідно. Одним словом продовжується "іхтамнєт". Українці, будьте обережні, щоб не втратити Україну під благородними гаслами. Потім буде пізно протестувати і боротися з корупцією: буде тиша та благодать, як підарашці.
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Мені навіть страшно уявити , що буде відбуватися в країні перед самими виборами . Ольгінці , мураєвці , риги і адепти бабусі , будуть битися на смерть , за місце під сонцем , бо аони ж білі та пухнасті і майже всі безхатченки 😀
Хабарів не беруть і не дають , бо вони всі , мабуть , інопланетяни 😂
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Президент наш соврамши, поздравляю!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Кто убил Гандзюк?": В 16 городах запланированы акции из-за смерти активистки (обновлено)
 
 
 
 
 
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