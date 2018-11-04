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Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия, Общество
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 "Кто убил Гандзюк?": Львов, Харьков, Днепр, Луцк, Киев выходят на акцию из-за смерти активистки

На акцию "Кто убил Гандзюк?" сегодня вечером выходят ряд городов Украины.

Об этом сообщила журналистка Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

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"На данный момент известно об акциях в таких городах: Львов, 19:00 (у Ратуши); Харьков, 19:00 (областное управление МВД); Днепр, 19:00 (областная управа); Луцк, 19:00 (областное МВД); Киев, 19:00 (МВД на Богомольца)", - написала она.

Решетилова также сообщила, что обновленная информация касательно акций появится вскоре на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

Также на Цензор.НЕТ: Преступление против Гандзюк не имеет срока давности, - Гройсман

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Кто убил Гандзюк?: Львов, Харьков, Днепр, Луцк, Киев выходят на акцию из-за смерти активистки 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095021
 
   
 Топ комментарии
 
Только когда десятки тысяч людей выйдут с протестами против тотальной коррупции, только тогда что то может изменится в этой стране
Вина властей, погряших в коррупции - бесспорна, но еще хуже безразличие общества.
В конечном счете мы пожинаем плоды своего бездействия
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Не переживайте.Это дело"чести"для офшорника и мусоров.Может уже сейчас с кого то выбивают нужные признания.
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После убийств, после взрывов складов...
от власти... заявления... заявления... заявления...
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Пэтя с Гройсманом - вон как строго... иди в их поддержку...
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Атем временем мародер Петя продолжает делать свои черные дела.
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Минфин дал инвестбанкирам Петра Порошенко заработать на еврооблигациях 17% годовых в валюте
https://ukrrudprom.ua/news/Minfin_dal_inostrannim_investoram_zarabotat_na_evroobligatsiyah_.html?fbclid=IwAR0KID2zjpllUFBiKm1sNayUTji5jOTbF0B30NVe2eMYNROf0FQTbMpMIsM
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Только когда десятки тысяч людей выйдут с протестами против тотальной коррупции, только тогда что то может изменится в этой стране
Вина властей, погряших в коррупции - бесспорна, но еще хуже безразличие общества.
В конечном счете мы пожинаем плоды своего бездействия
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А поки шо можете посидіти в наметах і поклянчити у людей трусів і светриків..
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Насколько я понимаю, Сабакова и Югика алкаша это как то не волнует.
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У шкирячка даже известный ответ заготовлен
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Не переживайте.Это дело"чести"для офшорника и мусоров.Может уже сейчас с кого то выбивают нужные признания.
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Скрізь винні атовці, якась дивна хронологія виходить.
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потому что остальных сдерживает закон. А этим показалось, что все можно.
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Я лично из тех исполнителей двух ментов в ФБ вычислил. То что им можно всё, давно уже никого не удивляет, но надо этот ватный бред полюбому написать.
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вседозволенность ее убила.

И вот эта вот хрень что справедливость важнее законности.
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назовите фамилию этой вседозволенности.
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Вам не понравится.
Меня забанят.

Хотя пофиг.

Поклонение майдану - хоть и полезному, но далеко не полностью законному явлению.

от туда и пошло, что если ты активист - делай что хочешь. Хочешь - Бузину грохни, хочешь - Гандзюк.

Достаточно считать что она сепарша.

(бузину не читал и не одобряю.)
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та это просто рошеновский тампон последнюю извилину разменял на мармелад.
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это очень просто. я всетаки подозреваю кого то из его команды.
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Надо не просто собиратся, надо начинать действовать, чувствуя свою безнаказанность, они уже на голову сели.
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Я так понимаю, ты уже действуешь, на диване. Почему о тебе ничего не слышно?
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А шо конкретно тебя интересует, с этого места поподробнее.
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Меня интересует, что ты действуешь как провокатор, исподтишка.Поп Гапон хоть и был провокатор, но шел со всеми, вел на бойню людей, но потом съ..бался , правда. А ты на диване.
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После убийств, после взрывов складов...
от власти... заявления... заявления... заявления...
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Активісти і атошник
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Ясное дело - Путин... - против него и акция...
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Акція повинна бути кимось організована. Хто організатори акції. Якісь партії, спілки і т.д. Якщо там когось уб"ють, спалять машини, потрощать вітрини, просто поб"ють перехожих, хтось принесе зброю..Чи люди йдуть самостійно по зову совісті?
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Ты хочешь все знать, а ты случайно не засланный козачек, сладкоежка подослал, признавайся.
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Ринатушка. Є така підозра, що ти отримуєш зарплату у хуйла. Признайся чесно , це так?
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"Кто убил Гандзюк?": Львов, Харьков, Днепр, Луцк, Киев выходят на акцию из-за смерти активистки" - уверен, непосредственно руку приложил Аваковрюкзак, либо с его молчаливого согласия.
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суд над манафортом длился три недели, сколько у нас над зайцевой длится, или взять остальные дела.
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хорошея сделка - 80 лет впаяли - передай пэтру рошеновскому его тоже такая сделка ждет.
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Дивись щоби тобі не впаяли десять років за відверту брехню і наклеп , ольгинець !
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Разве Манафорту уже вынесли приговор?

Окружной судья США назначил дату приговора для Пола Манафорта на 8 февраля 2019 года. Суд планирует вынести приговор относительно Манафорта в рамках первого судебного процесса, где его обвиняют в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.Об этом сообщает The Washington Post.
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Так,+100500 патріотів у кожному місті! Слава Україні! Слава нації! Так евроінтеграції! Ні федералізації!
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Одесса, самое интересное , никуда и нигде не собирается. Правильно , нам же все по фигу. В нашем горсовете кислотой не за что поливать никого, все согласны с трухановым, все за продолжающийся грабеж города. Саакашвили вытурили и сидим как стадо молчаливых баранов.
Даже, когда лагерь сгорел , все поохали и забыли. В этом месте много мата ...
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У нас в Черкассах тоже никто не собирается, мэр в бегах, губернатор уже практически в отставке, кругом одно безвластье.
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А шо, на Московии тоже Черкассы есть ? Кацап, да от тебя "немытой россией" за версту несет.
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Порохоботина брысь в стойло, от тебя рошеном воняет. Скоро твой Петя будет кукарекать в камере.
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Ух ти як лвруціанери всіх мастей пожвавилися. Здавалося, все гаплик лваруціям , капець рожевим мріям повішати бариг. Поїхав Міхуїл, закінчились труси. А тут на тобі така суперова нагода підвернулась. Як вчасно і вдало для зрадогівнюків померла нещасна активістка..І ось знову вирує в нестримній люті 218-й третій Майдан. Знову кличуть на барикади "активісти" і їхні куратори в кремлі. А в мережі то ваще лавина "народного гніву" до "режиму бариг". Життя налагоджується) Охолоньте. Як би ви не накидували і не роздували ваші рожеві щічки в удаваній люті, до Пороха ваше лайно не пристає. Доведено 4 роками його президенства.Щоб ви не накидували, які б істерики не закочували а факт остається фактом, косата сука - то путінська шістка, а Порох то перший проукраїнський і проєвропейський президент і гетьман -каратель. Піде на другий термін і виграє. Що більше ви плюєтесь на монітори тим товстіші у нього шанси.
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Если сфальсифицирует выборы, я не удивлюсь, что и такое может быть
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Все ок,кроме двух вещей:нещасна активистка не померла от болезни,а ее умышленно убили,и второе:петя никогда больше не будет президентом.Им будет косата сука,которая засадит вашего петю пожизненно.
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До нападения на неее в Херсоне про нее вообще мало кто знал. Так и не понятно чем она занималась на своем посту
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Сьогодні загинув наш військовий на Донбасі від рук московітського снайпера !
Не хочете вийти на акцію протесту проти клятої московії ? Чи ви тільки вирішили попіаритися на смерті Гандзюк ?
Якісь у вас Юлія Володимирівна , подвійні стандарти !
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Удмурт а когда твой Петя хоть раз выскажет соболезнования погибшим Героям бойцам.
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коли твій соєвий засадить назарова-муженка???
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Порошенко с Гройсманом тоже придут как обычно на акцию.
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Я знаю кто!!Порошенко,Луценко и его жена,Матиус и Тука,Кернес,Бойко,Ахметов,Добкины и Шуфрич,Кононенко и Виркул!!
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Так забавно наблюдать, как зрадогниды с ольгинцами "народный гнев" в интернете изображают )). А на акцию в каждом городе придет человек по сто максимум.
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Царство небесное .Слишком много политизированности в этой смерти и вероятно что у Хуйла и его сообщников в Украине появился шанс перед выборами пошатать народ .
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Ну прям города целые выходят ..все в Польше давно уже .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Кто убил Гандзюк?": Львов, Харьков, Днепр, Луцк, Киев выходят на акцию из-за смерти активистки
 
 
 
 
 
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