 "Кто убил Гандзюк?": Львов, Харьков, Днепр, Луцк, Киев выходят на акцию из-за смерти активистки

Об этом сообщила журналистка Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

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"На данный момент известно об акциях в таких городах: Львов, 19:00 (у Ратуши); Харьков, 19:00 (областное управление МВД); Днепр, 19:00 (областная управа); Луцк, 19:00 (областное МВД); Киев, 19:00 (МВД на Богомольца)", - написала она.

Решетилова также сообщила, что обновленная информация касательно акций появится вскоре на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

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6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.