 "Кто убил Гандзюк?": Львов, Харьков, Днепр, Луцк, Киев выходят на акцию из-за смерти активистки

Об этом сообщила журналистка Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.
"На данный момент известно об акциях в таких городах: Львов, 19:00 (у Ратуши); Харьков, 19:00 (областное управление МВД); Днепр, 19:00 (областная управа); Луцк, 19:00 (областное МВД); Киев, 19:00 (МВД на Богомольца)", - написала она.
Решетилова также сообщила, что обновленная информация касательно акций появится вскоре на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?".
Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.
Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
Также на Цензор.НЕТ: Преступление против Гандзюк не имеет срока давности, - Гройсман
6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
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Минфин дал инвестбанкирам Петра Порошенко заработать на еврооблигациях 17% годовых в валюте
https://ukrrudprom.ua/news/Minfin_dal_inostrannim_investoram_zarabotat_na_evroobligatsiyah_.html?fbclid=IwAR0KID2zjpllUFBiKm1sNayUTji5jOTbF0B30NVe2eMYNROf0FQTbMpMIsM
Вина властей, погряших в коррупции - бесспорна, но еще хуже безразличие общества.
В конечном счете мы пожинаем плоды своего бездействия
И вот эта вот хрень что справедливость важнее законности.
Меня забанят.
Хотя пофиг.
Поклонение майдану - хоть и полезному, но далеко не полностью законному явлению.
от туда и пошло, что если ты активист - делай что хочешь. Хочешь - Бузину грохни, хочешь - Гандзюк.
Достаточно считать что она сепарша.
(бузину не читал и не одобряю.)
от власти... заявления... заявления... заявления...
Окружной судья США назначил дату приговора для Пола Манафорта на 8 февраля 2019 года. Суд планирует вынести приговор относительно Манафорта в рамках первого судебного процесса, где его обвиняют в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.Об этом сообщает The Washington Post.
Даже, когда лагерь сгорел , все поохали и забыли. В этом месте много мата ...
Не хочете вийти на акцію протесту проти клятої московії ? Чи ви тільки вирішили попіаритися на смерті Гандзюк ?
Якісь у вас Юлія Володимирівна , подвійні стандарти !