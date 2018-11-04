 Закон "Маски-шоу стоп-2" вступил в силу

В Украине вступил в силу закон, согласно которому следователи и прокуроры должны компенсировать убытки за свои неправомерные действия при расследовании дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Так, в субботу, 3 ноября, соответствующий закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" был опубликован в газете "Голос Украины". Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла данный закон, 31 октября его подписал президент.
В пресс-службе президента объяснили, что нововведение упрощает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, принявшего незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом.
Теперь, если следователь или прокурор во время проведения следственных действий ведет себя незаконно, то, когда суд вынесет решение о компенсации убытков, платить будет не государство, а именно следователь или прокурор.
Предприниматель теперь может подать в суд жалобу, если следователь повторно возбудил уголовное дело по той же фабуле, а также обжаловать неправомерное бездействие следственного органа, если дело рассматривается "более одного года или более 18 месяцев и безосновательно не закрывается".
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По словам министра юстиции Павла Петренко, новый закон позволит привлечь к ответственности конкретных "оборотней в погонях".
Петренко отметил, что данным законом правительство продолжает создавать законодательную базу по защите предпринимателей, начатую законом об обязательной видеофиксации во время проведения обысков, который называют "маски-шоу стоп".
...И продают по завышенным ценам. Особенно это касается привокзальных киосков. И полиция там не реагирует на этих поборников. А такие объекты надо закрывать сразу, как только увеличили цену на 20% больше, чем в супермаркете.
бережетберет
исполняются только те законы, которые выгодны жирным котам...
свойство, что приходящие в неё из голубей быстро превращаются в драконов…
Законов и раньше хватало
В Червонозаводском суде г. Харькова с октября 2017 года лежит к Генпрокуратуре и ДФС иск.
До сентября 2018 года Ответчики прятались, а потом закрыли дело -- мол Истец не пришел.
Так прошло 20-ть лет.
Садить надо
И начинать с луценок.