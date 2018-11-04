 Закон "Маски-шоу стоп-2" вступил в силу

В Украине вступил в силу закон, согласно которому следователи и прокуроры должны компенсировать убытки за свои неправомерные действия при расследовании дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Так, в субботу, 3 ноября, соответствующий закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" был опубликован в газете "Голос Украины". Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла данный закон, 31 октября его подписал президент.

В пресс-службе президента объяснили, что нововведение упрощает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, принявшего незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом.

Теперь, если следователь или прокурор во время проведения следственных действий ведет себя незаконно, то, когда суд вынесет решение о компенсации убытков, платить будет не государство, а именно следователь или прокурор.

Предприниматель теперь может подать в суд жалобу, если следователь повторно возбудил уголовное дело по той же фабуле, а также обжаловать неправомерное бездействие следственного органа, если дело рассматривается "более одного года или более 18 месяцев и безосновательно не закрывается".

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По словам министра юстиции Павла Петренко, новый закон позволит привлечь к ответственности конкретных "оборотней в погонях".

Петренко отметил, что данным законом правительство продолжает создавать законодательную базу по защите предпринимателей, начатую законом об обязательной видеофиксации во время проведения обысков, который называют "маски-шоу стоп".