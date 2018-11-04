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 Закон "Маски-шоу стоп-2" вступил в силу

Теперь следователи и прокуроры обязаны компенсировать убытки за неправомерные действия во время расследований.

В Украине вступил в силу закон, согласно которому следователи и прокуроры должны компенсировать убытки за свои неправомерные действия при расследовании дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Так, в субботу, 3 ноября, соответствующий закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" был опубликован в газете "Голос Украины". Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла данный закон, 31 октября его подписал президент.

В пресс-службе президента объяснили, что нововведение упрощает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, принявшего незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом.

Теперь, если следователь или прокурор во время проведения следственных действий ведет себя незаконно, то, когда суд вынесет решение о компенсации убытков, платить будет не государство, а именно следователь или прокурор.

Предприниматель теперь может подать в суд жалобу, если следователь повторно возбудил уголовное дело по той же фабуле, а также обжаловать неправомерное бездействие следственного органа, если дело рассматривается "более одного года или более 18 месяцев и безосновательно не закрывается".

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По словам министра юстиции Павла Петренко, новый закон позволит привлечь к ответственности конкретных "оборотней в погонях".

Петренко отметил, что данным законом правительство продолжает создавать законодательную базу по защите предпринимателей, начатую законом об обязательной видеофиксации во время проведения обысков, который называют "маски-шоу стоп".

Источник: https://censor.net.ua/n3095020
 
 
 Топ комментарии
 
В Украине
исполняются только те законы, которые выгодны жирным котам...
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До лампади, державний рекет буде завжди поки у владі офшорні злодії.
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предприниматели основа экономики, на беларуси основной доход это россия поэтому им пох.
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Совет форумчанПравила форума
 
Маски-шоу, стоп 3 только исправит ситацию!)))
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Отчего защищать предпринимателей? Очень часто их деятельность опасна для общества.
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вот для кого опасна тот пусть и подает в суд на предпринимателя или жалобу в службу по контролю безопасности продукции и т.д.
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предприниматели творят беспредел, особенно в своих торговых киосках. Полиция им должна ломать руки за их бесчинства.
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заставляют покупать?
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Нет. Пусть торгуют, но вот многие из них позахватывали площади и незаконно их используют в жилых домах, несогласованно с жителями дома. Особенно это касается наливаек, кафе, лотерейных игральных залов. И приходится вызывать каждый раз полицию, чтобы останавливать их. А полиция действует очень слабо. Нужно жёстче - бить их, чтобы аж рёбра хрустели. Только так их можно в сознание привести, что не только им надо жить, но и тем, кто вокруг.
...И продают по завышенным ценам. Особенно это касается привокзальных киосков. И полиция там не реагирует на этих поборников. А такие объекты надо закрывать сразу, как только увеличили цену на 20% больше, чем в супермаркете.
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а к супермаркетам, я так понимаю, претензий нет..?
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как это нет? Этих пи доров я бы всех закрыл. Оставил бы только рынки и всё.
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а-а-а..тогда и деньги отменить..только меновая торговля..
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Сейчас развелось много айтишников, как им платить при меновой торговли, если у них нет продукта производства в материализированом виде?
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Продукты это то, что можно потреблять в пищу. А как ты съешь софт? Нонсенс. Так что без денег тут не получится. И это я тебе привёл пример самой оплачиваемой профессии. Эти же программисты они меньше платят налогов, чем я с белой зарплатой.
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не покупай, создай группу единомышленников противников киосков и занимайся. правда хорошо что ты кремлебот под прокси и живешь на россии - там как раз такие как ты киоски все и посносили, правда вместо них построили маленькие магазинчики - те же яйца только в профиль.
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да не противник я киосков. А противник того, чтобы одни жили за счёт счастья других. По мне надо строить страну и чтобы в ней жили все счастливо, а не какая-то определённая группа. А предприниматели как раз так и хотят жить. Это же барыги, таких как и порох. Геть барыг!
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Ну хз, дороги/школы/больницы - все строится за счет налогов
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А при СССР строилось за счёт прямых доходов в бюджет государства. Вот поэтому у народа и появилось бесплатное жилье - потому, что справедливо распределяли доход. А сейчас доход в карман посредникам идёт, а производители в разы их хуже живут. Это же несправедливо. Барыги правят миром и некому их обуздать. Тебе сколько лет?
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ну и где теперь ссср? развалился как и хуйлостан скоро развалится.
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научись разговаривать с любым оппонентом (единомышленником) - не бросай дискуссию. Я тебе задал вполне адекватный вопрос - не молчи.
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ну так ты сам написал что ссср развалился - а что ты от меня хочешь услышать?
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вот, а развалился он потому что такие как ты амебы его не отстояли, а раз молча сглотнули тогда то молчите и теперь про свой совок. У совка были нефть с газом которые экспортировали капиталистам, в Украине этого нет - значит жить будем за счет предпринимателей и налогов со среднего и малого бизнеса.
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и вообще чё это ты на меня постоянно пытаешься набросить клеймо - то я кремлебот, то противник киосков. Я Человек прежде всего. И желаю чтобы жили на Земле счастливо все люди, а не отдельная группа барыг.
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а ты ли не кремлебот? О чём писал в 1991 году Голос Украины?
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А суды работают очень плохо. А надо иметь возможность поставить любого предпринимателя на место, очень быстро. Например, как это делается в Беларусии.
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предприниматели основа экономики, на беларуси основной доход это россия поэтому им пох.
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к чему эта реплика? Я уже сказал, что я поддерживаю Батьку. Он молодец. Не даёт этим негодяям шанса.
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а деньги где брать? батьку любят только россияне, ты кремлебот под прокси
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с чего вдруг? Живу в Украине всю жизнь и прокси у меня нет. И поддерживаю Батьку. Его я вижу следующим украинским президентом.
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новой-старой "реформированной" полиции. Которая бережет берет
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В Украине
исполняются только те законы, которые выгодны жирным котам...
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До лампади, державний рекет буде завжди поки у владі офшорні злодії.
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Этот министр юстиции Петренко ,вместе со своими заместителями ,навыписывали сами себе премии по семь миллионов гривен в месяц .То есть обычная корупционная организованная банда.Почему это ОПГ не в тюрьме?
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Власть, как известно, имеет то
свойство, что приходящие в неё из голубей быстро превращаются в драконов…
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При нынешней судебной системе это звучит как издевательство над бизнесом.
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упрощает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, принявшего незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом.

Законов и раньше хватало
В Червонозаводском суде г. Харькова с октября 2017 года лежит к Генпрокуратуре и ДФС иск.
До сентября 2018 года Ответчики прятались, а потом закрыли дело -- мол Истец не пришел.
Так прошло 20-ть лет.
Садить надо
И начинать с луценок.
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май 2019 год. Порошенко победил в первом туре.....Закон "Маски-шоу стоп-2" набув чинності - Цензор.НЕТ 1395м
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Кабздец следователям и прокурорам. Забоятся они что то делать.И раздолье барыгам, бандитам и нечистым на руку. Суды ведь все куплены, нужное решение в кармане будет и платит прокурор.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗакон "Маски-шоу стоп-2" вступил в силу
 
 
 
 
 
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