 "Будем вынуждены что–то размещать", – Лукашенко рассказал об ответе НАТО

Президент Беларуси заявил, что создание новой базы США в Польше заставит Беларусь и Россию дать адекватный ответ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

С таким заявлением глава Беларуси выступил в воскресенье, общаясь с жителями в Витебской области.

"Я министру иностранных дел (Польши, – ред.) сказал – он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы.

В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что–то размещать, чтобы вам противодействовать", – заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что, выступая на этой неделе перед участниками встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, он призвал Запад "ценить Беларусь".

"Я им говорил: цените Беларусь, не надо против нас санкции вводить. И наркота, и бандитизм, и ядерные элементы, и незаконная миграция – все через нас идет на Запад. Мы их ловим, отлавливаем за свой счет", – сказал Лукашенко.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о выделении $1,5 – 2 млрд на строительство инфраструктуры под американскую военную базу на территории Польши. Польский президент Дуда заметил, что ее можно было бы назвать "Форт Трамп".

Польша заявляет, что увеличение американского присутствия в стране – это реакция на агрессивные действия России.

Сейчас на территории Польши дислоцируются около 3,5 тыс. американских военнослужащих. Они находятся там на ротационной основе.