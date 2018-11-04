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Все про:Лукашенко (1646) НАТО (6078)

 "Будем вынуждены что–то размещать", – Лукашенко рассказал об ответе НАТО

Беларусь и Россия должны "будут дать адекватный ответ" на размещение американской базы в Польше, заявляет глава РБ

Президент Беларуси заявил, что создание новой базы США в Польше заставит Беларусь и Россию дать адекватный ответ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

С таким заявлением глава Беларуси выступил в воскресенье, общаясь с жителями в Витебской области.

"Я министру иностранных дел (Польши, – ред.) сказал – он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы.

В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что–то размещать, чтобы вам противодействовать", – заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что, выступая на этой неделе перед участниками встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, он призвал Запад "ценить Беларусь".

"Я им говорил: цените Беларусь, не надо против нас санкции вводить. И наркота, и бандитизм, и ядерные элементы, и незаконная миграция – все через нас идет на Запад. Мы их ловим, отлавливаем за свой счет", – сказал Лукашенко.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о выделении $1,5 – 2 млрд на строительство инфраструктуры под американскую военную базу на территории Польши. Польский президент Дуда заметил, что ее можно было бы назвать "Форт Трамп".

Польша заявляет, что увеличение американского присутствия в стране – это реакция на агрессивные действия России.

Сейчас на территории Польши дислоцируются около 3,5 тыс. американских военнослужащих. Они находятся там на ротационной основе.

Источник: https://censor.net.ua/n3095019
 
   
 Топ комментарии
 
кто не понял, что сказал Лука, перевожу - путин дай миллиард
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Да ладно, вроде пока еще никто не настучал в форум. Сообщение пока есть.
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А тепер уявіть собі хоча б на хвилину, що в Україні на кшталт того Лукашенка був би такий собі януковіч чи всілякі там бойки, мураєві, рабіновічі, мєдвєдчукі,тімошєнкі,шуфрічі і їм подібні прокацапські сраколизи...Правда? - Зовсім не смішно..😕😕😕
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дуже см1шно - бо не будуть
1хн1й орхоторат остался на даунбасе и в крысме "Будемо змушені щось розміщувати", - Лукашенко розповів про відповідь НАТО - Цензор.НЕТ 8171
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Даже если и остался там весь, важно как подсчитают, а не проголосуют.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Будем вынуждены что–то размещать", – Лукашенко рассказал об ответе НАТО
 
 
 
 
 
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