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 В больницу, где скончалась Гандзюк, выехала оперативно-следственная бригада

Полицейские проводят необходимые следственные действия.

В связи с распространением в соцсетях информации о смерти и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк в больницу выехала следственно-оперативная группа полиции Киева. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Украины в Киеве Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Полицейские подтвердили факт кончины активистки.

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"Сообщение о смерти Екатерины Гандзюк в дежурную часть от врачей не поступало. Однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился. Полицейские проводят необходимые следственные действия", – заявил Крищенко.

Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

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6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3095017
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем? Задержанных нам уже показывали, Антоха уже преступление раскрыл.
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пошел дурной пиар показать что все при деле
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оторвался тромб? они граждан видать за лох0в держат. всем очевидно, что ее добили.
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Зачем? Задержанных нам уже показывали, Антоха уже преступление раскрыл.
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Бо винуватими будуть медики! Про всіх інших - замовників, організаторів, виконавців - забудуть...
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а чого в полюцію не сообщили. Ті в соцсєтях найшли інфу і мґновєнно от'ереґіровалі
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пошел дурной пиар показать что все при деле
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Понеслась ИБД - Европа обеспокоилась, на сигнал надо отреагировать...
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а с умершей какие следственные мероприятия проводить а начальник? ее уже на этом свете нет! а подозреваемых вы с квалификацией хулиганка отпустили под домашний арест. начальник тебе о событиях во Врадиевке напомнить или вы все уже обо всем забыли? если народ поднимется то беркут не спасет.... Президент, может быть вы когда то и внутренними делами займетесь? видимо не хочеться на второй срок ? устали петр алексеевич?
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если честно, с медперсонала тут и надо начинать и по всей строгости, а того урода и заказчиков, на нары в период 20+ годика, без права на амнистию и с конфискацыей.
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мне тоже не очень, многие решения судов, но украинцы разберётся и следующую судебную реформу не доверит судьям.
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Накажите врачей-вредителей и дело закрыто! Слава рошену сахаронепобедимому!
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Следующей новостью будет, что причинно - следственной связи в смерти нет.
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оторвался тромб? они граждан видать за лох0в держат. всем очевидно, что ее добили.
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Вот например книга "Патологическая анатомия", авторы Михаил Недзьведь, Евгений Чёрствый (вторая фамилия для патологоанатома эпична, согласен), глава о тромбах. Читаем и узнаём, что тромбоз при такой травме, как обширный химический ожог, более чем возможен. Более того, это одна из основных опасностей в таких случаях.
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если предположить, что полиция исполняет не правоохранительные, а карательно-репрессивные задания, тогда заказчиками преступлений будут непосредственно мусора, а исполнителями - подчиненные им бандиты и криминалитет. нет ни одного подтверждения тому, что полиция не является карательно-репрессивным органом, который обслуживает сами свои интересы или интересы криминалитета.﻿ лично я думаю, что преступления совершает криминалитет по заказу мусоров. после чего эти мусора отмазывают своих бандитов, заметают следы, уничтожают улики, подделывают документы и свидетельства, а также препятствуют проведению независимых расследований.
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орлы порошенка выдвинулись заметать следы
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Ховрахи лишайні пожвавилися. Як би ви не накидували і не роздували ваші рожеві щічки в удаваній люті, до Пороха ваше лайно не пристає. Доведено 4 роками його президенства.Щоб ви не накидували, які б істерики не закочували а факт остається фактом, косата сука - то путінська шістка, а Порох то перший проукраїнський і проєвропейський президент і гетьман -каратель. Піде на другий термін і виграє. Що більше ви плюєтесь на монітори тим товстіші у нього шанси.
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"До лікарні, де померла Гандзюк, виїхала оперативно-слідча бригада"

как ЧЁТКО работают - оперативно выезжают к умершей, оперативно тушат взорванные склады - прикопаться не к чему!
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Пишуть, що Каті Гандзюк робили багато операцій. Пишуть - тромб. Але ж в таких випадках весь час колють АНТИКОАГУЛАНТИ, які запобігають утворенню тромбів !
Не вірю мусарам. Не вірю лікарям. Там одна херсонська шарага.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ больницу, где скончалась Гандзюк, выехала оперативно-следственная бригада
 
 
 
 
 
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