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 Преступление против Гандзюк не имеет срока давности, - Гройсман

Премьер-министр считает, что виновные должны понести наказание.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что совершенное против скончавшейся в воскресенье и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк преступление не имеет срока давности, сообщает Цензор.НЕТ.

Преступление против Гандзюк не имеет срока давности, - Гройсман 01

"Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее – без срока давности. Виновные должны понести наказание. Вечная память ...", – написал премьер-министр в своем аккаунте в соцсети Твиттер.

Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

Также на Цензор.НЕТ: Убийцы должны быть найдены и наказаны, - Порошенко о смерти Гандзюк

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3095016
 
   
 Топ комментарии
 
"Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее - без срока давности.

Сказал, что сто лет будут расследовать. Как с Сотней, как с Гонгадзе и пр.
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А слабо Авакова звільнити ? Преступление против Гандзюк не имеет срока давности, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9030 Питання риторичне ...
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Знаешь, для меня критерий "патриот" не имеет принципиального значения... Ждем передачи дела в суд и приговора...
Просто эти разговоры про отсутствие срока давности подозрительны...
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Просто пошла волна пиара на крови активистки.
Нашей власти не привыкать.
Она к власти на крови патриотов пришла, на крови с агрессором и лугандоном торгует.
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про срок давності говорят, када дєло утопіть хотят - тіпа, нє ращітивайтє на бистройє слєдствійє
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Гройсман прилепил слова про срок давности... по Фрейду
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"Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее - без срока давности.

Сказал, что сто лет будут расследовать. Как с Сотней, как с Гонгадзе и пр.
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А якби нічого не сказав теж би щось ляпнув? скільки тільки придурків на цензорі.
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В зеркало не смотри - на одного меньше будет.
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Придет время..и вхребетподстреленным, и рынкиобилечивающим
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очень важно выслушать слова человека , способного завтра , за деньги , их изменить ...трепло базарное
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Короче долгих лет жизни прокурору. Еще и внукам своим передаст ето расследование. Как и убийство Гонгадзе. Пока убийцы не сдохнут своей смертью.
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...так ,как и убийство Гонгадзе, Шеремета..."Заказчики" живут и процветают...
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А слабо Авакова звільнити ? Преступление против Гандзюк не имеет срока давности, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9030 Питання риторичне ...
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це питання до коаліції. А в коаліції - перемир'я між НФ та БПП, всі паї розписані. Сам НФ звісно, відставки роздавача біопаспортів не хоче
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Вот и покажите, как работает "рехвормована поліція". Перед повышением зряплаты.
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Вы можете найти реальных преступников заказавших и убивших эту бедную женщину, а потом рапортовать всем кагалом что преступление раскрыто, а не наоборот только обещать чего-то там??
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Навряд ли, тогда придется сдать кого-то из "системы"...
Был бы кто-то из вне, уже давно нашли бы...
Даже попытки подтасовки были...
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ща всё раскроем и всех накажем ...але-оп!

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піариться Порох , піариться Гройсман ... чому , на Майдані , й досі не зібралися тисячі людей з вимогами ? Бо це ж далеко не перший такий "глухар" і напевно не останній ...
Виходить - народу пофігу ?
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Народу всегда пофиг. Не пофиг - одному-двум процентам. Когда эта критическая масса (1-2%) организуется, происходят социальные волнения. Вот этим 1% мы от кацапов и отличаемся. Остальные 99 -...
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києвлякам пох,запамятайте,облизні,Зах.Україна вже не приїде робити вам протести,жеріть,що понавибирали!!!
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києвляки ситі, чому ж їм виходити? А то ж точно на Київ пупін нападе
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А если без эмоций? Шо так Главные-то возбудились? Женщину облили кислотой. Кошмар? Несомненный. Однако, она умерла, спустя достаточно продолжительный период, в больнице, находясь под наблюдением врачей, по совершенно иной причине, так? Ну, так тогда о каком "преступлении без срока давности" идет речь? Такие вещи случаются регулярно, на обычном, бытовом уровне, можете проверить, в поисковиках. Достаточно набрать там "облили кислотой". И сразу выползут такие случаи, во множестве. Не говоря уже о Мисс Сочи и Мисс Италии.
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Возбудились, потому что им пальчиком из Европы сделали ататат... Понятно, что Гандзюк им по барабану, но на сигнал надо отреагировать могучей ИБД...
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То есть это врачи виноваты в том что она умерла? Не неси чушь. Люди с обширными ожогами могут и через год-два умереть от побочных явлений от ожога, не смотря на то что вроде не плохо себя чувствовали и шли на поправку.
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Тю. Ты странный, как минимум. Я говорю вовсе не о врачах. Я говорю о том, что привязывать эту смерть к "преступлению без срока давности"(с)- не выйдет. Это вам любой адвокат подтвердит.
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И этот потянулся за пиаром на костях. Когда вы уже нажретесь этой сомнительной славы,хуцписты?
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Багато злочинів, які нині не розслідуються на Україні - не мають терміну давності. Це і вбивства під час "майдану", і вбивства в Одесі 2 травня 2014 року, і вбивства на Донбасі.
Настане час і всі злочинці будуть покарані!
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Стёпа! а это как понимать - "...на Украине"?
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Прокол у Штирліца. вбивства на Донбасі - звучить дуже двозначно. Таких замаскованих рос тварин тут пасеться безліч.
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Виновными данного преступления являются
1. бездействие и безразличие гражданского общества
2. кучмо-рошеновская мафия, погрязшая в тотальной коррупции
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Осталось алкашу в очках вылезти и заявить про дело чести.А я забыл,сегодня воскресенье ,день запоя,завтра выползет.
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А расстрел более сотни человек на Майдане?
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Как! Виновные должны понести наказание?...
Да где это видано, где это слыхано!...
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ну, йєслі заговорили про срок давності, значить в копілку вєчних дєл.
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ах как наша справедливая влада сразу возбудилась..... ах , ах ,ах. а пока девушка в реанимации загибалась все нормально было??? да гройсман? а чего ж ты ее такой добрый на лечение куда нибудь в германию или в англию не отправил? там хоть лечат а не делают вид как у нас бессовесные и коррумпированые лекари.... что теперь уже кричать ОЙ ВЭЙ .... нет больше человека и патриота!!!
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Ух-ты!
Я там выше тоже такое предположил...
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Вот это по нашему, сказал как отрезал, следствие будет долгим.
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Похоже там ментяры сами на себя вышли, так что - таки да ..
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Грося,преступления против Украины,тоже не имеют сроков давности,тебе и Петрушке пипец по весне.
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Зрадогниди так не вважають. Для них ім"я Гандзюк це чергова можливість покидатися лайном на владу і Президента заради протягнення кремлівської шістки Жульки, та й то з терміном придатності в пару тижнів.
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А что сделал этот недоделанный Президент для страны ? Назови хоть одно улучшение. Или его гоп команда ???
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захистив Україну від орди
-загнав ху*ла і мордор в глухий кут ізоляції і санкцій
-ЄС
- безвіз
-Армія
-Мова
-Церква
Це тільки верхівка айсберга яка можливо!!! буде зрозумілою навіть жукам-скарабеям які звикли катати лише кульки з лайна
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Это виницкий базарный дебил дает понять, что расследовать будут даже лучше, чем Гонгадзе- без срока давности.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПреступление против Гандзюк не имеет срока давности, - Гройсман
 
 
 
 
 
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