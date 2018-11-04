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Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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 В ЕС призывают наказать виновных в нападении на Гандзюк

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Хан настаивает, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан выразил сожаление по поводу смерти активистки Екатерины Гандзюк и призвал привлечь виновных к ответственности. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Twitter политика.

В ЕС призывают наказать виновных в нападении на Гандзюк 01

"Крайне опечален новостью о кончине невероятно храброй Катерины Гандзюк. Нападения на гражданских активистов неприемлемы. Виновники этого ужасного преступления должны быть отданы под суд", – написал комиссар в своем микроблоге.

Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

Также на Цензор.НЕТ: Убийцы должны быть найдены и наказаны, - Порошенко о смерти Гандзюк

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3095015
 
 
 Топ комментарии
 
Значит нужно еще поднять цены на газ. Пока Европа не скажет хватит издеваться над украинцами.
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А винні хто - сепарські недобитки і вище керівництво поліцаїв-корупціонерів. Вони ж себе самих не будуть шукати...
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Мне кажется за насильственные преступления наказание должно следовать неотвратимо и по умолчанию. Не зависимо от того кто потерпевший и каково его состояние здоровья. За сам факт. И никакие призывы никаких призывальщиков не нужны. Система прогнила в корне. Страну захватили мародёры. Признаков государства, юстиции и права не наблюдается.
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Ну ясное дело!
Дело чести №... за нами не заржавеет.
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некого призывать.....когда вы там поймете ?
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Так вот почему ты с дивана не слазишь - по улицам ходят преступники, которых не сажают в тюрьмы...
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Буде як завжди занепокоєним... 4 роки занепокоєння... Не звертай уваги...
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чим би не прикривалися вороги України, псевдо любов'ю до України, відкритим нахабством і ворожнечею, служінням на високих посадах із ненавистю до всього українського, захистом свого бізнесу під прикриттям приватних охоронних структур, псевдо релігійністю знайте, чим більшим стає коло вбитих і закатованих вами українців, тим швидше вони піднімуться і візьмуться за вас. І ваші слова"кіздіть іх нужно" будуть звучати по в іншій інтерпритації
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Значит нужно еще поднять цены на газ. Пока Европа не скажет хватит издеваться над украинцами.
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Правовое государство говорите? Европейские ценности? Революция гидности? Ну-ну... В Ютубе есть 80 HISTORICAL PHOTOS YOU MUST SEE BEFORE YOU DIE. Одно из фото подписано так: Казнь киевских евреев немецкими расстрельными командами. Призадумался...
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Возможно. Потому что в Нюрнберге подсудимый рассказал, что женщин и детей уничтожали в газенвагенах, чтобы женатым немецким мужчинам не приходилось в них стрелять.
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А винні хто - сепарські недобитки і вище керівництво поліцаїв-корупціонерів. Вони ж себе самих не будуть шукати...
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Мне кажется за насильственные преступления наказание должно следовать неотвратимо и по умолчанию. Не зависимо от того кто потерпевший и каково его состояние здоровья. За сам факт. И никакие призывы никаких призывальщиков не нужны. Система прогнила в корне. Страну захватили мародёры. Признаков государства, юстиции и права не наблюдается.
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У кожному місті України є вулиця героїв небесної сотні. Більше100 людей лежить мертвих. Пройшло 4 роки. Хтось може показати покараних? З цією справою буде те саме.

Зараз накинуця тролі, з приводу зради і т д... Це не зрада, це просто статистика.
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Киву не накажут. Хотя до сих пор не пойму чем может ценен такой дегенерат
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Не единого закона или требования ЕС, не было принято без подзатыльника или подсрачника, и даже в те которые, по требованию, были приняты, Петруха влепил свою запятую ..... а выборы аудитора вообще - цирк У ЄС закликають покарати винних у нападі на Гандзюк - Цензор.НЕТ 1146
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ЕС призывают наказать виновных в нападении на Гандзюк
 
 
 
 
 
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