 В Украине упростили экстрадицию преступников

Документ в субботу, 3 ноября, был официально обнародован изданием "Голос Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
2 октября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче". Изменениями предусмотрен упрощенный порядок выдачи разыскиваемых лиц из Украины.
Представляя законопроект на заседании парламента, председатель Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин отметил, что благодаря этому закону разыскиваемые лица получают право просить о применении в отношении них упрощенного порядка выдачи сразу же после задержания в связи с пребыванием в международном розыске, не дожидаясь поступления формального запроса об экстрадиции. По его словам, это позволит сократить сроки пребывания такого лица под стражей с целью его экстрадиции.
Упрощенный порядок выдачи не применяется в случае привлечения лица к уголовной ответственности или отбывания наказания на территории Украины, если есть основания полагать, что выдача может противоречить интересам защиты национальной безопасности Украины или что разыскиваемый является гражданином Украины.
Для того что бы Законы Украины соответствовали Европейским Законам....
Мой Побратим Владимир Гласнер по надуманным обвинениям сидит в сизо словацкого города Кошице. На все запросы словаков по фактам его преступной деятельности, наше доблестное гпу отвечало только вопросом когда и где его забрать.
Зная, что он не только не виноват, но и имеет железные доказательства своей невиновности, Гласнер сам написал заявление в словацкий суд о добровольной экстрадиции.
Теперь началось следующее: Словацкий суд принял решение об экстрадиции по добровольному заявлению, но гпу "некогда" его забирать.
Ситуация очевидна, он тут не нужен, так как возникнут "неудобные" для луценко и всех его подельников вопросы по заказным сфальсифицированным делам.
Пострадавшими по делу Гласнера проходят медведчук, недолюстрированный и пригретый прокурор кайло, и бывший нач чопской таможни которому янык должность подарил на день рождения.
И после этого еще кто то гордится какими то соглашениями ...