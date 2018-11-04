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 В Украине упростили экстрадицию преступников

В Украине сегодня вступил в силу закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче".

Документ в субботу, 3 ноября, был официально обнародован изданием "Голос Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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2 октября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче". Изменениями предусмотрен упрощенный порядок выдачи разыскиваемых лиц из Украины.

Представляя законопроект на заседании парламента, председатель Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин отметил, что благодаря этому закону разыскиваемые лица получают право просить о применении в отношении них упрощенного порядка выдачи сразу же после задержания в связи с пребыванием в международном розыске, не дожидаясь поступления формального запроса об экстрадиции. По его словам, это позволит сократить сроки пребывания такого лица под стражей с целью его экстрадиции.

Упрощенный порядок выдачи не применяется в случае привлечения лица к уголовной ответственности или отбывания наказания на территории Украины, если есть основания полагать, что выдача может противоречить интересам защиты национальной безопасности Украины или что разыскиваемый является гражданином Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3095013
 
   
 Топ комментарии
 
Уж не для того ли, чтобы в рашку атошников выдавать?
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в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче".Источник: https://censor.net.ua/n3095013

Для того что бы Законы Украины соответствовали Европейским Законам....
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Хрень полная!!!
Мой Побратим Владимир Гласнер по надуманным обвинениям сидит в сизо словацкого города Кошице. На все запросы словаков по фактам его преступной деятельности, наше доблестное гпу отвечало только вопросом когда и где его забрать.
Зная, что он не только не виноват, но и имеет железные доказательства своей невиновности, Гласнер сам написал заявление в словацкий суд о добровольной экстрадиции.
Теперь началось следующее: Словацкий суд принял решение об экстрадиции по добровольному заявлению, но гпу "некогда" его забирать.
Ситуация очевидна, он тут не нужен, так как возникнут "неудобные" для луценко и всех его подельников вопросы по заказным сфальсифицированным делам.
Пострадавшими по делу Гласнера проходят медведчук, недолюстрированный и пригретый прокурор кайло, и бывший нач чопской таможни которому янык должность подарил на день рождения.
И после этого еще кто то гордится какими то соглашениями ...
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Уж не для того ли, чтобы в рашку атошников выдавать?
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в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче".Источник: https://censor.net.ua/n3095013

Для того что бы Законы Украины соответствовали Европейским Законам....
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Да да ,а то я смотрю нам так быстро Европа всех выдает.
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Европейской Украине...Европейские Законы....все правильно....
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теперь Югик, в два раза больше неукраинских атощников кацапии выдвст....
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Мы их, от министра и выше сразу на фонарь? Без выдачи? Це добре))))
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Лукояновский районный суд Нижегородской области РФ принял решение о депортации в Украину одессита Максима Шадрова, воевавшего против украинской армии в рядах боевиков «ДНР». Как отмечается в постановлении суда, у него отсутствуют документы, подтверждающие право на пребывание в России. Шадров служил снайпером в незаконном вооруженном формировании «Русь». Участвовал в захвате Славянска, затем воевал под Донецком. В рядах боевиков известен по кличке «Макс Одесса» - ДумскаяНет, 4.11.18
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Угу,понятно.В ГПУ уже лет шесть лежит запрос на выдачу раиське вора аваки,когда??? юГик! Ответь!
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Хрень полная!!!
Мой Побратим Владимир Гласнер по надуманным обвинениям сидит в сизо словацкого города Кошице. На все запросы словаков по фактам его преступной деятельности, наше доблестное гпу отвечало только вопросом когда и где его забрать.
Зная, что он не только не виноват, но и имеет железные доказательства своей невиновности, Гласнер сам написал заявление в словацкий суд о добровольной экстрадиции.
Теперь началось следующее: Словацкий суд принял решение об экстрадиции по добровольному заявлению, но гпу "некогда" его забирать.
Ситуация очевидна, он тут не нужен, так как возникнут "неудобные" для луценко и всех его подельников вопросы по заказным сфальсифицированным делам.
Пострадавшими по делу Гласнера проходят медведчук, недолюстрированный и пригретый прокурор кайло, и бывший нач чопской таможни которому янык должность подарил на день рождения.
И после этого еще кто то гордится какими то соглашениями ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине упростили экстрадицию преступников
 
 
 
 
 
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