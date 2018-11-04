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Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Происшествия, Общество
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 Убийцы должны быть найдены и наказаны, - Порошенко о смерти Гандзюк

Президент Украины Петр Порошенко прокоментировал смерть и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Только что мне сообщили, что активистка Катерина Гандзюк, против которой было совершено нападение нелюдем, который (ее. – Ред.) облил кислотой. Она к сожалению умерла в больнице", - сказал он в Турции на церемонии открытия центра украинской общины в Анталье ОО "Українська родина" в воскресенье днем.

Глава государства призвал правоохранителей найти виновных в ее гибели.

"И я хочу сейчас обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, оказались на скамье подсудимых, и мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3095010
 
 
 Топ комментарии
 
Дело чести? Ну как всегда. Эгеж, Офшорник?
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А че искать, в зеркало посмотри и увидишь.
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Ты смотри как оперативно Педро отреагировал. А про Семочко слабо было. Тварь.
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Чергова кістка зрадогнидам- лайнометам. Чого ж не на Майдані, лишайні, а за компом дупи грієте? Чого "мафію" не скидаєте в наметах , клоуни смішні? Попіпаритесь, пострибаєте на трупі Гандзюк як і на Ноздровській, виллєте кілька тон бруду на президента, порвете тельняшки на собі б"ючи себе кулаком в груди, і забудете вже за кілька днів. В той час як поліція буде працювати і таки знайде і вбивць і замовників.
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Кто это забудет? Я на выборах, лично, все припомню.
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Шо голу дупу в бюлетені намалюєш? Заінтригував..
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Вот и покажите, как работает "рехвормована поліція". Перед повышением зряплаты.
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у Кучмы - Гонгадзе, у Порошенко - Гандзюк
оба преступления являются звеньями одной цепи
- бездействием и безразличием гражданского общества
- тотальной коррупцией кучмо-рошеновской мафии
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хочу добавить в перелик - у юща - ющ (или йуля?) .....
у кравчука - кравчучки
у хряка - страусы и коля бимба
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слышишь писдатый, у меня свой мозг имееться, а у тебя видать его уже минстець отсосал
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В Україні за вбивство сім років і це коли вбивця не має грошей...
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Если б тебе подзатыльники американцы не давали, уже б продал нас три раза в ссср...
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Странно как то звучит от Гаранта фабрики Карла Маркса .А что есть другие мнения?
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Ховрахи лишайні пожвавилися. Як би ви не накидували і не роздували ваші рожеві щічки в удаваній люті, до Пороха ваше лайно не пристає. Доведено 4 роками його президенства.Щоб ви не накидували, які б істерики не закочували а факт остається фактом, косата сука - то путінська шістка, а Порох то перший проукраїнський і проєвропейський президент і гетьман -каратель. Піде на другий термін і виграє. Що більше ви плюєтесь на монітори тим товстіші у нього шанси.
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ещё ни одного человека не встретил , кто бы палюбил Гаранта украденной фабрики Карла Маркса .
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В одной руке держу платёжку на коммунальные услуги , а второй вожу мышкой по твоему тексту . что то расходится написанное .даже можно сказать вообще не совпадает .
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бггг... живу в обычной девятиэтажке на окраине города, в областном центре. За последние четыре года, возле подъезда количество автомобилей увеличилось , как минимум, вдвое. Автомобили - не новый импорт, но и не жигули убитые. И заметьте, практически все так же ноют про платежки и "тяжкую, невыносимую" жизнь
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То есть Украина процветает ? только больше никому не говорите , ещё не все сумасшедшие дома закрыли .хотя скоро все закроют .но вам ещё может повезёт .
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А какая страна у нас процветает и это признают все еежители? назови пжлста
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с фактами не поспоришь. Средняя цена авто 3-5 тыс $. Кроме того автомобилю нужен гараж или стоянка, бензин, запчасти... в общем не дешевое удовольствие. И все, как и ты, плачут над платежками за коммуналку. Ой ! Кстати, у тебя там за интернет уплачено ?
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хотелось бы прояснить ситуацию о "процветании" в государстве. Таджики ищут лучшей жизни и едут на работу в россию, россияне ищут лучшей жизни и едут на работу в Испанию, испанцы ищут лучшей жизни и едут на работу в США... а в США ежегодно 50 000 человек совершает суицид, считая свою жизнь "убогой". Мысль понял ?
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Скористаюсь нагодою нагадати: Обираючи президента, ви, згідно Конституції, обираєте Верховного Головнокомандувача і Головного Дипломата країни. Продавців дешевого газу і долара, масовиків -затійників, наповнювачів вашого,мля, корита і прибиральників ваших засцяних підїздів, ви будете обирати на праламентських виборах восени 2019 року і на місцевих виборах 2020 року.
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а если бы девушка не умерла то убийц и заказчиков искать и карать не надо было да петр алексеевич? ну я именно так заголовок этой статьи понял!!! петр алексеевич займитесь наконец внутренними делами а то небудет вам никаких выборов....и друганов своих поменьше жалейте, а то они оборзели и занимаються исключительно личными делами и собственным благополучием.
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Як не жорстко це прозвучить, але через місяць забудуть всі крім рідних.
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А системою яку очолює косата колясочниця, нема серед версій?
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Какая разница, что её убил какой-то конкретный бомж за плату малую... Найдём бомжа, справедливость восторжествует?...
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Я бы поправил Гаранта украденной фабрики Карла Маркса =должны быть наказаны все кто украл металургические комбинаты , облгазы , облэнерго , водоканалы ,кто продолжает грабить украинский народ , у кого при зарплате в 300 долларов куча Мерседесов и загородные Дворцы и яхты по всему миру . все должны быть наказаны ..
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Так само покарають як тих хто розстрілював героїв з числа "Небесної сотні"
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Молчало бы чудо шоколадное,не пересадил рыгов в 14-ом,теперь режут потихоньку украинцев,которые его сделали президентом.К концу срока Пеця будет не шоколадный,а кровавый
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Только когда десятки тысяч людей выйдут с протестами против тотальной коррупции, только тогда что то может изменится в этой стране
Вина властей, погряших в коррупции - бесспорна, но еще хуже безразличие общества.
В конечном счете мы пожинаем плоды своего бездействия
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Убийцы Небесной сотни должны быть наказаны...
Убийцы Шеремета должны быть наказаны...
Убийцы 10 000 воинов и граждан на Донбассе должны быть наказаны...
Убийцы Гандзюк должны быть наказаны...
и т.д.
А что в результате? Только эхо от красивого трепа....
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Я вот только одного не могу понять - а что пока она была жива виновников преступления искать не нужно было ?
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Что, ленточки уже кончились ? Петя, нафига молоть то, что в остальном цивилизованном мире является аксиомой ?
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"Убийцы должны быть найдены и наказаны, - Порошенко о смерти Гандзюк" - Гандзюк и нападение на активистов по всей Украине, особенно в Одессе и Харькове, где сидят в мэрах члены твоего паханата, шоколадный совок, в последнее время, не случайно активизировалась пятая колонна беса путлера, так как ты уже откровенно её возглавил.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУбийцы должны быть найдены и наказаны, - Порошенко о смерти Гандзюк
 
 
 
 
 
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