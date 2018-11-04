 Убийцы должны быть найдены и наказаны, - Порошенко о смерти Гандзюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Только что мне сообщили, что активистка Катерина Гандзюк, против которой было совершено нападение нелюдем, который (ее. – Ред.) облил кислотой. Она к сожалению умерла в больнице", - сказал он в Турции на церемонии открытия центра украинской общины в Анталье ОО "Українська родина" в воскресенье днем.

Глава государства призвал правоохранителей найти виновных в ее гибели.

"И я хочу сейчас обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, оказались на скамье подсудимых, и мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.