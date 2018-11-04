 Европа может оказаться не вполне готовой к возможному противостоянию с Россией, - генерал НАТО

Одной из главных проблем в случае военного противостояния НАТО и России является медленное развитие стран Европы в плане военно-технического обеспечения. Такое мнение глава Международного военного штаба Альянса генерал-лейтенант Ян Брук высказал в интервью изданию Defense News, сообщает Цензор.НЕТ.

"С военной точки зрения, конечно, я бы сказал, что войска НАТО движутся недостаточно быстро. Конечно, всегда есть элемент того, как быстро вы можете получить финансирование, построить бригады, построить дороги", – сказал Брук.

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По его мнению, Альянс испытывает серьезные логистические проблемы: необходимо отремонтировать устаревшие ж/д пути, увеличить пропускную способность основных портов, а также найти магистрали для военной техники.

"Это большая работа. Но мы должны быть амбициозными, и мы должны быть предельно ясными в военном контексте", - отметил Брук, подчеркнув, что НАТО также необходимо получить разрешение всех стран на пересечение их территории.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его слова адресованы России и Китаю.

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Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.





