EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 За рубежом
  3354  113
Все про:Европа (1098) НАТО (6078) Россия (70992) логистика (4)

 Европа может оказаться не вполне готовой к возможному противостоянию с Россией, - генерал НАТО

Ян Брук считает, что у Альянса есть серьезные проблемы с логистикой.

Одной из главных проблем в случае военного противостояния НАТО и России является медленное развитие стран Европы в плане военно-технического обеспечения. Такое мнение глава Международного военного штаба Альянса генерал-лейтенант Ян Брук высказал в интервью изданию Defense News, сообщает Цензор.НЕТ.

"С военной точки зрения, конечно, я бы сказал, что войска НАТО движутся недостаточно быстро. Конечно, всегда есть элемент того, как быстро вы можете получить финансирование, построить бригады, построить дороги", – сказал Брук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Москва и Вашингтон должны обмениваться данными в военной сфере, – Германия

По его мнению, Альянс испытывает серьезные логистические проблемы: необходимо отремонтировать устаревшие ж/д пути, увеличить пропускную способность основных портов, а также найти магистрали для военной техники.

"Это большая работа. Но мы должны быть амбициозными, и мы должны быть предельно ясными в военном контексте", - отметил Брук, подчеркнув, что НАТО также необходимо получить разрешение всех стран на пересечение их территории.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его слова адресованы России и Китаю.

Также на Цензор.НЕТ: Россия не прислушалась к призывам НАТО к диалогу по ракетному договору, - Столтенберг

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.



Источник: https://censor.net.ua/n3095004
 
   
 Топ комментарии
 
Попросите на реконструкцию, бабла у «Газпрома», у него после строительства СП-2 его будет как у дурака махорки...
Да, еще для надежности логистики постройте СП-2.
 показать весь комментарий
 
Европе легче договариваться и выражать обеспокоенность...
чтобы зеленые человечки - ихтамнеты - споткнулись об Украину и дальше не шли с разбитой мордой
сытая Европа скорее будет строить газопроводы... и глазки хутину...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Каким образом турки могут разхерачить рашку вообще, они далеко друг от друга, может сирийский контингент кацапов?
 показать весь комментарий
 
В случае прямого столкновения. Которое возможно как в Сирии так и в Нагорном Карабахе, где турки активно поддерживают Азербайджан а кацапы Армению
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Европейцы прагматичны. Россия никогда на Европу не нападала, не мудрено, что они денег жмодят на геополитичесмкие амбиции США. Младоевропейцы в конце концов есть, пучть они горбатятся.
 показать весь комментарий
 
На Европу на нападала? Это плохие у Вас познания в истории
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Да всем европейцам в своё время набили морду амператоры расейские , кроме разве что англичан да португальцев
 показать весь комментарий
 
_Дурачка учить - только портить! А с кремлебота - самому дурачком представиться. Иди нах в спам, чмо!
 показать весь комментарий
 
...ну шо сказать? -- лучше, когда генералы жалуются на соратников, чем на противников...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ну так европа знает что рф не будет нападать, вот и не суетится, это натовским генералам скучно без потенциального противника, бабла мало дают когда воевать не с кем
 показать весь комментарий
 
 
И "макдональдсов" мало построили вдоль дорог,а то где будут харчуваться америкосы?
 показать весь комментарий
 
https://www.reuters.com/article/metals-tariffs-ahome/column-the-cold-military-logic-behind-trumps-trade-war-andy-home-idUSL8N1XC600
 показать весь комментарий
 
поки в цих сцикунів дійде до логістики москалі вже будуть дивитись на Ламанш.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвропа может оказаться не вполне готовой к возможному противостоянию с Россией, - генерал НАТО
 
 
 
 
 
 вверх