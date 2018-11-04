 Екатерина Гандзюк скончалась в больнице

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио", об этом сообщил предприниматель и активист Владислав Грезев.
"Катя Гандзюк умерла. Перенося многочисленные операции после ожогов от кислоты не выдержал тромб. Час назад. Заказчики понесут наказание. Не хватает слов. RIP", - написал он в своем Twitter.
Отметим, что через десять минут после публикации, Владислав Грезев удалил сообщение.
Информацию о смерти Екатерины Гандзюк опубликовали на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.
"Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации", - сказано в сообщении.
Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
А ведь не это нужно нам, нужно стране. Быть честным человеком пр- прежнему опасно в Украине . А ведь без безопасности не будет ничего. Сейчас в очередной раз будут говорить, что это дело чести, хотя при этом ни один убийца патриотов начиная с майдана не получил реальных сроков.
Жаль, что нас становится меньше, жаль очень что уходят такие как Елена. Очень жаль
Только тогда появится слабая надежда на перспективы Украины в ее движении в Европу, а не в Мордор!
а Дівчину шкода
а скільки ще таких виконавців ходить,і замовників,лише одному Богові відомо
Даже тут пиаритесь.
Ужас.
Вбивцю - на довічне без права на амністію у найстрашнішу буцигарню (в даному випадку дійсно шкода, що немає смертної кари - хоча й розумієш, що у сучасній Україні не можна давати корумпованій еліті такий інструмент).
І так, потрібні ЗАМОВНИКИ. Знову ж таки в даному конкретному випадку не шкода було б застосувати до вилупків найжорстокіші тортури із розчавленням яєць та вимотуванням тельбухів, щоб дізнатися імена скотів, котріх самих треба облити кислотою і кинути десь повільно здихати.
Убийцы должны быть найдены и наказаны, - Порошенко о смерти Гандзюк
https://www.youtube.com/watch?v=x9QmGWyTYco
Убийцу четвертовать.
Про це написала журналіст та політолог Олена Яхно на своїй сторінці у Facebook.
"Була впевнена, що вона йде на поправку. Була впевнена, що відновиться.
Була впевнена, що їй надано найкраще лікування і догляд.
Шок! ".