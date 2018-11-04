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 Екатерина Гандзюк скончалась в больнице

Умерла активистка Екатерина Гандзюк.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио", об этом сообщил предприниматель и активист Владислав Грезев.

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"Катя Гандзюк умерла. Перенося многочисленные операции после ожогов от кислоты не выдержал тромб. Час назад. Заказчики понесут наказание. Не хватает слов. RIP", - написал он в своем Twitter.

Отметим, что через десять минут после публикации, Владислав Грезев удалил сообщение.

Информацию о смерти Екатерины Гандзюк опубликовали на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

"Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации", - сказано в сообщении.

Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 01

Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 02

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3095003
 
 
 Топ комментарии
 
Как жаль... Просто шок. Соболезнования родным и близким.
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Світла Душа пішла у Вічність.Щира Подяка Мамі, що була у Житті України така Дівчисько...!!!
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Кто за то, чтобы виновников и заказчиков преступлений карать тем же способом? Долгая и мучительная уродующая смерть от кислоты.
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так учасник АТО ж замішан.. Ви ж тут волаєте про "дабравольцев в тюрьми кідают"" Ні? Вже нє кідают?
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Ттепрь будут хором оплакивать в том числе громче всех будут плакать те, кто ее заказал. Сделают героем посмертно возможно.
А ведь не это нужно нам, нужно стране. Быть честным человеком пр- прежнему опасно в Украине . А ведь без безопасности не будет ничего. Сейчас в очередной раз будут говорить, что это дело чести, хотя при этом ни один убийца патриотов начиная с майдана не получил реальных сроков.
Жаль, что нас становится меньше, жаль очень что уходят такие как Елена. Очень жаль
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Авакова - в отставку и под суд за халатность! Порошенко - в отставку за отсутствие гарантий выполнения Конституции Украины! Генпрокурора Луценко - в отставку - за преступную бездеятельность по расследованию случая с Катериной!
Только тогда появится слабая надежда на перспективы Украины в ее движении в Европу, а не в Мордор!
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ВСЕХ В ОТСТОЙНИК??? А работать кто будет? РАБОТАТЬ НАДО. Правда не знаю КАК и КАК помочь, даже своей работой. P.S. работаю просто инженером.
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Жахлива смерть... Добре, що того виродка затримали, але потрібно взяти замовника
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Скорее всего виноватого опять назначили.
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замовник тепер зрадів,а виконавцеві статтю поміняють і срок.
а Дівчину шкода
а скільки ще таких виконавців ходить,і замовників,лише одному Богові відомо
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не поміняють. бо тромб той до кислоти не має стосунку.
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человек умер, комментарии в основном про замовника.
Даже тут пиаритесь.

Ужас.
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Тобі недолугому не відомо значення слова піаритись? Почитай в гуглі. Тут говорять про замовника який і спричинив цю смерть а про який піар говориш ти?
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RIP. Вічна пам'ять дівчині, що так мученицьки загинула.
Вбивцю - на довічне без права на амністію у найстрашнішу буцигарню (в даному випадку дійсно шкода, що немає смертної кари - хоча й розумієш, що у сучасній Україні не можна давати корумпованій еліті такий інструмент).
І так, потрібні ЗАМОВНИКИ. Знову ж таки в даному конкретному випадку не шкода було б застосувати до вилупків найжорстокіші тортури із розчавленням яєць та вимотуванням тельбухів, щоб дізнатися імена скотів, котріх самих треба облити кислотою і кинути десь повільно здихати.
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Катю вбили.Світла пам'ять і співчуття рідним (((
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Так уже. Вон, выше по ленте:
Убийцы должны быть найдены и наказаны, - Порошенко о смерти Гандзюк
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светлая память девушке! читал , что там подозреваемых уже под домашку поотпускали а нападение квалифицируют уже как хулиганство? судья ведущий это дело я бы тебе посоветовал вернуть всех отпущеных тобой в сизо и быстрее судить и не схулиганкой а со статьей убийство а вам менты быстрее найти заказчиков а то всем вам будет ж.па!!! терпение украинцев не беспредельно !!!! советовал бы правоохоронцам вспомнитьнародный гнев во Врадиевке.... что забыли суки?
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ремни кожи, нарезанные со спины этого судьи и сшитые в кресло - самый лучший советчик для оставшихся судей
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Жаль Катюшу, еще одна проплешина в наших рядах. Пусть ласково ее встретит Господь! Светлая память!
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Светлая память..Жаль девченку,ей бы жить да жить...Земля тебе пухом и царство небесное..
Убийцу четвертовать.
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чомусь думаю, що як би вона була в лікарні то не померла би. А так. Шкода звичайно людину. АЛе тут і діти помирають без лікраської допомоги і дорослі.
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Смерть сталася несподівано. Вона була впевнена, що видужує
Про це написала журналіст та політолог Олена Яхно на своїй сторінці у Facebook.

"Була впевнена, що вона йде на поправку. Була впевнена, що відновиться.

Була впевнена, що їй надано найкраще лікування і догляд.

Шок! ".
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Считаю,что надо рассмотреть версию повторного покушения ,уже в больнице
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