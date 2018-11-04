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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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 В УПЦ МП утверждают, что Константинополь запретил митрополитам Филарету и Макарию претендовать на место главы поместной церкви

Противники автокефалии рассказали о якобы существующем "письме из Фанара". Кто и где видел этот документ — не уточнили.

В УПЦ МП заявили, что главы УПЦ Киевского патриархата Филарет и УАПЦ Макарий "не смогут" участвовать в выборах на высший пост украинской автокефальной церкви. Такое мнение управляющий делами УПЦ МП, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний озвучил в интервью на пророссийском канале "Перший козацький", сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть интересная информация из нескольких источников о том, что есть письмо из Фанара, направленное и в так называемый Киевский патриархат, и в Автокефальную церковь, согласно которому в выборах не могут принимать участие ни Филарет, ни Макарий", – заявил Антоний.

"Поэтому, видимо, слова на недавней пресс-конференции о том, что судьбу этого собрания должен решить Фанар, исходят именно из этого. То есть, нужно убедить все же Фанар, чтобы он этот свой принципиальный подход каким-то образом отменил", – предположил он.

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Кроме того, Антоний назвал "фейковым" список из 10 иерархов УПЦ МП, заявивших о своем участии в объединительном соборе. По его словам, об участии "более или менее заявили только два человека".

Ранее предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет заявлял, что часть иерархов УПЦ МП готовы объединиться с Киевским патриархатом в единую украинскую православную церковь.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3095002
 
 
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Россияне празднуют «освобождение» Москвы от белорусов и украинцев

https://charter97.org/ru/news/2018/11/4/311515/
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В УПЦ МП утверждают, что Константинополь запретил митрополитам Филарету и Макарию претендовать на место главы поместной церкви. ==== сатанисты с упц мп такие же лживы и лицемерные как и их русский мир . Варвари !
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Ну а почему бы и нет? Ведь каждый из них будет тянуть одеяло на себя - для того, чтобы они смогли договориться - обоим стоило бы отойти в сторону.
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Вони нічого не будуть тягнути вони не мокшанські жлоби як дехто
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Ага, А Гундяя - в патриархи всея Украины?
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Быдло Мавзолейное уже не знает как ПОСРАТь по Жирному....вместо Сикелёва и Соловьёва.....Быдло пля Тупое...
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Грібочкі в тих сектантів з РПЦ видати правільниє були на трапєзу - не простиє, а галюціногєнниє...🍄🍄🍄🍄🍄
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Зачем печатать и забивать ефир всякими бреднями сумасшедших? Да и НЕТУ у нас украинской церкви московского патриархата. НЕТУ!!!! Есть церкви ПОД КОНТРОЛЕМ Москвы.
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Московские раскольники и вероотступники из секты РПЦ - враги Мирового Православия, и мнение этих отщепенцев Христиан, в частности православных, не интересует
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А звідки вони знають?
Брешуть, як їхня агентка Йуля. Куратори ж ті самі.
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Если кто промычит, что у баб есть мозг и они им думают, а не жопой, то я такому сапиенсу публично плюну в харю.
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А кто, Гундяев сможет? По большему счету МП воопче не должно волновать кто там будет. У них теперь своя свадьба, у нас своя
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Це чергова брехня від МП ! Що ще вони вожуть придумати і озвучити через метрополита Антонія , котрий вже не раз виступав з антиукраїнськими заявами !
І звідки МП знає , що написав в листі Вселеньский Патріарх - адже вони не спілкуються !
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Если это так, то в принципе - правильно. Пусть будет новый митрополит. Главное, чтобы был честным человеком и патриотом Нэньки
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ УПЦ МП утверждают, что Константинополь запретил митрополитам Филарету и Макарию претендовать на место главы поместной церкви
 
 
 
 
 
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