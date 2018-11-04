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Все про:Германия (3200) ракеты (683) Россия (70992) США (14356) Маас (47)

 Москва и Вашингтон должны обмениваться данными в военной сфере, – Германия

МИД ФРГ разработало план разоружения в Европе. Ответственность за возможную "гонку вооружений" возложена на Россию.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас представил собственный план разоружения в Европе на фоне заявлений США о выходе из договора о ракетах с Россией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Предложение главы МИД содержит четыре пункта: необходимость обмена данными о вооружениях между Вашингтоном и Москвой; полный контроль над крылатыми и баллистическими ракетами; повышение прозрачности ракетной программы Китая; международная дискуссия в отношении "оружия будущего" — "роботов-убийц", гиперзвуковых ракет и военных беспилотных аппаратов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Европе нет новых ракет США, но все больше новых российских ракет, - Столтенберг. ВИДЕО

Маас объясняет свое беспокойство тем, что после окончания "холодной войны" мир перестал делиться на два "предсказуемых военно-политических блока с равными силами". Главную ответственность за отсутствие доверия между сторонами он возложил на Россию. Дипломат призвал ее доказать отсутствие нарушения Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) с США.

В сентябре издание Breaking Defence со ссылкой на источники в Минобороны США сообщило, что Пентагон впервые со времен распада СССР разрабатывает ракетную систему наземного базирования с дальностью 1600 километров. Это же издание недавно рассказало о том, что Минобороны США представило Конгрессу потенциальные варианты принятия на вооружение ракет средней дальности.

Также на Цензор.НЕТ: США успешно испытали в Тихом океане ракету-перехватчик. ВИДЕО

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3095000
 
 
 Топ комментарии
 
Так не спонсируйте терористическую организацию под названием россия , всякими Северными Потоками 2 .А то хотят и булку сьесть и на палочке посидеть .
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Не хочется расстраиваться товарища Хайко, но не приходило ли в его министерскую голову простая мысль о том, что страна под название Россия уже много лет только тем и занимается, что обманывает всех своих соседей (и собственных граждан, на которых, впрочем, срать). В связи с этим, какой смысл в обмене данных со лжецом? Чтобы в 100500 раз словить его на обмане? Нет смысла нет. Посему товарищ Хайко, вам правильно написали выше, заканчивайте байду с Северным Потоком-2 и мир станет спать спокойнее, ибо у рашистов будет меньша бабла на всякие мультики про ракеты.
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План разоружения в Европе:
- На каждую ракету в европейской РФ части будет приходиться как минимум - 200 ракет НАТО.
Как-то так...
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Пендосам лучше знать, что делать и с кем обмениваться. Дойчен шлюхен, пускай сидят в своей ХЕРмании и не хрюкают.
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Так не спонсируйте терористическую организацию под названием россия , всякими Северными Потоками 2 .А то хотят и булку сьесть и на палочке посидеть .
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Вот именно... Просто немцы слишком хорошо знают "Вофку" - его главные черты - "обезбашенность", соединённая с "комплексом Наполеона", мстительностью и патологической жадностью... Хотят "поиметь удовольствие" экономического характера от России, но боятся стать местом падения сбитых американцами российских ракет...
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А разница в чем ? Что через укр. ГТС, что через СП-2, Европа одинаково платит.
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Потомки эти х кИзяков в 2014г пришли "защищать" донбассМосква и Вашингтон должны обмениваться данными в военной сфере, – Германия - Цензор.НЕТ 651Москва и Вашингтон должны обмениваться данными в военной сфере, – Германия - Цензор.НЕТ 2895Москва и Вашингтон должны обмениваться данными в военной сфере, – Германия - Цензор.НЕТ 7614Москва и Вашингтон должны обмениваться данными в военной сфере, – Германия - Цензор.НЕТ 4330Москва и Вашингтон должны обмениваться данными в военной сфере, – Германия - Цензор.НЕТ 758Москва и Вашингтон должны обмениваться данными в военной сфере, – Германия - Цензор.НЕТ 8558
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Так это же поляки на фото казнят пленных. Гугл юзай лучше, тупак.
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Не хочется расстраиваться товарища Хайко, но не приходило ли в его министерскую голову простая мысль о том, что страна под название Россия уже много лет только тем и занимается, что обманывает всех своих соседей (и собственных граждан, на которых, впрочем, срать). В связи с этим, какой смысл в обмене данных со лжецом? Чтобы в 100500 раз словить его на обмане? Нет смысла нет. Посему товарищ Хайко, вам правильно написали выше, заканчивайте байду с Северным Потоком-2 и мир станет спать спокойнее, ибо у рашистов будет меньша бабла на всякие мультики про ракеты.
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Другими словами выразили свою "озабоченность", когда в перспективе почуствовали вероятность приближения инородного тела к своему седалищу.
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Внимание! 7 ноября в Педерации Хуйлостан будет Всеордынский совкошабаш Жыдовской камунячей секты Свидетелей Мордехая Леви (карлы маркса).

Призываем всех поздравить пидерашных мразей с праздничком.
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Москва и Вашингтон должны обмениваться ядерными ударами..... а потом поговорить.
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ВВП США 21 % от Мирового продукта,ввп МавзолейніЫ Хмірей 1,75%...о чем Трамп может беседовать с гоффноедами Кремля:? Москва і Вашингтон мають обмінюватися даними у військовій сфері, - Німеччина - Цензор.НЕТ 5324
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С каких это пор, лавочник и подпевала старой торговки сосисками стал давать советы США? С того момента, как в кармане зазвенели деньги из россии?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМосква и Вашингтон должны обмениваться данными в военной сфере, – Германия
 
 
 
 
 
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