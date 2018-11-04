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 Российские наемники прицельно обстреляли КПВВ "Марьинка"

3 ноября российско-оккупационные войска обстреляли контрольный пост "Марьинка" в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Вчера в 18.25, еще до окончания работы контрольного пункта выезда-выезда" Марьинка", со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка, недалеко Донецка, был открыт прицельный огонь из автоматов и пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Так, сообщается, что под обстрел попал и контрольный пост "Марьинка", который расположен перед КПВВ и на котором пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ.

Отмечается, что в зоне поражения гражданских лиц не было, никто не пострадал.

"Учитывая, что российско-оккупационные войска не реагируют на неоднократные предостережения о прекращении вооруженных провокаций в районах действующих дорожных коридоров через линию разграничения и продолжают создавать реальную угрозу жизни и здоровью мирных граждан, командование Объединенных сил, в строгом соответствии с законами Украины , принимать все возможные меры для защиты прав и свобод гражданского населения и жизненно важных интересов общества", - добавили в Госпогранслужбе.

Источник: https://censor.net.ua/n3094997
 
 
 Топ комментарии
 
От такі вони православні воїни ерефії: у суботу була остання батьківська неділя, а сьогодні свято ікони Казанської божої матері. Покращень в розумовому стані не видно.
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бо там батьків не цінять (бо ботьки білш люблять путіна, чим своїх дітей і продають їх за кредити, або навіть пляшку поминальну),
а на іконах ім миліший сталін і путін, а ніж Діво Марія
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А обычно стреляют не прицельно и холостыми?
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От такі вони православні воїни ерефії: у суботу була остання батьківська неділя, а сьогодні свято ікони Казанської божої матері. Покращень в розумовому стані не видно.
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бо там батьків не цінять (бо ботьки білш люблять путіна, чим своїх дітей і продають їх за кредити, або навіть пляшку поминальну),
а на іконах ім миліший сталін і путін, а ніж Діво Марія
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пробачте за помилки - батьки і більш (поспішав)
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за сколько дней пенсы разнесли бы дыру с лугандой закрой Украина эти долбанные пропускные пункты..?
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Как можно было все наоборот выкрутить и обвинить 1% вместо 99%? Кисель что-ли подсказал?
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давно пора с этими наемниками кончать - поскольку они очень дешевые наемники и злодействуют всего за 200 баксов в месяц, то нужно им платить по 300 просто за то, что будут сидеть дома! это же при численности тех наемников 30 000 всего миллиард баксов в год, так зато война тут же прекратится, ОРДЛО сольются с Украиной и даже тот лярд до конца выплачивать не придется.
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Или платить по 10 000 у.е. за голову такого наемника.
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Попробуй, тебе никто не мешает, получишь целый ящик голов местных бомжей.
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Пора кацапских наемников подматывать на гнусеницы.
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Ось така правда, малята, цей гуньдяєвский "рюзьский мир"...😕😕😕
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