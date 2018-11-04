 В Украине есть молодое поколение реформаторов. Я не вижу ничего похожего в России, - Фукуяма

Об этом он рассказал в интервью для проекта грузинской телекомпании "STV" "Пограничная ZONA", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я считаю, что, к примеру, что произошло в Украине – зависит от украинцев. Потому что их угроза — это не только Россия, но и коррупция, слабое управление. Только они могут решить эти проблемы. США, или Германия, или другие это сделать не смогут", отметил Фукуяма.
При этом он не считает войну помехой в борьбе с этими проблемами: "Это не непреодолимые обстоятельства. Я думаю, что они (украинцы. - Ред.) должны предпринять меры, что улучшить управление... Я думаю, что они упустили момент после революции достоинства".
В то же время Фукуяма уверен, что украинцы имеют больше шансов на прогресс в будущем, чем Россия.
"Русские абсолютно точно делали все возможное, чтобы усугубить конфликты. Но есть проблема коррупции. В России эта проблема еще более серьезная. В Украине хотя бы есть молодое поколение реформаторов, которые хотят избавиться от коррупции в Украине. Я не вижу ничего похожего в России. В этом плане, я с гораздо большей надеждой наблюдаю за Украиной", - сказал Фукуяма.
Это классно конечно, но как?
Как только что-то происходит, так сразу визги от ренатовских шлюх, а остальные уши развесили и верят.
Вна росії немає і цього (ну зате є нафта і газ ).
Аппарат бюрократический. Море всего.
Для этих обстоятельств реформы идут так плохо как кажется.
А так ми просто втрачаємо час.
Як приклад можна привести зміна влади. В Україні владу відсторонюють на Майдані. В паРаші цей процес відбувається "дворцовым переворотом"
***
ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ РОССИЯ,
Большой заблеванный сортир,
Рабы с душонками босыми,
Возненавидившие мир.
.
Прощай, орда убогих смердов,
Вам видно больше не прозреть,
Абортов вынужденных жертвы,
Повсюду сеющие смерть.
.
Мы не хотим, как вы, плебеи,
Дрожать под властью короля...
Уж лучше из Европы геи,
Чем педерасты из Кремля.
.
Вы сеете вокруг несчастья,
Но только... Круглая Земля.
Когда нибудь все в одночасье
Вернется на круги своя.
.
И как бы ты не голосила,
Тебе воздастся все сполна...
Гореть тебе в аду, Россия,
Слепая дикая страна.
(с)