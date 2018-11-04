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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Общество
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Все про:война (3144) коррупция (7252) политика (3060) украинцы (2901)

 В Украине есть молодое поколение реформаторов. Я не вижу ничего похожего в России, - Фукуяма

Философ, политолог и профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма считает, что угроза для Украины – не только Россия, но и коррупция и слабое управление

Об этом он рассказал в интервью для проекта грузинской телекомпании "STV" "Пограничная ZONA", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Я считаю, что, к примеру, что произошло в Украине – зависит от украинцев. Потому что их угроза — это не только Россия, но и коррупция, слабое управление. Только они могут решить эти проблемы. США, или Германия, или другие это сделать не смогут", отметил Фукуяма.

При этом он не считает войну помехой в борьбе с этими проблемами: "Это не непреодолимые обстоятельства. Я думаю, что они (украинцы. - Ред.) должны предпринять меры, что улучшить управление... Я думаю, что они упустили момент после революции достоинства".

В то же время Фукуяма уверен, что украинцы имеют больше шансов на прогресс в будущем, чем Россия.

"Русские абсолютно точно делали все возможное, чтобы усугубить конфликты. Но есть проблема коррупции. В России эта проблема еще более серьезная. В Украине хотя бы есть молодое поколение реформаторов, которые хотят избавиться от коррупции в Украине. Я не вижу ничего похожего в России. В этом плане, я с гораздо большей надеждой наблюдаю за Украиной", - сказал Фукуяма.

Источник: https://censor.net.ua/n3094996
 
   
 Топ комментарии
 
Це ось цього "реформатора" Фукуяма мав на увазі???
В Україні є молоде покоління реформаторів. Я не бачу нічого схожого в Росії, - Фукуяма - Цензор.НЕТ 5371
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Пока быдло рошеновское у власти, за молодых реформаторов можно забыть.
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одно из наиболее не эффективных в мире..
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Интересно, где ето он молодых рехворматоров увидет в 50-60-ти летних старых комунистах??? В Україні є молоде покоління реформаторів. Я не бачу нічого схожого в Росії, - Фукуяма - Цензор.НЕТ 4278 Да и все их реформы ето повысить налоги и поборы для рабов чтобы было что воровать. А так больше них_я не сделали для страны.
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Все правильно сказал - спасение утопающих -дело рук...
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Спасибо шоколадной жопе, за газ, по ценам как в Европе. Но не простим тебе, скотина, зарплаты наши в Украине.
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"должны предпринять меры, что улучшить управление... Источник: https://censor.net.ua/n3094996"
Это классно конечно, но как?
Как только что-то происходит, так сразу визги от ренатовских шлюх, а остальные уши развесили и верят.
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Непонятно почему так оживились зрадаботы? Вполне логично, что у молодого государства еще слабся систма управления, и то что мы с молом матери впитали в себя коррпуияю, как наследие орды. Тем более логично, что только молодые ребята смогут это преодолеть.
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при том если в молодом государстве не поломали старую система кардинально но пробует с меньшой болью переделать старое - то хочется сказать, до цели доидёте но медленей, так сказать - разстояние то самое, разница - в дождливую погоду бегом и чуть спотеть, но быстро, а можно и шагом но медленно, зато вымыкнуть от дождя до костей.
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Багатство митрополій формується за рахунок колоній. Колонізація військовою силою, експортним мотлохом, кредитом.
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коррупция и слабое управление - и главное что обе эти причины способствует воину и на руку рассеие, но важно то что эти обе проблемы может решить народ, особенно корупция - просто не довать взятки, благодарности и сообщать за каждый такои случый правохранителям и потом журналистам, если нет результата.Второе - слабое управление - ну думаем кого избираем, да, этот процесс будет длиньше (да, многие поверит обещаниям политиков) тут ужь трудней разобратся но тоже - если требовать результатом, то и это получится.
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А пєтухі з говна в Україні є ???? То-тооо ! "Недоросли" !
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Ну якщо по темі то я вважаю що тут Фукуяма правий абсолютно. Успіхів у нас - 0.00%. Змін - 0.00%. Але є незначна але активна частина суспільства, яка хоче змін а не "стабільності". Вплив цієї частки суспільства на владу - 0.00%. Але, але, але все ж надію вона дає ! В Україні є молоде покоління реформаторів. Я не бачу нічого схожого в Росії, - Фукуяма - Цензор.НЕТ 8590 В на росії немає і цього (ну зате є нафта і газ В Україні є молоде покоління реформаторів. Я не бачу нічого схожого в Росії, - Фукуяма - Цензор.НЕТ 2840 ).
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5 лет "хочут змин", а на деле "стабильность" которая судя по всему продлится еще лет 20 как минимум.
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Косоглазому по определению ничего не видать.
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То,что он сравнил Украину с рашкой...После четырех лет войны...О многом говорит. А говорит это о том,что нихера хорошего с ней не произошло. Есть надежда на будущее и то смутная. Короче - реформ нет. Страна в тупике. И самое главное - ее сравнивают с рашкой. Так как перемен - нет .
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Страна большая, не Эстония с ее 1.5 миллионами. Есть сложившиеся олигархи, не желающие ничего терять. И потому не готовые пускать кого либо ,,на свою землю,
Аппарат бюрократический. Море всего.

Для этих обстоятельств реформы идут так плохо как кажется.
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завидуешь Эстонцам, так многие ваши их тормозутыми считает, но они так обогнули всех крутых, что теперь вашим только выдно пыль за третим поворотом.
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Бедные люди, которые измеряют все богатством страны и своим личным. Всегда ведь будет тот кто богаче тебя. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Я рад, что живу в своей стране и не хочу в другую. Важно получать радость от служения другим. А тех кто нуждается в поддержке и помощи у нас не мало.
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Население Эстонии 1,3 миллиона из которых эстонцев тысяч 800.
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Молодой реформатор Яценюк одобряет.
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Зато в Хуйлостане все поколения челобитно-загнутых крепостных пидераторов.
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"Я думаю, что они упустили момент после революции достоинства", вместо "они", нужно говорить "оно".😁
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Взагалі дуже шкода, що у нас нема досліджень по даній історичній події. Є окремі висловлювання і то політиків і замовлених політологів. А от щоб було незалежне дослідження і показано чому так сталося, та саме головне - Що робити далі, щоб не повторювати помилок, то було правильно дати народу таку інформацію.
А так ми просто втрачаємо час.
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Саме головне в тому, що менталітет суспільства в Україні та паРаші різний.
Як приклад можна привести зміна влади. В Україні владу відсторонюють на Майдані. В паРаші цей процес відбувається "дворцовым переворотом"
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совершенно верно, на это нужно надеяться, что у нас нет лишней хромасомы, как в паРаше.
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Може справа і в хромосомі, але козацтво, махновщина, два українці - три гетьмани, то є наше. А в паРаші царь - поза підозрою, бояри винні, барін хозяїн, "русский бунт, бессмысленный и беспощаден" і головне - рабський менталітет, то їхнє.
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Фукуяма об этом сказал, что у нас молодое государсвто, поэтому есть проблеммы в его упралении. Ничего страшного, со временем научимся.
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Наші однотурові виборці найбільш однотурові в Світі! Японцям за ними ніколи не угнатись(по серливості)
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"Но есть проблема коррупции. В России эта проблема еще более серьезная. В Украине хотя бы есть молодое поколение реформаторов, которые хотят избавиться от коррупции в Украине."
***

ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ РОССИЯ,
Большой заблеванный сортир,
Рабы с душонками босыми,
Возненавидившие мир.
.
Прощай, орда убогих смердов,
Вам видно больше не прозреть,
Абортов вынужденных жертвы,
Повсюду сеющие смерть.
.
Мы не хотим, как вы, плебеи,
Дрожать под властью короля...
Уж лучше из Европы геи,
Чем педерасты из Кремля.
.
Вы сеете вокруг несчастья,
Но только... Круглая Земля.
Когда нибудь все в одночасье
Вернется на круги своя.
.
И как бы ты не голосила,
Тебе воздастся все сполна...
Гореть тебе в аду, Россия,
Слепая дикая страна.
(с)
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Тот факт, что ваучерная приватизация в странах восточной Европе привела к модернизации и подъему экономики, а в Украине - к появлению кланово-олигархической системы, закономерен. Кучма открыто заявлял, что собственниками приватизированных предприятий должны быть "свои", а не транснациональные компании. Вот и имеем "своих" миллиардеров-олигархов, которые доят досуха доставшиеся надурняк госпредприятия, не вкладывая необходимых средств в их модернизацию. Единственным примером правильной европейской приватизации можно назвать лишь мастер-класс Тимошенко с "Криворожсталью". То, что данный опыт будет тиражироваться новым правительством, у меня не вызывает сомнений. Другого пути выбраться из злыдней у Украины просто нет.
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Криворожсталь (КМК) заслуга Ющенко, а йуля как всегда под это примазалась.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине есть молодое поколение реформаторов. Я не вижу ничего похожего в России, - Фукуяма
 
 
 
 
 
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