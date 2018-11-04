 ВСП 7 ноября рассмотрит отстранение судьи Самоткан, которая вынесла приговор генералу Назарову в деле о сбитом Ил-76. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на журналистку Снежану Потапчук.
"Год назад генералу вынесли приговор. Он подал апелляцию, которая продолжается и сейчас. Параллельно генерал и его адвокат подали иск на судью Самоткан, которая признала его виновным, в Высший совет правосудия якобы за то, что она исказила свидетельства некоторых свидетелей", - написала она.
Потапчук пригласила всех неравнодушных прийти 7 ноября под здание Высшего совета правосудия "чтобы показать, что генералу Назарову не избежать наказания, и мы по-прежнему следим за судебным процессом".
"Кроме того, мы требуем отстранить жену генерала Назарова от занимаемой должности на время судебного процесса. Жена Назарова входит в экспертную комиссию по переаттестации судей. И именно поэтому судья Самоткан до сих пор не может пройти переаттестацию. И именно поэтому судьи Апелляционного суда Днепра, которые рассматривают апелляцию Назарова также не прошли аттестацию", - добавила журналистка.
ВСП отстранил от работы судью Цокол, которая отпустила Корбана под домашний арест и отказалась арестовать Саакашвили
Именно она во время рассмотрения дела о привлечении к ответственности депутата от «Радикальной партии» Игоря Мосийчука 11 марта 2016 приняла решение об отказе в применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также судья Цокол рассматривала дело «бриллиантового прокурора» Александра Корнийца. По итогам процесса отклонила ходатайство прокуратуры о заключении его под стражу. Даже несмотря на то, что он не выполнил предыдущую меру пресечения: не внес залог 3 миллиона 45 тысяч гривен.
https://www.facenews.ua/articles/2018/323928/
Что у них за эмблемы?
лУцык же сказал, что если чинуш из высшего командования они начнут сажать , то никто в генералы не пойдёт . Это ж ответственная должность, всю жизнь воровали , жили вСласть , у всех морды шире чем длиннее , а как началась война , так боязно стало отвечать за свои действия и поступки . Больше всего бесит семейная коррупция , рука руку моет , жена такая же видать умная как жiнка ||| тысячелетия. Ребят погибших жалко и обидно, что виновный НЕ понесёт заслуженного наказания - расстрел.
Пацаны встретились и решили - зачем нам эти проблемы если мы можем совместными усилиями загнать назад в стойло возмущенный народ Украины, и они успешно осуществляют этот план: путин создал территорию боевых действий в Украине, порошенко поддерживает позицию путина в том. что конфликт может быть решен только дипломатическим путем, при этом Украина теряет стратегические склады, теряет бойцов, армия в затяжном бесперспективном конфликте постепенно деморализуется. На этом фоне высшим военно-политическим руководством Украины проводится абсолютно антигосударственная социально-экономическая политика, люди бегут из страны в которой для них нет перспектив. Эта ситуация - не случайность, это планомерная реализация путинско-порошенковского договорняка.
И тогда становится понятным и совершенно логичным когда патриоты которых не уничтожили в котлах сидят в тюрьмах тысячами, при этом бойко - вор и коллаборант спокойно сидит в ВР и выступает на центральных каналах страны агрессора, активистов бьют и калечат - виновных не находят и т.д.
Путин боится успешной Украины как огня: в США указали на опасность для путинского режима
https://www.segodnya.ua/politics/putin-boitsya-uspeshnoy-ukrainy-kak-ognya-v-ssha-ukazali-na-opasnost-dlya-putinskogo-rezhima-1185196.html
А что - так можно, что ли? То есть любой подсудимый, не согласный с приговором, может подать не только аппеляцию, но и иск против судьи?
"А ми не знали", - не відповідь. Політична відповідальність має бути не тільки у політиків, а і у виборців.