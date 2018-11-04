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 ВСП 7 ноября рассмотрит отстранение судьи Самоткан, которая вынесла приговор генералу Назарову в деле о сбитом Ил-76. ДОКУМЕНТ

Генерал Назаров и его адвокат подали в Высший совет правосудия иск на судью Самоткан, которая признала его виновным в служебной халатности, приведшей к гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на журналистку Снежану Потапчук.

"Год назад генералу вынесли приговор. Он подал апелляцию, которая продолжается и сейчас. Параллельно генерал и его адвокат подали иск на судью Самоткан, которая признала его виновным, в Высший совет правосудия якобы за то, что она исказила свидетельства некоторых свидетелей", - написала она.

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Потапчук пригласила всех неравнодушных прийти 7 ноября под здание Высшего совета правосудия "чтобы показать, что генералу Назарову не избежать наказания, и мы по-прежнему следим за судебным процессом".

ВСП 7 ноября рассмотрит отстранение судьи Самоткан, которая вынесла приговор генералу Назарову в деле о сбитом Ил-76 01
ВСП 7 ноября рассмотрит отстранение судьи Самоткан, которая вынесла приговор генералу Назарову в деле о сбитом Ил-76 02

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"Кроме того, мы требуем отстранить жену генерала Назарова от занимаемой должности на время судебного процесса. Жена Назарова входит в экспертную комиссию по переаттестации судей. И именно поэтому судья Самоткан до сих пор не может пройти переаттестацию. И именно поэтому судьи Апелляционного суда Днепра, которые рассматривают апелляцию Назарова также не прошли аттестацию", - добавила журналистка.

ВСП 7 ноября рассмотрит отстранение судьи Самоткан, которая вынесла приговор генералу Назарову в деле о сбитом Ил-76 03

Источник: https://censor.net.ua/n3094995
 
   
 Топ комментарии
 
Все уже давно всё поняли. Будочнику нужны не честные судьи, а - покорные.
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Вата таким образом всех не ватных судей выдавливает из системы, причём по "закону". Но кого это волнует, главное ведь тарифы и жопа на диване ...
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Ось вони "потужні реформи" у всій красі!!!
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Вата таким образом всех не ватных судей выдавливает из системы, причём по "закону". Но кого это волнует, главное ведь тарифы и жопа на диване ...
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Прочитав заголовок подумала, что наказать судью за то, что мало дала , а оно не тут - то было .
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Нинка, думать это не для баб - у них для этого Природа орган не предусмотрела. Это сугубо научный и широко известный факт. Я просто констатирую и напоминаю. ВРП 7 листопада розгляне відсторонення судді Самоткан, яка ухвалила вирок генералу Назарову в справі про збитий Іл-76 - Цензор.НЕТ 8345
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Все уже давно всё поняли. Будочнику нужны не честные судьи, а - покорные.
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Абсолютно верно.

ВСП отстранил от работы судью Цокол, которая отпустила Корбана под домашний арест и отказалась арестовать Саакашвили
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Цокол всех отпускала, и Мосийчука, и "бриллиантового прокурора" Корнийца.

Именно она во время рассмотрения дела о привлечении к ответственности депутата от «Радикальной партии» Игоря Мосийчука 11 марта 2016 приняла решение об отказе в применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также судья Цокол рассматривала дело «бриллиантового прокурора» Александра Корнийца. По итогам процесса отклонила ходатайство прокуратуры о заключении его под стражу. Даже несмотря на то, что он не выполнил предыдущую меру пресечения: не внес залог 3 миллиона 45 тысяч гривен.
https://www.facenews.ua/articles/2018/323928/
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Не дадим в обиду молодых военачальников, за 5 лет прошедших путь от рядового до генерала!)

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Да, Ломброзо умер... А ему эту фотку показывать нельзя было бы. А то бы он такое(!) поведал!!! Можэ даже предсказал бы- каким Орденом Назарова скоро наградят.
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Надо проверить все эти генеральские корупционные морды хари , на украденное у народа имущество - зарплата у казлов 300 долларов , но каким то образом эти ублюдки ездят на Мерседесах , имеют по несколько квартир и загородных домов .
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а хто ж їх перевірить???? люди схаменіться нарешті!!! може пройдисвіт арАваков?, чи карманний пгокугог Югка Кагтавий? чи холуй-керівник СБУ Грицацуєв? про НАєБУ і СП не згадую бо у них запрограмована міжусобиця до повного самознищення. то хто ж їх перевіряти має? точно...., забув за хитрови..го Матійоба, може це чмо перевірить червонолампасі зади-морди? відповідь проста, ніхто і ніколи їх перевіряти не зможе і не буде, то чого про це балаболити?
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Ось вони "потужні реформи" у всій красі!!!
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Рассматривать можно и "веселые картинки" во взрослых глянцевых журналах для страждущих. Главное - результат.
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Генерала Назарова нельзя наказывать, а то он сдаст гаранта оккупации. С потрохами.
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Не за то волка бьют, что сер, а за то, что генерал Назаров судью Самоткан уж почти доел.
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И эту "спецоперацию" гниды в погонах вместе с АП планировали лучше чем переброску десанта в Луганск, Иловайск ибо тут генеральская задница может пострадать!!
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Это такие, как Назаров подняли армию с нуля? Хочу ему пожелать, чтоб каждую ночь ему во сне в кошмарах приходили те 55 ребят, которых он угробил.
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Да ему пох и на 55 и на 55000. Ему лишь бы на жирной пенсии очко продажное нежить.
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Оправдают эту гниду по-любому. 😡😡😡
лУцык же сказал, что если чинуш из высшего командования они начнут сажать , то никто в генералы не пойдёт . Это ж ответственная должность, всю жизнь воровали , жили вСласть , у всех морды шире чем длиннее , а как началась война , так боязно стало отвечать за свои действия и поступки . Больше всего бесит семейная коррупция , рука руку моет , жена такая же видать умная как жiнка ||| тысячелетия. Ребят погибших жалко и обидно, что виновный НЕ понесёт заслуженного наказания - расстрел.
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Мечтаю, чтобы в Украине появился народный мститель, который перестреляет нахрен всех этих утырков. Если по закону не получается, пусть будет по-простому.
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почему порошенко вынужден быть партнером путина. Все просто: победа украинского народа над олигархами в Украине и рост благосостояния народа - это катастрофа, катастрофа как для олинарха-порошенка так и для недоимператора-путина. Только если для порошенка - это потеря многомиллиардных доходов (которые он складирует на сейшелах и мальдивах) то для недоимператора путина - это потеря власти в россии, так как успешная Украина - это конец путинской россии.
Пацаны встретились и решили - зачем нам эти проблемы если мы можем совместными усилиями загнать назад в стойло возмущенный народ Украины, и они успешно осуществляют этот план: путин создал территорию боевых действий в Украине, порошенко поддерживает позицию путина в том. что конфликт может быть решен только дипломатическим путем, при этом Украина теряет стратегические склады, теряет бойцов, армия в затяжном бесперспективном конфликте постепенно деморализуется. На этом фоне высшим военно-политическим руководством Украины проводится абсолютно антигосударственная социально-экономическая политика, люди бегут из страны в которой для них нет перспектив. Эта ситуация - не случайность, это планомерная реализация путинско-порошенковского договорняка.

И тогда становится понятным и совершенно логичным когда патриоты которых не уничтожили в котлах сидят в тюрьмах тысячами, при этом бойко - вор и коллаборант спокойно сидит в ВР и выступает на центральных каналах страны агрессора, активистов бьют и калечат - виновных не находят и т.д.
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пэпа старается..прикрывая спину шефа..

Путин боится успешной Украины как огня: в США указали на опасность для путинского режима
https://www.segodnya.ua/politics/putin-boitsya-uspeshnoy-ukrainy-kak-ognya-v-ssha-ukazali-na-opasnost-dlya-putinskogo-rezhima-1185196.html
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"подали иск на судью Самоткан, которая признала его виновным"

А что - так можно, что ли? То есть любой подсудимый, не согласный с приговором, может подать не только аппеляцию, но и иск против судьи?
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Если у подсудимого шоколадная крыша - может.
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Читай закон про судоустрій і не читай дурниць на Цензорі
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Вже кличка "назаров" говорить сама за себе. Ця москальська тварюка свідомо послала на загибель десантників і вирок йому у воєнний час -смерть без суду і слідства.
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От ми і отримали головуючого Вищої Ради Правосуддя. Це Самоткан. Щойно шпигун Лоліта з його шоблою назарових підуть на довічне з конфіскацією
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Хруні і хруньовки продажні, що роблять селфі з шпигуном Лолітою в центрі певного міста, будуть покарані позбавленням своєї нерухомості на користь держави. Нехай побомжують трохи, може більше не захочеться торгувати Укпраїною. Їхні пики добре збереглись на якісних фото
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Чому в Украіні безкарно чують себе іі вороги? Бо іх стільки осіло на нашій благодатній землі, що лише рішучі діі самих украінців зможуть заставити цю ораву чужинців з нами рахуватись. Боротьбу з нашим народом ця орда патлатих і пархатих прикриває вереском про агтисемітизм, украінський націоналізм і "розгул нацизму".Єднаймося бо пропадем, розбіжимося по заграницях, чого так добиваються наші вороги.
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Львів дав рекордні 72%(!!!) за добре відомого з 2005го пройдисвіта. Після Іловайська стало добре зрозуміло, що він ще й шпигун. Але пані і панове досі роблять селфі з шпигуном у Львові. Ось вам і відповідь
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Вже кличка "назаров" говорить сама за себе. Ця москальська тварюка свідомо послала на загибель десантників і вирок йому у воєнний час -смерть без суду і слідства.
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Чемодан наполненный интересными вещами сделал свое дело...
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Оце, млять, "потужна судова" реформа. От тільки після таких "реформ" будуть не суди, а суцільне соєве судно (з наголосом на останній склад), тобто лайно.
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А судья Самоткан молодец.Неужели она не знала, что жена этого "полководца" большая судейская цяця? Знала.Неужели ей по поручению этой цяци не звонили? Звонили наверняка.И всё-таки не побоялась и вынесла обвинительный приговор.Значит, в деле были стопроцентные доказательства вины этого ублюдка, и значит, что он стопроцентно ВИНОВЕН.Потерпим ещё полгода.Всем воздастся по заслугам.
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Вы думаете, что бандитское кодло удастся отогнать от корыта при помощи выборов..?
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Надежда-последнее, что умирает в человеке.Если не надеяться-можно уже сейчас ползти на кладбище.
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муженка разом з назаровим в сусідній літак і на ДНР ( і нехай земля буде їм пухом)
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Не знаю чи було там спотворення показів, але те що суддя прогнулась під натовп і винесла незаконний вирок, це 100%. Хоча... можливо це наслідок розгляду військової справи цивільною суддею, яка у ній нічого не розуміє...
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Красота. Сначала Цокол, теперь Самоткан. Фу, блевать хочется от Порошенка и его рехворм.
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Это какой-то позор. Если Назаров не будет осужден, то традиция советских генералов продвигаться по службе ,идя по трупам своих солдат, продолжится и в украинской армии. Карьериста Назарова за решетку!
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Ви його, видно, добре знали особисто? розкажіть, щоб і ми знали
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Достаточно того, что он угробил самолёт с украинскими военными.
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Всі питання до однотурових виборців
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А однотурові образились і заштовхали свого язика собі в дупу? А публічно визнати свою помилку і вимагати відставку шахраю, нє?
"А ми не знали", - не відповідь. Політична відповідальність має бути не тільки у політиків, а і у виборців.
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Треба зачекати рішень, а потім впадать в істерику. Подавати скарги і захищатися може будь-який громадянин. Втрати на війні - не рідкість. Тим більше із таким підступним ворогом. В перші дні війни важко було розібратися в обстановці, ніхто не думав, що рашка відкрито встряне у війну. Результат - трагедія із літаком, Іловайськ і багато інших. Але найбільша провина тих, хто довіряв всі роки незалежності РФ і, особливо, путлєру і розвалював армію. Ці трагедії тільки наслідки.
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Трагедія із літаком, Іловайськ, а до цього і після цього Ізварине, Савур-могила, Дебальцеве.Це ще скільки треба розбиратись в обстановці? А якщо попруть кацапи зараз, думаєте ,багато зміниться? На жаль, трагедії повторяться.А чому? Спитайте у таких, як Назаров, вони знають.
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Я не знаю чи винний генерал. Надіюсь, що суд розбереться. Але віддавати під суд командира під час війни за кожного вбитого солдата- просто безумство. Іловайськ - це чисто "заслуга" кацапів - вдарили в спину із своєї території. Так, треба було чекати такої підлості але для цього і сили потрібно мати.
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Почему мы все это терпим? Почему не способны на обычный, мирный протест? Люди, вы умерли что ли?
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Майдан бул розгромлений. Частина залишилась навіки на Майдані і в АТО, частина покалічена, частина кинута Матіосом в буцегарні, частина емігрувала, частина стала злиднями, частину б'ють під Радою досі. А Майдан - це активна, патріотична, але переважна меньшість нашого суспільства. Залишились тітушки і бидло, яке сичить, що Мадан був проплачений і винуватять у всіх негараздах в країні майданівців. А таке бидло на мирні, політичні протести не виходить. Таке бидло виходить на безжальний бунт і погроми. От і відповідь
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7 ноября в Педерации Хуйлостан будет Всеордынский совкошабаш Жыдовской камунячей секты Свидетелей Мордехая Леви (карлы маркса).
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ну дуже не подобається ж-домафіозам що "їхніх" українці ДУШАТЬ
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВСП 7 ноября рассмотрит отстранение судьи Самоткан, которая вынесла приговор генералу Назарову в деле о сбитом Ил-76. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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