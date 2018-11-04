 ВСП 7 ноября рассмотрит отстранение судьи Самоткан, которая вынесла приговор генералу Назарову в деле о сбитом Ил-76. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на журналистку Снежану Потапчук.

"Год назад генералу вынесли приговор. Он подал апелляцию, которая продолжается и сейчас. Параллельно генерал и его адвокат подали иск на судью Самоткан, которая признала его виновным, в Высший совет правосудия якобы за то, что она исказила свидетельства некоторых свидетелей", - написала она.

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Потапчук пригласила всех неравнодушных прийти 7 ноября под здание Высшего совета правосудия "чтобы показать, что генералу Назарову не избежать наказания, и мы по-прежнему следим за судебным процессом".





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"Кроме того, мы требуем отстранить жену генерала Назарова от занимаемой должности на время судебного процесса. Жена Назарова входит в экспертную комиссию по переаттестации судей. И именно поэтому судья Самоткан до сих пор не может пройти переаттестацию. И именно поэтому судьи Апелляционного суда Днепра, которые рассматривают апелляцию Назарова также не прошли аттестацию", - добавила журналистка.