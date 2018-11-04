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 Противник за минувшие сутки 20 раз обстрелял позиции ОС: 3 оккупанта уничтожены

За прошедшие сутки, 3 ноября, ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 2 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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Так, российско-оккупационные войска из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино.

Вследствие обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись защитники Золотого и Песков, а по позициям в районе Невельского враг стрелял из вооружения БМП.

Трижды за минувшие сутки имели место боевые действия вблизи Красногоровки на Донецком направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали огнем из дежурных средств.

По данным разведки, в течение суток были уничтожены три оккупанта, еще три - ранены.

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За текущие сутки противник трижды обстрелял наши позиции в районе Авдеевки, Гнутово и Новотошковского. Вблизи последнего н.п. на позиции защитников Украины упало 10 вражеских мин калибра 82 мм. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Противник за минувшие сутки 20 раз обстрелял позиции ОС: 3 оккупанта уничтожены 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094993
 
   
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спасибо, что живые!
спасибо, что.. там...
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Противник за минувшие сутки 20 раз обстрелял позиции ОС: потерь нет, 3 оккупанта уничтожены.
Вследствие обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

???
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спасибо, что живые!
спасибо, что.. там...
найскорішого одужання соколам ясним
Героям слава!
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Встречаются американец и русский. Американец говорит: знаешь, Трампа мы не уважаем. Люди ругают его вовсю, плюются. А если увидят где, то даже бросают в него чем попало!
Русский отвечает: да наш Путин тоже такое же... Мы все просто ссым на него!!!
На следующий день встречаются - и американец говорит - ты извини - я вчера пьян был. Мы не сильно то Трампа и ругаем... Так, немножечко, и беззлобно... И не плюём... А если бросаем в него что-то, то где-то далеко в сторону...
Русский отвечает: ты это, я тоже сильно бухой был, на Путина там гнал... Мы тоже чооб аж сильно - не ругаем, и ссым на него совсем потихонечку... не снимая штаны и не расстёгивая ширинку...
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минус три. в ватарай помчали. водки валом рюмок нет.
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почему порошенко вынужден быть партнером путина. Все просто: победа украинского народа над олигархами в Украине и рост благосостояния народа - это катастрофа, катастрофа как для олинарха-порошенка так и для недоимператора-путина. Только если для порошенка - это потеря многомиллиардных доходов (которые он складирует на сейшелах и мальдивах) то для недоимператора путина - это потеря власти в россии, так как успешная Украина - это конец путинской россии.
Пацаны встретились и решили - зачем нам эти проблемы если мы можем совместными усилиями загнать назад в стойло возмущенный народ Украины, и они успешно осуществляют этот план: путин создал территорию боевых действий в Украине, порошенко поддерживает позицию путина в том. что конфликт может быть решен только дипломатическим путем, при этом Украина теряет стратегические склады, теряет бойцов, армия в затяжном бесперспективном конфликте постепенно деморализуется. На этом фоне высшим военно-политическим руководством Украины проводится абсолютно антигосударственная социально-экономическая политика, люди бегут из страны в которой для них нет перспектив. Эта ситуация - не случайность, это планомерная реализация путинско-порошенковского договорняка.
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Абсолютно верно. Оговорены ньюансы :
- не применять авиацию
- не атаковать военные склады на территории немытой

- не мочить путинских пидорасов на территории параши
- не щемить прохуйловский жоппоблок

и т.д.
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! Знищуйти нечість,славетні Воїни України!!! Одужання пораненним воїнам!!!
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"Противник за минувшие сутки 20 раз обстрелял позиции ОС: 3 оккупанта уничтожены" - это как???!!!
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Ну это три мокшанина попали в Рай.Правда рай там специфический мокшанский.Каждый день садят на бутылку, Ростут там сталагмиты из гамна, воздух там из серной кислоты и тд... Противник за минулу добу 20 разів обстріляв позиції ОС: втрат немає, трьох окупантів знищено - Цензор.НЕТ 938
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПротивник за минувшие сутки 20 раз обстрелял позиции ОС: 3 оккупанта уничтожены
 
 
 
 
 
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