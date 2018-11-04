 Противник за минувшие сутки 20 раз обстрелял позиции ОС: 3 оккупанта уничтожены

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Так, российско-оккупационные войска из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино.
Вследствие обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись защитники Золотого и Песков, а по позициям в районе Невельского враг стрелял из вооружения БМП.
Трижды за минувшие сутки имели место боевые действия вблизи Красногоровки на Донецком направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали огнем из дежурных средств.
По данным разведки, в течение суток были уничтожены три оккупанта, еще три - ранены.
За текущие сутки противник трижды обстрелял наши позиции в районе Авдеевки, Гнутово и Новотошковского. Вблизи последнего н.п. на позиции защитников Украины упало 10 вражеских мин калибра 82 мм. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Вследствие обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
???
спасибо, что.. там...
найскорішого одужання соколам ясним
Героям слава!
Русский отвечает: да наш Путин тоже такое же... Мы все просто ссым на него!!!
На следующий день встречаются - и американец говорит - ты извини - я вчера пьян был. Мы не сильно то Трампа и ругаем... Так, немножечко, и беззлобно... И не плюём... А если бросаем в него что-то, то где-то далеко в сторону...
Русский отвечает: ты это, я тоже сильно бухой был, на Путина там гнал... Мы тоже чооб аж сильно - не ругаем, и ссым на него совсем потихонечку... не снимая штаны и не расстёгивая ширинку...
Пацаны встретились и решили - зачем нам эти проблемы если мы можем совместными усилиями загнать назад в стойло возмущенный народ Украины, и они успешно осуществляют этот план: путин создал территорию боевых действий в Украине, порошенко поддерживает позицию путина в том. что конфликт может быть решен только дипломатическим путем, при этом Украина теряет стратегические склады, теряет бойцов, армия в затяжном бесперспективном конфликте постепенно деморализуется. На этом фоне высшим военно-политическим руководством Украины проводится абсолютно антигосударственная социально-экономическая политика, люди бегут из страны в которой для них нет перспектив. Эта ситуация - не случайность, это планомерная реализация путинско-порошенковского договорняка.
- не применять авиацию
- не атаковать военные склады на территории немытой
- не мочить путинских пидорасов на территории параши
- не щемить прохуйловский жоппоблок
и т.д.