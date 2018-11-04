EN|RU|UK
Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия, Фоторепортаж
  3796  16
Все про:Киевская область (1551) покушение (756) суд (21487) Мазур Сергей (9)

 Четверо подозреваемых в покушении на Мазура арестованы, еще одному меру пресечения изберут 5 ноября. ФОТОрепортаж

Бориспольский горрайонный суд Киевской области арестовал на два месяца четырех подозреваемых в покушении на убийство координатора организации "С14" Сергея Мазура.

Как написал активист на своей facebook-странице, речь идет об Олеге Акимове, Андрее Павленко, Андрее Вирченко и Руслане Бальянове, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главной версией взрыва гранаты в доме активиста Мазура является его общественная деятельность, - Нацполиция

"Олегу Акимову - два месяца СИЗО. Этот тот, кто забрасывал гранату в мою комнату", - сообщил Мазур.

Четверо подозреваемых в покушении на Мазура арестованы, еще одному меру пресечения изберут 5 ноября 01

Потом уведомил, что второму исполнителю, "друг гранатометателя" Акимова, Андрей Павленко - тоже получил два месяца СИЗО.

Четверо подозреваемых в покушении на Мазура арестованы, еще одному меру пресечения изберут 5 ноября 02

Также смотрите: Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: "Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше". ФОТОрепортаж

"Бальянов Руслан - третий, кто поехал в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 145 тысяч гривен. Это тот, кто продал Акимову и другим двум его коллегам гранату. Кстати, до этого он привлекался к ответственности не один раз. При обыске у него найдена граната и чужие (предположительно, украденные) вещи, появление которых он не смог объяснить", - заявил координатор "С14".

Четверо подозреваемых в покушении на Мазура арестованы, еще одному меру пресечения изберут 5 ноября 03

Андрей Вирченко - исполнитель - "прямо в зале суда в перерыве признался, что его коллеги занимались "сомнительными" заработками. О себе промолчал". "Мера пресечения для него - два месяца СИЗО", - уточнил Мазур.

Четверо подозреваемых в покушении на Мазура арестованы, еще одному меру пресечения изберут 5 ноября 04

Также смотрите: Апелляционный суд смягчил меру пресечения координатору C14 Мазуру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пятому подозреваемому Дмитрию Исаенко, сообщил потерпевший, меру пресечения будут выбирать в понедельник, 5 ноября. "Пятый задержанный по делу гранаты - Исаенко Дмитрий. Инкриминируют нелегальную продажу оружия и боеприпасов. Также активно занимается продажей наркотиков", - написал он.

Четверо подозреваемых в покушении на Мазура арестованы, еще одному меру пресечения изберут 5 ноября 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в ночь на 10 октября неизвестные бросили гранату в квартиру семьи Мазура в Борисполе. Там находились мать, отец и старший брат активиста. Отец Мазура госпитализирован. Самого координатора "С14" дома не было. Полиция квалифицировала взрыв в квартире как покушение на убийство.

Мазур заявлял, что за несколько дней до инцидента его искали неизвестные. Следственно-оперативная группа рассматривает две версии совершения преступления, основная из них – общественная деятельность Мазура.

К 3 ноября полиция Киевской области задержала пятерых подозреваемых в совершении взрыва в квартире координатора праворадикальной организации "С14" Сергея Мазура в г. Борисполь Киевской области. Следствие считает, что Акимов бросал гранату в квартиру Мазура, а Бальянов продал оружие. Остальные подозреваемых фигурируют в деле как соучастники.

Источник: https://censor.net.ua/n3094988
 
   
 Топ комментарии
 
Ладно, понятно - это титушня, гопота...
Но, кто заказчик? Кому Мазур дорогу перешёл?
 показать весь комментарий
 
Сергій Стерненко
2 листопад о 22:56
Вилучений у затриманих виконавців замаху на Сергій Мазур арсенал зброї та боєприпасів. Тут і кулемет, і РПГ, гранати, набої та міни ОЗМ-72, що перебувають на озброєнні РФ.
З такою кількістю знарядь для вбивства можна організувати серйозний терористичний акт.Коли йому в оселю кинули гранату, це вже був 50+ напад в Україні на соціально активного громадянина, вчинений на замовлення.
Але досі мовчить президент та міністр МВС.
Скоєно понад 55 замахів, убивств та нападів.
Затримано нуль замовників.
Нічого надзвичайного.
Арестованы четверо подозреваемых в покушении, оставшемуся меру пресечения изберут 5 ноября, - координатор "С14" Мазур - Цензор.НЕТ 8842

Арестованы четверо подозреваемых в покушении, оставшемуся меру пресечения изберут 5 ноября, - координатор "С14" Мазур - Цензор.НЕТ 7110
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мазур заявлял, что за несколько дней до инцидента его искали неизвестные. Следственно-оперативная группа рассматривает две версии совершения преступления, основная из них - общественная деятельность Мазура.Источник: https://censor.net.ua/p3094988

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Громадська діяльність була мотивом для теракту? Який справжній мотив нападників?
 показать весь комментарий
 
Ладно, понятно - это титушня, гопота...
Но, кто заказчик? Кому Мазур дорогу перешёл?
 показать весь комментарий
 
 
Застройщикам скорее всего.ищи где деньги.гопота и одни и другие.
 показать весь комментарий
 
Это ж скока такой швали шастает по улицам
 показать весь комментарий
 
 
Беспредел, нужно было , по человечески, отдать парней на поруки С14. 🤠
 показать весь комментарий
 
 
Так кто из них бывший боец "Азова"? А остальные? Оттуда же?
 показать весь комментарий
 
 
Так, а кто они? Где гарантия, что это вообще они?
 показать весь комментарий
 
 
Сергій Стерненко
2 листопад о 22:56
Вилучений у затриманих виконавців замаху на Сергій Мазур арсенал зброї та боєприпасів. Тут і кулемет, і РПГ, гранати, набої та міни ОЗМ-72, що перебувають на озброєнні РФ.
З такою кількістю знарядь для вбивства можна організувати серйозний терористичний акт.Коли йому в оселю кинули гранату, це вже був 50+ напад в Україні на соціально активного громадянина, вчинений на замовлення.
Але досі мовчить президент та міністр МВС.
Скоєно понад 55 замахів, убивств та нападів.
Затримано нуль замовників.
Нічого надзвичайного.
Арестованы четверо подозреваемых в покушении, оставшемуся меру пресечения изберут 5 ноября, - координатор "С14" Мазур - Цензор.НЕТ 8842

Арестованы четверо подозреваемых в покушении, оставшемуся меру пресечения изберут 5 ноября, - координатор "С14" Мазур - Цензор.НЕТ 7110
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетверо подозреваемых в покушении на Мазура арестованы, еще одному меру пресечения изберут 5 ноября. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх