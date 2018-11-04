 Четверо подозреваемых в покушении на Мазура арестованы, еще одному меру пресечения изберут 5 ноября. ФОТОрепортаж

Как написал активист на своей facebook-странице, речь идет об Олеге Акимове, Андрее Павленко, Андрее Вирченко и Руслане Бальянове, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главной версией взрыва гранаты в доме активиста Мазура является его общественная деятельность, - Нацполиция

"Олегу Акимову - два месяца СИЗО. Этот тот, кто забрасывал гранату в мою комнату", - сообщил Мазур.

Потом уведомил, что второму исполнителю, "друг гранатометателя" Акимова, Андрей Павленко - тоже получил два месяца СИЗО.

Также смотрите: Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: "Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше". ФОТОрепортаж

"Бальянов Руслан - третий, кто поехал в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 145 тысяч гривен. Это тот, кто продал Акимову и другим двум его коллегам гранату. Кстати, до этого он привлекался к ответственности не один раз. При обыске у него найдена граната и чужие (предположительно, украденные) вещи, появление которых он не смог объяснить", - заявил координатор "С14".

Андрей Вирченко - исполнитель - "прямо в зале суда в перерыве признался, что его коллеги занимались "сомнительными" заработками. О себе промолчал". "Мера пресечения для него - два месяца СИЗО", - уточнил Мазур.

Также смотрите: Апелляционный суд смягчил меру пресечения координатору C14 Мазуру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пятому подозреваемому Дмитрию Исаенко, сообщил потерпевший, меру пресечения будут выбирать в понедельник, 5 ноября. "Пятый задержанный по делу гранаты - Исаенко Дмитрий. Инкриминируют нелегальную продажу оружия и боеприпасов. Также активно занимается продажей наркотиков", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в ночь на 10 октября неизвестные бросили гранату в квартиру семьи Мазура в Борисполе. Там находились мать, отец и старший брат активиста. Отец Мазура госпитализирован. Самого координатора "С14" дома не было. Полиция квалифицировала взрыв в квартире как покушение на убийство.

Мазур заявлял, что за несколько дней до инцидента его искали неизвестные. Следственно-оперативная группа рассматривает две версии совершения преступления, основная из них – общественная деятельность Мазура.

К 3 ноября полиция Киевской области задержала пятерых подозреваемых в совершении взрыва в квартире координатора праворадикальной организации "С14" Сергея Мазура в г. Борисполь Киевской области. Следствие считает, что Акимов бросал гранату в квартиру Мазура, а Бальянов продал оружие. Остальные подозреваемых фигурируют в деле как соучастники.