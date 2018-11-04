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Все про:визит (2228) США (14354) энергетика (1017) Перри Рик (2)

 Министр энергетики США Перри планирует посетить Трипольскую ТЭС, которая летом перешла на американский уголь

Укрепление партнерства с Америкой в ​​сфере энергетики станет основным вопросом на повестке дня визита министра энергетики США Рика Перри в Украину, Польши, Венгрии и Чехии.

По данным Посольства США в Польше, визит состоится на следующей неделе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр энергетики США Рик Перри на следующей неделе посетит Украину

Во время саммита трех морей, который состоялся в Румынии, Перри дал старт новому Партнерству трансатлантического сотрудничества (Р-ТЭС) с целью расширить сотрудничество США с союзниками в Европе.

Во время визита обсуждения коснутся также таких вопросов, как ядерная энергетика, кибербезопасность, поставки угля и экспорт сжиженного газа из США.

Находясь в Украине, Рик Перри планирует посетить Трипольскую станцию, которая получила первые поставки угля из США этим летом - результат усилий Трампа по расширению экспорта США в сфере энергетики, говорится в сообщении посольства.

Визит Перри также станет проявлением поддержки усилий Украины и Польши в поиске альтернатив покупки угля и газа из России.

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Согласно данным "Центрэнерго", Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра, в 45 км южнее Киева, возле села Триполье. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт является крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области. Основным топливом является донецкий антрацитовый штиб, поступающий по железной дороге. Резервное, подсветочное топливо - газ, мазут. С начала эксплуатации Трипольская ТЭС выработала более 350 млрд кВт час. электроэнергии и 5,5 млн Гкал теплоэнергии. Выработанная электроэнергия Триполья поступает, прежде всего, потребителям Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3094984
 
 
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Мабуть вугілля Донбасу скоро стане непотрібним. Це результат їх руху у бік "русского міра"😏
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Скорее у Ротердама добавится еще один ПЛЮС...
А у сынка Кучмы Ринатика...еще пару лярдов))))
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Поки Ахметову в Україні нема протидії😣
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Нехай "кармільці" вчаться видобувати органіку - харчові продукти - зі свого вугілля. Хоча ніхто їхні затоплені шахти не буде відновлювати.
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Дмитро Глущук

7 ч. ·
Відеоагітка з закликом прийти на "вибори". Мейд ін лугандонія.
Не рекомендовано до перегляду, дітям, вагітним, людям зі слабкими нервами і хворобами серця

https://www.facebook.com/100007173097422/videos/2146421365606946/
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А как же наши кормильцы с Дамбасса? Ведь перемрут же от безработицы и голодухи! Министр энергетики США Перри планирует посетить Трипольскую ТЭС, которая летом перешла на американский уголь - Цензор.НЕТ 1280
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это че теперь? На газовый уголь переводить нельзя??
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМинистр энергетики США Перри планирует посетить Трипольскую ТЭС, которая летом перешла на американский уголь
 
 
 
 
 
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