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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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 Представительство Вселенского патриархата создадут в Киеве "для налаживания постоянной коммуникации и сотрудничества", - директор НИСИ Павленко

В истории независимой Православной Церкви, проходящей становление в Украине, сегодняшний день будет отмечен как один из ключевых.

Такое мнение высказал в Facebook директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) при президенте Украины Ростислав Павленко, передает Цензор.НЕТ.

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"В истории независимой Православной Церкви, проходящей становление в Украине, сегодняшний день будет отмечен как один из ключевых. Наравне со встречей между Вселенским патриархом Варфоломеем и президентом Порошенко 9 апреля и решением Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата 11 октября о подтверждении автокефалии и возвращении к всеправославному общению немосковского украинского Православия", - написал Павленко.

Он подчеркнул, что Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей "подписали соглашение о том, что в Украине образуется Автокефальная Православная Церковь, ее Предстоятелю предоставляется Томос; Государство Украина в рамках законодательства, а Вселенский Патриархат - каноническими средствами способствуют ее конституционированию, прежде всего - ее связям со Вселенским Православием".

Павленко также отметил, что для налаживания постоянной коммуникации и сотрудничества создается Представительство Вселенского патриархата в Киеве; это и есть то Ставропигиальное Представительство, создание которого предусмотрено в решении Синода от 11 октября с.г. Эта миссия будет находиться в Андреевской церкви, переданной Вселенскому патриархату в пользование.

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"Сделан еще один шаг к получению Томоса", - резюмировал директор Национального института стратегических исследований при президенте Украины.

Отметим, что экс-заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко от имени Украины много месяцев вел переговоры со Вселенским патриархатом касательно Томоса.

Представительство Вселенского патриархата создадут в Киеве для налаживания постоянной коммуникации и сотрудничества, - директор НИСИ Павленко 01

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

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3 ноября президент Украины Петр Порошенко, находясь с официальным визитом в Турции, подписал соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом с Варфоломеем.

Источник: https://censor.net.ua/n3094983
 
 
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Нє... спочатку треба визначити права на власність Почаєвської і Печерської лавр.
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До того ваші угоди про Томос, який ще не надали = развод для лохів.
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ты что дурачок? они все находятся в государственной собственности..
ты, это пример радикального педриота-вышиватника, который несет тупую пургу и не живет в Украине.
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Власність Києво-Печерської Лаври і Почаївської Лаври вже давно визначена. Вони у власності держави!!! Передача у користування (в оренду) не означає передачу у власність.
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Организация русской церкви возглавлялась
митрополитом Киевским, который был и митрополитом «всея Руси». Русская
митрополия не была самостоятельной («автокефальной»), но зависела от
константинопольского патриарха, который поставлял в Киев кого-нибудь из
греческих епископов. Из около 20 митрополитов домонгольского периода только
двое были русскими, поставленными великим князем и собором русских епископов,
но их константинопольский патриарх не признавал законными.
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Не государево чело вмешиваться в церковные дела
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А чье? Или Владимир, который Русь насильно крестил, не государь был?
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Тоды народ тёмный,необразованный был
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Тоді скажи хуйлові на росії, нехай позвільняє своїх фсбешників у рясах і в першу чергу гундяєва.
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Тогда церковь не была отделена от государства Представництво Всесвітнього патріархату буде створено в Києві "для налагодження постійної комунікації та співпраці", - директор НІСД Павленко - Цензор.НЕТ 1454
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щас нельзя без государства, иначе москали все приберут.... как обычно. но не как в последние 4 года
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Представництво Константинопольського патріархату є логічним продовженням справи надання Томосом Україні.
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Киев станет центром Православного мира на евро-азиатском континенте.. Мацква станет заурядной сектой самосвятов-раскольников..
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Київ стане другим Константинополем для православного світу!
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у України немає імперських амбицій, але першисть по над Мацквою ми відвоюємо!
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Константинополь не імперія, а центр православ'я. Стати другим Константинополем означає стати другим після Константинополя центром світового православ'я.
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Церковь, как организация, существует где-то с конца III начала IV века...
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Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про те, що в Україні з'являється Автокефальна Православна Церква, повідомив радник президента і директор НІСД при президенті Ростислав Павленко.

"В історії незалежної Православної Церкви, яка з'являється в Україні, сьогоднішній день буде відзначений як один з ключових. Нарівні із зустріччю Вселенського Патріарха Варфоломія і Президента Порошенка 9 квітня і рішенням Святого і Священного Синоду Вселенського патріархату 11 жовтня про підтвердження автокефалії і поверненню до всеправославного спілкування немосковського українського Православ'я", - написав він на своїй сторінці в Facebook у суботу.

За його словами, в суботу П.Порошенко і Вселенський Патріарх Варфоломій підписали угоду про те, що в Україні виникне Автокефальна Православна Церква, її Предстоятелю надається Томос. Також держава Україна в рамках законодавства, а Вселенський Патріархат - канонічними засобами "сприяють її конституюванню, перш за все - її зв'язків із Вселенським Православ'ям".

"Для налагодження постійної комунікації та співпраці створюється Представництво Вселенського Патріархату в Києві, це й є те Ставропігійне Представництво, створення якого передбачено в Рішенні Синоду від 11 жовтня ц.р. Ця місія перебуватиме в Андріївській церкві, переданій Вселенському Патріархату в користування. Зроблено ще один крок до отримання Томосу", - підсумував він.

У свою чергу, глава Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Іларіон назвав угоду про співпрацю президента України П.Порошенка і патріарха Варфоломія політичною.

На його думку, останні кроки і рішення патріарха Варфоломія, включаючи підписання сьогоднішньої угоди, "лежать поза канонічним полем, а знаходяться виключно в політичній площині".
https://ua.interfax.com.ua/news/political/542606.html
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9 апрєля, 11 октябра, 3 ноябра... коли, нарешті, виберуть главпопа та томАс врУчат, чи, могобить, вручАт? Та вже відпразнуйєм від пуза!
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Фанар зустрічає нас церковними дзвонами. Як ніяк до резиденції Вселенського Патріарха приїхав сам Президент України. Це зустріч не аби кого, а двох людей, які сьогодні є найвпливовішими та найавторітетнішими у всьому православному світі, і роблять просто неймовірні речі для утвердження і зміцнення авторитету православної Церкви у всьому світі. А ще вони допомагають здійснити мрії мільїонів людей, а також один одного. Зараз вони у вузькому колі обговорюють важливий договір, а ми чекаємо у приймальні для урочистого підписання.
Можливо декому здається що я, при розповіді про зустріч Петро Порошенко та Патріарха Ойкумєни занадто часто використовую надзвичайну ступінь, але на це зауважу, що ми живемо у надзвичайні часи, серед надзвичайних людей, які творять надзвичайні речі, тому навіть надзвичайна ступінь не завжди здатна передати те, що відбувається на наших очах.
А відбувається ось що. Держава Україна в особі Президента Петра Олексійовича Порошенко та Вселенська Патріархія в особі Патріарха Варфоломія підписує договір про співпрацю та надання Томосу про автокєфалію Православній Церкві в Україні. Третього листопада. Це історичний день, коли слово «Томос» вперше згадується в офіційному документі. Говорячи світською мовою, це договір про дружбу та співпрацю між Державою Україна та Вселенською патріархією в якому обидві офіційно зобов'язуються ствердити незалежну Українську Церкву. Вселенській Патріарх надає Томос новообраному Предстоятелю Української Церкви. Отже українські єпископи мають зібратися на об'єднавчий Собор.
Також відповідно до Закону України «Про Свободу Совісті та релігійні організації» в Україні створюється релігійна організація у статусі місії під назвою «Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні».
Далі ми чуємо у промовах суцільне спільне і одностайне «євхаристо». Президент дякує Господу Богу, що той почув тисячолітні молитви українців про автокефальну Церкву, дякує Патріарху за його батьківську турботу про Українську Церкву, дякує українцям за те, що вони своєю наполегливою працею та молитвою наближають цей день. Патріарх дякує Президенту за постійні візити, за можливість відкрити представництво у Андрієвській церкві і сподівається, що незабаром знов відвідує Україну. (Напевно Томос привезе - думаю я, і дякую за все Господу Богу, Бирюкову, вам, парафіяне, бо молитесь весь час за мене грішного та, безумовно, Петру Олексійовичу за те, що в нього вистачає пороху все це на собі тягнути).
А взагалі, рівень близькості і довіри між Президентом України та Патріархом Ойкумени важко передати словами. Це потрібно бачити і відчувати. Оком, дотиком, та душею.
Після офіційної зустрічи та ланчу (годують грекі гарно і смачно), Президент сам покликав мене до очільника Вселенської патріархії та представив йому. Я взяв благословіння і тут, абсолютно несподівано, Патріарх Варфоломій подарував мені хрест. Сказати що я розхвилювався - це не сказати нічого. А тут ще й деякі присутні грецькі священникі почали підходити та цілувати мені руку… Добре, що перед тим я гарно поїв та попив водичкі, тому й голова не дуже запаморочілася. У храмі вмч. Георгія Побідоносця я дякував Богові за надзвичайні зустрічи та можливості. Думав про те, що вражень та чудес на сьогодні, мабуть вже достатньо, тому, мабуть, і загубився. Всі поїхали на зустріч з Ердоганом, а я так і лишився загубленим на Фанарі. Пішов шукати найближчого поліцейського та писати цей пост… Олександр Дедюхін
https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/posts/303051147197067?__tn__=H-R
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скоко восторга!!! Ніби експедиція на Марс
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Так, бо це історична подія, друга за вагомістю після хрещення України-Руси князем Володимиром.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПредставительство Вселенского патриархата создадут в Киеве "для налаживания постоянной коммуникации и сотрудничества", - директор НИСИ Павленко
 
 
 
 
 
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