 Представительство Вселенского патриархата будет создано в Киеве "для налаживания постоянной коммуникации и сотрудничества", - директор НИСИ Павленко

Такое мнение высказал в Facebook директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) при президенте Украины Ростислав Павленко, передает Цензор.НЕТ.
"В истории независимой Православной Церкви, проходящей становление в Украине, сегодняшний день будет отмечен как один из ключевых. Наравне со встречей между Вселенским патриархом Варфоломеем и президентом Порошенко 9 апреля и решением Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата 11 октября о подтверждении автокефалии и возвращении к всеправославному общению немосковского украинского Православия", - написал Павленко.
Он подчеркнул, что Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей "подписали соглашение о том, что в Украине образуется Автокефальная Православная Церковь, ее Предстоятелю предоставляется Томос; Государство Украина в рамках законодательства, а Вселенский Патриархат - каноническими средствами способствуют ее конституционированию, прежде всего - ее связям со Вселенским Православием".
Павленко также отметил, что для налаживания постоянной коммуникации и сотрудничества создается Представительство Вселенского патриархата в Киеве; это и есть то Ставропигиальное Представительство, создание которого предусмотрено в решении Синода от 11 октября с.г. Эта миссия будет находиться в Андреевской церкви, переданной Вселенскому патриархату в пользование.
"Сделан еще один шаг к получению Томоса", - резюмировал директор Национального института стратегических исследований при президенте Украины.
Отметим, что экс-заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко от имени Украины много месяцев вел переговоры со Вселенским патриархатом касательно Томоса.
Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
3 ноября президент Украины Петр Порошенко, находясь с официальным визитом в Турции, подписал соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом с Варфоломеем.
ты, это пример радикального педриота-вышиватника, который несет тупую пургу и не живет в Украине.
митрополитом Киевским, который был и митрополитом «всея Руси». Русская
митрополия не была самостоятельной («автокефальной»), но зависела от
константинопольского патриарха, который поставлял в Киев кого-нибудь из
греческих епископов. Из около 20 митрополитов домонгольского периода только
двое были русскими, поставленными великим князем и собором русских епископов,
но их константинопольский патриарх не признавал законными.
"В історії незалежної Православної Церкви, яка з'являється в Україні, сьогоднішній день буде відзначений як один з ключових. Нарівні із зустріччю Вселенського Патріарха Варфоломія і Президента Порошенка 9 квітня і рішенням Святого і Священного Синоду Вселенського патріархату 11 жовтня про підтвердження автокефалії і поверненню до всеправославного спілкування немосковського українського Православ'я", - написав він на своїй сторінці в Facebook у суботу.
За його словами, в суботу П.Порошенко і Вселенський Патріарх Варфоломій підписали угоду про те, що в Україні виникне Автокефальна Православна Церква, її Предстоятелю надається Томос. Також держава Україна в рамках законодавства, а Вселенський Патріархат - канонічними засобами "сприяють її конституюванню, перш за все - її зв'язків із Вселенським Православ'ям".
"Для налагодження постійної комунікації та співпраці створюється Представництво Вселенського Патріархату в Києві, це й є те Ставропігійне Представництво, створення якого передбачено в Рішенні Синоду від 11 жовтня ц.р. Ця місія перебуватиме в Андріївській церкві, переданій Вселенському Патріархату в користування. Зроблено ще один крок до отримання Томосу", - підсумував він.
У свою чергу, глава Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Іларіон назвав угоду про співпрацю президента України П.Порошенка і патріарха Варфоломія політичною.
На його думку, останні кроки і рішення патріарха Варфоломія, включаючи підписання сьогоднішньої угоди, "лежать поза канонічним полем, а знаходяться виключно в політичній площині".
https://ua.interfax.com.ua/news/political/542606.html
https://zik.ua/news/2018/11/04/u_kyievi_svyashchenyky_moskovskogo_patriarhatu_na_inomarkah_vlashtuvaly_nezakonne_1440595