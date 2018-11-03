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Все про:консульство (350) Порошенко (15681) Турция (2018)

 Новое украинское консульство откроется 4 ноября в Турции

В воскресенье, 4 ноября, президент Петр Порошенко откроет в Анталии в Турции консульство Украины.

Об этом сообщается на странице главы государства в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

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"Завтра мы открываем консульство в Анталии. Следующей задачей на этом направлении является завершение работы над двусторонним Соглашением о социальной защите между Украиной и Турцией", - говорится в сообщении.

Новое украинское консульство откроется 4 ноября в Турции 01

Напомним, президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. Больше часа 3 ноября длилась его встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего, было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере развития.

Источник: https://censor.net.ua/n3094982
 
   
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... кхм... ...может теперь в Анталии, после 9 вечера свет не будут оключать?
-- а то темновато, как-то там... -- правда, красиво, когда самолёты на водопад с прожекторами заходят на посадку -- в полной темноте....*)
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Напруга у дипломатичних відносинах Німеччини і Туреччини залишилася?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовое украинское консульство откроется 4 ноября в Турции
 
 
 
 
 
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