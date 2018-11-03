 Новое украинское консульство откроется 4 ноября в Турции

Об этом сообщается на странице главы государства в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года должно быть подписано Соглашение о свободной торговле Украины и Турции, - Эрдоган

"Завтра мы открываем консульство в Анталии. Следующей задачей на этом направлении является завершение работы над двусторонним Соглашением о социальной защите между Украиной и Турцией", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. Больше часа 3 ноября длилась его встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего, было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере развития.