 До конца года должно быть подписано Соглашение о свободной торговле Украины и Турции, - Эрдоган

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что во время Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией были "даны совершенно четкие указания ускорить завершение переговоров по достижению договоренностей и подготовки к подписанию Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Мы уверены в том, что эти цифры в двадцать - на 20% рост товарооборота, на 20% рост уровня инвестиций, на 20% рост числа туристов, посещающих Турцию, в том числе и с использованием ID-карт - это на сегодняшний день важное и большое достижение. Но мы ставим с господином президентом еще более амбициозные цели", - сказал Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Турции.
"Мы приняли решение о подписании до конца года Соглашения о свободной торговле. Мы верим, что благодаря этому мы достигнем цели - торгового оборота в 10 млрд долларов", - в свою очередь отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Напомним, президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. Больше часа 3 ноября длилась его встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего, было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере развития.
Не путайте со Свободной экономической зоной (СЭЗ) в Крыму, которая не действует по факту. Поскольку оформлять инвесторам юридические документы на право коммерческой деятельности в Крыму по СЭЗ нужно в Киеве но эти разрешения не признает рассия.
Со своей стороны рассия также создала в Крыму СЭЗ под своей юрисдикцией но это не приемлемо для зарубежных инвесторов в связи с тем что Крым под санкциями.
Нет, это не факт... Так на самом деле...
Раша не признает украинскую юрисдикцию (выдачу разрешительных документов для инвесторов) на территории Крыма по отношению украинского закона СЭЗ поскольку это означает признать экономические права и деятельность инвесторов под правовым полем Украины и согласно международных прав.
К примеру: инвестор желает построить в Крыму отель за 100 млн.долл. по налогообложению СЭЗ. Разрешение инвестору - на отвод земли, согласование и разрешение с органами архитектуры и т.д. может дать Киев но рассия эти все киевские разрешительные "де -юре" документы не принимает, не признает для реализации "де-факто".
Рассея требует, чтобы инвесторы оформляли документы по СЭЗ под ее юрисдикцией Крыма и по законах рассеи.
Но такое оформление инвестиций может подпадать под санкции для инвестора.
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И Десятый раз в ПУСТУЮ,
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Вчера в Сирии ЗАихтамВЫБИЛИ 15 касапсских ИХТАМВЫВЕДЕНЫХ ихтамНЕБЫЛОВ,,
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..
Нехай їх тупість висить вічно!
)))
🤑
🤑
А теперь по делу:
В Украине уже давно не работает в полном объеме малый и средний бизнесс и потому не выпускаются в нужном количестве и асортименте товары ширпотреба. Непомерные налоги "положили" всё!
А теперь, внимание, вопрос:
Что вы,Бараны, хотите защищать и протекционировать (не путать с "маструбировать")?
Или ты расчитываешь на доходы от Европейскиг гастарбайтеров? Ну тогда да!
Это выход: в Европе работаем - а в Украине за "европейские" деньги покупаем турецкий контрабас.. )))))
Ты, Овен, не пробоавл вывинуть себя на Нобеля в области экономики? ))))
🤣
хотя турки - отличные гастарбайтеры в Германии, в отличие от прочих арабо-негритянских персонажей
Да, Мармелад?
🤣
Деньги в кармане или в оффшорах - это
реальность...
Всё остальное - сотрясение воздуха...