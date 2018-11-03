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Все про:Порошенко (15681) соглашение (1059) торговля (803) Турция (2018) Эрдоган (412)

 До конца года должно быть подписано Соглашение о свободной торговле Украины и Турции, - Эрдоган

Президенты Украины и Турции поручили ускорить подготовку к подписанию Соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что во время Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией были "даны совершенно четкие указания ускорить завершение переговоров по достижению договоренностей и подготовки к подписанию Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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"Мы уверены в том, что эти цифры в двадцать - на 20% рост товарооборота, на 20% рост уровня инвестиций, на 20% рост числа туристов, посещающих Турцию, в том числе и с использованием ID-карт - это на сегодняшний день важное и большое достижение. Но мы ставим с господином президентом еще более амбициозные цели", - сказал Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Турции.

"Мы приняли решение о подписании до конца года Соглашения о свободной торговле. Мы верим, что благодаря этому мы достигнем цели - торгового оборота в 10 млрд долларов", - в свою очередь отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Напомним, президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. Больше часа 3 ноября длилась его встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего, было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере развития.

Источник: https://censor.net.ua/n3094980
 
   
 Топ комментарии
 
Свободная торговля с оккупированным Крымом уже есть...
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Кредо: всегда и везде спамить порохоботов. Это отбросы общества, выкидывайте их на помойку истории.
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Свободная торговля с оккупированным Крымом уже есть...
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Нет свободной торговли с оккупированным Крымом.
Не путайте со Свободной экономической зоной (СЭЗ) в Крыму, которая не действует по факту. Поскольку оформлять инвесторам юридические документы на право коммерческой деятельности в Крыму по СЭЗ нужно в Киеве но эти разрешения не признает рассия.
Со своей стороны рассия также создала в Крыму СЭЗ под своей юрисдикцией но это не приемлемо для зарубежных инвесторов в связи с тем что Крым под санкциями.
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Но это факт?...
Нет, это не факт... Так на самом деле...
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Факт - прекращение судоходства между Крымом и Турцией, турки за этим внимательно следят
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Термины «де юре» и «де факто» означают соответственно «формально, по закону» и «фактически». Некоторые правила могут существовать де юре, то есть в виде законодательных актов и положений, но не быть исполняемыми де факто, то есть на практике.

Раша не признает украинскую юрисдикцию (выдачу разрешительных документов для инвесторов) на территории Крыма по отношению украинского закона СЭЗ поскольку это означает признать экономические права и деятельность инвесторов под правовым полем Украины и согласно международных прав.
К примеру: инвестор желает построить в Крыму отель за 100 млн.долл. по налогообложению СЭЗ. Разрешение инвестору - на отвод земли, согласование и разрешение с органами архитектуры и т.д. может дать Киев но рассия эти все киевские разрешительные "де -юре" документы не принимает, не признает для реализации "де-факто".
Рассея требует, чтобы инвесторы оформляли документы по СЭЗ под ее юрисдикцией Крыма и по законах рассеи.
Но такое оформление инвестиций может подпадать под санкции для инвестора.
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ПУКин ужэ десятый раз ОБЪЯВЛЯЕТ о ПОБЕДЫ над НАРОДНЫМ ОПОЛЧЕНИЕМ в СИРИИ,,
,
И Десятый раз в ПУСТУЮ,
,
.
Вчера в Сирии ЗАихтамВЫБИЛИ 15 касапсских ИХТАМВЫВЕДЕНЫХ ихтамНЕБЫЛОВ,,
,
https://uploads.disquscdn.com/images/dbb2dced706a5a64a98039b916bd8d9e18daba895a5dcd589449422351fda008.jpg

..
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Кредо: всегда и везде спамить порохоботов. Это отбросы общества, выкидывайте их на помойку истории.
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Нафіга??!
Нехай їх тупість висить вічно!
)))
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Лучше помоги найти Даше сынка Президента в Раде .А дочек в Англии . На пути в Раду
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Даша = это в козлорожем переводе. А так это Дора. Порохобот просто был не в курсе До кінця року має бути підписано Угоду про вільну торгівлю України й Туреччини, - Ердоган - Цензор.НЕТ 5752
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А в руках Даринки ГіппперррЛупа?
🤑
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Свободная торговля - не всегда хорошо. Япония, Корея, да и сами США начинали развиваться с жесточайшего протекционизма.
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Перед тем, как задать вопрос - извиняюсь спросить: вы, товарищ, тот самый кацапский КАВАЛЬЧУК или наш, украинский?
А теперь по делу:
В Украине уже давно не работает в полном объеме малый и средний бизнесс и потому не выпускаются в нужном количестве и асортименте товары ширпотреба. Непомерные налоги "положили" всё!
А теперь, внимание, вопрос:
Что вы,Бараны, хотите защищать и протекционировать (не путать с "маструбировать")?
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И не будет работать когда всё завалят импортом.
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И ещё: Подумай над таким вопросом: Какой придурок будет "всё заваливать импортом" если у народа с трудом хватает денег на еду и комуналку? Откуда народ будет брать деньги, если всё стоит?
Или ты расчитываешь на доходы от Европейскиг гастарбайтеров? Ну тогда да!
Это выход: в Европе работаем - а в Украине за "европейские" деньги покупаем турецкий контрабас.. )))))
Ты, Овен, не пробоавл вывинуть себя на Нобеля в области экономики? ))))
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Турки завалят нас дешевыми цитрусовыми и бросовыми путевками в зимнюю Анталью. Гвалт ! Подрывают отечественного производителя!
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На перше питання я відповім. Цей Ковальчук не розуміє українську мову, тому ви годуєте російського троля.
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Шо и Турции нужны заробитчане из Украины?
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против Германии турки могут отдыхать До кінця року має бути підписано Угоду про вільну торгівлю України й Туреччини, - Ердоган - Цензор.НЕТ 9677
хотя турки - отличные гастарбайтеры в Германии, в отличие от прочих арабо-негритянских персонажей
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Чем теперешняя торговля отличается от свободной.
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Ну, слава богу, теперь из Турции можно буде вести подержаное авто без уплаты акциза, ввозной пошлины и ПДВ.
Да, Мармелад?
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А шо ПОПа скаже-турків 🍬🍫 завалить, РОСшен рулить?
🤣
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РОШЕН всегда рулит, потому как фуфло не делает, учись, студент
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Ну будет ЗСТ с Турцией .Наверное это хорошо , хотя на жизни подавляющего большинства это никак не отразится
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А якщо збільшиться товарообіг та будуть деякі заробляти більші гроші? Ціни на турецькі товари теж стануть трохи меншими.
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Вряд ли.Скорее они повысятся. А почему? А потому что гривня медленно но уверенно сдаёт позиции баксу .Цены растут НЕ только на газ и бензин а вообще на ВСЁ. Это цепная реакция . Ну а товары произведенные в Турции покупаются именно за баксы
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Турецька ліра за останній час ще більше девальвувала, але звичайно ціни рахують по курсу долара. Ціна в доларах впаде, бо будуть менші митні платежі.
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Хотелось бы в это верить .Но опять же .Цена на товары закупаемые нашими коммерсантами в Турции СТАБИЛЬНА . И им её выставляют турецкие производители в баксах а не лирах. Возможно они захотят снизить цены на свои товары и услуги ? Может быть, но захотят ли упустить свою выгоду уже наши коммерсанты ? Это вряд ли. Будут меньше таможенные сборы ? Опять же а захотят ли снижать цены на турецкие товары уже наши ? Кто их сможет контролировать ? Какой гос.орган будет отслеживать за тем чтобы ЗСТ работала а цены на их и нашу продукцию действительно снижались (взаимно) и товарооборот между странами соответственно возростал?
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Ціна на турецькі товари у доларах зменшилася. Щодо контролю, то його забагато і краще прибрати такий контроль. Є міністерство торгівлі, яке постійно щось контролює😏
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Ну вот просто ради прикола.Дождусь когда введут в действие ЗСТ с Турцией и пойду на 7-й километр. И посмотрю на сколько подешевели например более-менее качественные фабричные турецкие джинсы
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Свободная торговля хороша для стран, чья экономика сильней. В данном случае для Турции это несомненный плюс.
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Що поганого, якщо збільшиться товарообіг між Туреччиною і Україною? Чи вам важливіше збільшення товарообігу з росією?
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Звичайно, що це справа не одного дня. Президенти будуть змінюватися і якщо не буде державного тиску на ринок, то збільшиться товарообіг. Українська та турецька економіки доповнюють одна одну.
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Можно еще разок в Стамбул сгонять до Нового года. С попом бамажку подписать
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то вже ближче до виборів, шоп ефект свіжості не пропав
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как тебя Томасом защемило, аленерогий До кінця року має бути підписано Угоду про вільну торгівлю України й Туреччини, - Ердоган - Цензор.НЕТ 8887 скавчиш?
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Деньги в кармане или в оффшорах - это
реальность...
Всё остальное - сотрясение воздуха...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДо конца года должно быть подписано Соглашение о свободной торговле Украины и Турции, - Эрдоган
 
 
 
 
 
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