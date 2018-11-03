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 С начала боевых действий саперы обезвредили более 253 тысяч взрывоопасных предметов на Донбассе, - Минобороны

Группы разминирования за время войны на востоке Украины разминировали около 4030 гектаров территории и 1356 километров дорог.

"Их находят в подвалах жилых домов, в зданиях органов местной власти, школах и детских садах. Террористы оставляют заминированными водные коллекторы, железные дороги и другие важные объекты", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Министерства обороны.

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"Сегодня в районе ООС работает около 40 групп разминирования. Наши специалисты, как правило, выполняют задания на первом рубеже обороны. На втором и третьем - работают саперы ГСЧС. А разминированием железнодорожных путей занимается Государственная служба специальной транспорта. Также приобщаемся и к гуманитарному разминированию территории Донбасса", - рассказал заместитель начальника инженерных войск Вооруженных сил Украины полковник Виктор Кузьмин.

По данным Минобороны, с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины группами разминирования очищено около 4030 га территории, 1356 км дорог, обнаружены и обезврежены 253 716 единиц взрывоопасных предметов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094979
 
 
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ПУКин ужэ десятый раз ОБЪЯВЛЯЕТ о ПОБЕДЫ над НАРОДНЫМ ОПОЛЧЕНИЕМ в СИРИИ,,
,
И Десятый раз в ПУСТУЮ,
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.
Вчера в Сирии ЗАихтамВЫБИЛИ 15 касапсских ИХТАМВЫВЕДЕНЫХ ихтамНЕБЫЛОВ,,
,
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Мені кацапи пояснювали, що не можна мінувати акваторию Азовського моря. В чому різниця між мінуванням акваторії та суходолу, де вони встановлюють сотні тисяч мін?
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В международном морском судоходстве
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На Азовському морі не діють правила міжнародного судноплавства.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала боевых действий саперы обезвредили более 253 тысяч взрывоопасных предметов на Донбассе, - Минобороны
 
 
 
 
 
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