 С начала боевых действий саперы обезвредили более 253 тысяч взрывоопасных предметов на Донбассе, - Минобороны

"Их находят в подвалах жилых домов, в зданиях органов местной власти, школах и детских садах. Террористы оставляют заминированными водные коллекторы, железные дороги и другие важные объекты", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Министерства обороны.

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"Сегодня в районе ООС работает около 40 групп разминирования. Наши специалисты, как правило, выполняют задания на первом рубеже обороны. На втором и третьем - работают саперы ГСЧС. А разминированием железнодорожных путей занимается Государственная служба специальной транспорта. Также приобщаемся и к гуманитарному разминированию территории Донбасса", - рассказал заместитель начальника инженерных войск Вооруженных сил Украины полковник Виктор Кузьмин.

По данным Минобороны, с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины группами разминирования очищено около 4030 га территории, 1356 км дорог, обнаружены и обезврежены 253 716 единиц взрывоопасных предметов.

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