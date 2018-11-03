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 Россия в соцсетях распространяет дезинформацию среди военных США, - Голос Америки

Чиновники в сфере обороны и безопасности выражают обеспокоенность тем, что Россия пытается влиять на настроения в американских вооруженных силах, проводя кампанию влияния в соцсетях.

Ряд действующих и бывших военнослужащих США сообщили "Голосу Америки", что Россия пытается распространять дезинформацию среди американских военных, информирует Цензор.НЕТ.

Известно о случаях, когда российские агенты в Twitter выдавали из себя американских военнослужащих. 17 октября Twitter обнародовал аккаунты, связанные с российским Агентством исследований Интернета. По меньшей мере 39 из них представили себя обладающими связью с американскими военными.

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"Нам известно, что это продолжается, - говорит Эд Уилсон, чиновник Пентагона, который занимается вопросами киберстратегии. - Именно поэтому мы усилили бдительность".

Бывший командующий Совместной рабочей группой Сухопутный войск США генерал-лейтенант Пол Фанк назвал операции по воздействию вопросом "защиты сил". "Не важно - это физические или информационные силы", - говорит Фанк.

Министр обороны США Джим Маттис подчеркивал, что не только военные США страдают от иностранных операций кибервлияния и заявлял, что военные будут внимательно относиться к попыткам воздействия, как и все общество.

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Напомним, Минюст США обвинил гражданку РФ Елену Хусяйнову в организации и финансировании сговора с целью вмешательства в выборы США 2016 года и в намеченные на 6 ноября 2018 года промежуточные выборы. По данным следователей, Хусяйнова была бухгалтером "фабрики троллей", сотрудники которой подогревали настроения американцев в интернете. В США утверждают, что эта "фабрика троллей" работала не только на американскую аудиторию. Она также вела пропаганду в интернет-сегментах Европы и Украины.

В МИД России на обвинения отреагировали, заявив, что это – всего лишь предлог для введения новых санкций, и пообещав "жесткий ответ".

Источник: https://censor.net.ua/n3094975
 
 
 Топ комментарии
 
Ооооо... Америге еще предстоит пережить своего "мальчика в трусиках, распятого Госдепом на дверях Белого Дома, в качестве новогоднего венка"..
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/// это не шутка...это... предсказание?
В России взорвался магистральный газопровод компании Путина возле Путятина
В России произошел прорыв магистрального газопровода. На месте аварии начался масштабный пожар. Об инциденте в Рязанской области сообщают в российских СМИ.
По данным из сети, магистральный газопровод принадлежит компании «Газпром трансгаз Москва», которую контролирует лично Путин.
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Это я был в том патруле. Мы обоих на подвал отправили
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Да то вчера же было. Сегодня в обед их распяли, не гони.
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Я выкуплю! Мне рабы нужны кацапоговорящие у них такие прикольные челюсти, особые, очень хорошо орехи колоть. А у меня урожай, как раз....Если надумаете продать, цена 750грн. вполне божеская, обязуюсь кормить квашеной капустой и поить берёзовым соком. Валенки и ватнички подгоню, всё будет как на рассеюшке. Только должен челюсти проверить перед покупкой, а то они от мыслей об Украине могут себе все зубы стереть, таких беззубых на подвале держите. Их потом можно на что то выменять, такие в кацапии как раз нужны без зубов, но с языками. Они тамошней власти хорошо очко вылизывают.
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так распяли мамку с детём или просто сварили в котле вместе с русскоговорящими снигирями?
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На вааанююючий роток не накинешь платок...
🤑
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Россия в соцсетях распространяет дезинформацию среди военных США, - Голос Америки
... то есть свинособаки получат очередные санкции от Госдепа.
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типо, контр-кибер атака, после которой заляжет на дно вся импортозамещенная ексель-моксель промышленность?
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Зачем убивать то чего нет? Пройдут выборы в Штатах и тогда Трамп ответит.
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Слава богу бывшие друзья Гитлера, schweine, уже получили в этом плане от амеров последнее китайское предупреждение... После будет тока навала, -соответствующие службы ща в ожидании, шобы орки прокололись.
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Типа Зубожиння. Геть Бариг. У генралов заоблачная зарплата и тд и тп...
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бери круче - у Трампа в КНДР фабрика по производству кока-колы
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Блин и где ихний хваленный зонтик защиты над мацквабадом, неровен час дрон прилетит по самонаведению на заточку чи лысину...
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американцы, как никто другой, умеют загонять дикарей в резервации
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ПУКин ужэ десятый раз ОБЪЯВЛЯЕТ о ПОБЕДЫ над НАРОДНЫМ ОПОЛЧЕНИЕМ в СИРИИ,,
,
И Десятый раз в ПУСТУЮ,
,
.
Вчера в Сирии ЗАихтамВЫБИЛИ 15 касапсских ИХТАМВЫВЕДЕНЫХ ихтамНЕБЫЛОВ,,
,
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия в соцсетях распространяет дезинформацию среди военных США, - Голос Америки
 
 
 
 
 
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