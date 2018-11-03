 Россия в соцсетях распространяет дезинформацию среди военных США, - Голос Америки

Ряд действующих и бывших военнослужащих США сообщили "Голосу Америки", что Россия пытается распространять дезинформацию среди американских военных, информирует Цензор.НЕТ.

Известно о случаях, когда российские агенты в Twitter выдавали из себя американских военнослужащих. 17 октября Twitter обнародовал аккаунты, связанные с российским Агентством исследований Интернета. По меньшей мере 39 из них представили себя обладающими связью с американскими военными.

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"Нам известно, что это продолжается, - говорит Эд Уилсон, чиновник Пентагона, который занимается вопросами киберстратегии. - Именно поэтому мы усилили бдительность".

Бывший командующий Совместной рабочей группой Сухопутный войск США генерал-лейтенант Пол Фанк назвал операции по воздействию вопросом "защиты сил". "Не важно - это физические или информационные силы", - говорит Фанк.

Министр обороны США Джим Маттис подчеркивал, что не только военные США страдают от иностранных операций кибервлияния и заявлял, что военные будут внимательно относиться к попыткам воздействия, как и все общество.

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Напомним, Минюст США обвинил гражданку РФ Елену Хусяйнову в организации и финансировании сговора с целью вмешательства в выборы США 2016 года и в намеченные на 6 ноября 2018 года промежуточные выборы. По данным следователей, Хусяйнова была бухгалтером "фабрики троллей", сотрудники которой подогревали настроения американцев в интернете. В США утверждают, что эта "фабрика троллей" работала не только на американскую аудиторию. Она также вела пропаганду в интернет-сегментах Европы и Украины.

В МИД России на обвинения отреагировали, заявив, что это – всего лишь предлог для введения новых санкций, и пообещав "жесткий ответ".