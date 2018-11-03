 Турция получила от Украины список политзаключенных и передала его России, - Эрдоган

Об этом после переговоров с Петром Порошенко сообщил Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко.
Глава Украинского государства заявил, что будет поднимать вопрос освобождения украинских политзаключенных и во время последующих поездок в Финляндию и Францию.
"Безусловно, мы будем делать все возможное и не теряем оптимизма, чтобы и Олег Сенцов, и Роман Сущенко, и Владимир Балух и другие политзаключенные как можно скорее оказались дома. И международная поддержка здесь играет решающую роль", - подчеркнул Петр Порошенко.
Напомним, президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. Больше часа 3 ноября длилась его встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Взяли и передали...
🤑
Или что? Или как?
Зачем передавать и как поможет передача этого списка? Для протокола?
«На основании тех записей, что есть, можно сделать выводы, что Порошенко - зависимое от российских спецслужб лицо. Это я мягко сказал вам»,
А не проще ли полететь в Москву и громко стукнуть там кулаком по столу...
Списки можно и в Мозамбик передать - эффект будет тот же!
-эх нам бы Петра Олексеевича.....