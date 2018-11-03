 Турция получила от Украины список политзаключенных и передала его России, - Эрдоган

Об этом после переговоров с Петром Порошенко сообщил Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко.

Глава Украинского государства заявил, что будет поднимать вопрос освобождения украинских политзаключенных и во время последующих поездок в Финляндию и Францию.

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"Безусловно, мы будем делать все возможное и не теряем оптимизма, чтобы и Олег Сенцов, и Роман Сущенко, и Владимир Балух и другие политзаключенные как можно скорее оказались дома. И международная поддержка здесь играет решающую роль", - подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. Больше часа 3 ноября длилась его встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.