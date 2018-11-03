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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (15681) Эрдоган (412) политзаключенные (1053) Цеголко (154)

 Турция получила от Украины список политзаключенных и передала его России, - Эрдоган

Полученный от Украины список лиц для освобождения из российских тюрем передан РФ.

Об этом после переговоров с Петром Порошенко сообщил Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко.

Глава Украинского государства заявил, что будет поднимать вопрос освобождения украинских политзаключенных и во время последующих поездок в Финляндию и Францию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы никогда не признавали и не станем признавать незаконную аннексию Крыма", - Эрдоган

"Безусловно, мы будем делать все возможное и не теряем оптимизма, чтобы и Олег Сенцов, и Роман Сущенко, и Владимир Балух и другие политзаключенные как можно скорее оказались дома. И международная поддержка здесь играет решающую роль", - подчеркнул Петр Порошенко.

Турция получила от Украины список политзаключенных и передала его России, - Эрдоган 01

Напомним, президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. Больше часа 3 ноября длилась его встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: https://censor.net.ua/n3094973
 
   
 Топ комментарии
 
Завтра гіращенко проверещить, що був мощний міжнародний тиск на кацапію.
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Через тестя Климкинда нельзя было? Чы незаменимого Хуйлокума?
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Это получается, что Х√йло потерял ранний список?!
Или что? Или как?
Зачем передавать и как поможет передача этого списка? Для протокола?
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...фсё по тов. Ньютону: Тело, впэртое у воду -- выпирает на свободу, силой выпертой воды, тела -- впэртого туды!
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Ну ичто ???? Вова что идиот и не знает кто из Украины у него сидит и за что ????. А гибридный пахан ездит по миру как порошайка......
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В чём смысл этой хитрейшей двухходовки?Через турков прокатит что ль?
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_Что они просили и "просили" - несущественно. Это лишь предлог для агрессии. Не мотив. Нашли бы какой угодно предлог, важны мотивы!
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Ну як не суттєво. Під танки лягали з іконами, дебіли зайвохромосомні. Паради з нашими хлопцями полоненними влаштовували. Мені, після цих подій, потрібна там тільки земля, без населення. Такий мотив.
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Нююю, передасты?
Взяли и передали...
🤑
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Завтра гіращенко проверещить, що був мощний міжнародний тиск на кацапію.
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Через тестя Климкинда нельзя было? Чы незаменимого Хуйлокума?
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Напрасная трата времени. Хуйло никого не освободит.
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Петя молодец горите пуканы
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Па-любецалу! Даже если бы не передал Турция получила от Украины список политзаключенных и передала его России, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 4795
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Это получается, что Х√йло потерял ранний список?!
Или что? Или как?
Зачем передавать и как поможет передача этого списка? Для протокола?
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Майор СБУ Мельниченко
«На основании тех записей, что есть, можно сделать выводы, что Порошенко - зависимое от российских спецслужб лицо. Это я мягко сказал вам»,
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Дайош варовку на трон! ))
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Семочко должен руліть!!! Нє дапустім, нє прастім.
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Глава Украинского государства заявил, что будет поднимать вопрос освобождения украинских политзаключенных и во время последующих поездок в Финляндию и Францию. Источник: https://censor.net.ua/n3094973

А не проще ли полететь в Москву и громко стукнуть там кулаком по столу...
Списки можно и в Мозамбик передать - эффект будет тот же!
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Международная пидтримка играет виришальную роль. Мозамбик-не потужная краина.
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Когда "качества" нет, то тогда надо давить на "количество"!
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А вы крыса интернетовская? Какие бы темы не были про Украину,вам всё не нравится.
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Взагаліто - син Білозір це депутат БПП вибраний на Троєщині. Що дивного в тому, що він очолив?
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Коломойский заявил, что санкционный список Кремля против Украины был отредактирован Порошенко, которого Коломойский считает врагом Украины, как и Путина.

Туреччина отримала від України список політв'язнів і передала його Росії, - Ердоган - Цензор.НЕТ 9466
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Петро Олексійович не міг спокійно дивитися як все котиться в дупу та й почав трохи пританцьовувати....
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У понад півсотні справ про напади на громадських активістів правоохоронні органи так і не встановили жодного замовника

Туреччина отримала від України список політв'язнів і передала його Росії, - Ердоган - Цензор.НЕТ 6157
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Так, в правових країнах,Ж починається промова того, хто йде у відставку.
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ!Один человек сделал демократическое государство из самой коррумпированной республики совка. Без Роттердама плюс, Ични минус,без попутчиков и партнеров.Без офшоров,десятикратных тарифов и спекулятивного обвала нац.валюты!

Туреччина отримала від України список політв'язнів і передала його Росії, - Ердоган - Цензор.НЕТ 1514
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У меня кстати в Лас-Вегасе тоже история была. Подхожу в казино в столу с рулеткой, говорю: 40 гривень на зеро. Крупье уважительно на меня посмотрел, крутанул рулетку: ва-банк!Когда я уходил слышал как крупье завистливо говорил ошеломленным свидетелям:
-эх нам бы Петра Олексеевича.....
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Акуедь... Это мощно! Свистать всех надувателей перемог наверх!
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Вот чем силён Президент Эрдоган , так тем что он не обманывает свой Народ и не ложится как проститутка ни под кого .Он ПРЕЗИДЕНТ СВОЕГО НАРОДА .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурция получила от Украины список политзаключенных и передала его России, - Эрдоган
 
 
 
 
 
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