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 Бывшему главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении в госизмене еще 11 июля 2018 года, - прокуратура АРК

Служба безопасности Украины и прокуратура Автономной Республики Крым 3 ноября задержали в Киеве бывшего председателя Апелляционного суда АРК.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, мужчину подозревают в совершении действий предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).

Следствие и процессуальное руководство в этом производстве осуществляет прокуратура АР Крым при оперативной поддержке Службы безопасности Украины.

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Гюндуз Мамедов, прокурор Автономной Республики Крым, прокомментировал задержание: "Мы реализуем принцип неотвратимости наказания в отношении тех должностных лиц, которые предали Украину и своими действиями пытались, или пытаются способствовать аннексии Крыма. Мы все видели насмешки над украинским законодательством задержанного, знаем о его содействии в переходе судей Крыма к работе по законам страны-оккупанта, и хотим напомнить, что оценка украинского суда рано или поздно будет дана всем действиям чиновников-коллаборационистов".

Отмечаем, что прокуратура АР Крым сообщила бывшему главе Апелляционного суда АР Крым о подозрении в совершении деяний, содержащих признаки государственной измены 11 июля 2018 года.

Сейчас бывшего судью доставляют в Голосеевский районный суд города Киева для избрания меры пресечения.

Прокуратура АР Крым будет ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей на время проведения досудебного расследования.

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Напомним, журналисты "Слідство.Info" 3 ноября сообщили о задержании бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука. По версии следствия, во время российской спецоперации по оккупации полуострова бывший судья активно сотрудничал с агрессорами. Так, 24 марта 2014 на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3094969
 
 
 Топ комментарии
 
Соя кого вы посадили за госизмену.Фамилии,цифры Бывшему главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении госизмене еще 11 июля 2018 года, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6653.Наоборот все при должностях)))
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Грозное начало, потом все сойдет на пшик от соевіх.
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Соя кого вы посадили за госизмену.Фамилии,цифры Бывшему главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении госизмене еще 11 июля 2018 года, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6653.Наоборот все при должностях)))
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І з маєтками під час війни. Що там з семочко? СБУ. Про таке не треба забувати. Бо це стосується безпеки кожного в країні.
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нельзя их садить, онижыдети - тамжынашилюди. ато потужный гиперлуп нападет.
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Напомним, Валерий Чернобук на момент оккупации Крыма возглавлял Апелляционный суд АРК. В марте 2014 года в интервью журналисту Центра журналистских расследований Сергею Мокрушину, Чернобук говорил, что будет способствовать переходу крымских судов на судопроизводство по законодательству России. На видео зафиксировано, как Чернобук читает крымским судьям лекцию о нормах Конституции РФ.
В сети также опубликовано видео, на котором Чернобук присутствует на представлении «прокурора Крыма» Натальи Поклонской. В начале апреля 2014 года Чернобук вернулся в Днепропетровск, заявил о верности Украине, а в июле указом президента Петра Порошенко был назначен на должность судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.
В июле 2015 года прокуратура АРК по материалам, опубликованным Центром журналистских расследований, провела проверку в отношении Валерия Чернобука и открыла уголовное производство.
В марте 2016 года в интервью программе «Слідство.інфо» Чернобук раскаялся в содеянном в Крыму и сообщил, что уходит из судебной системы и перешел на работу в городской совет Днепра, где курирует вопросы безопасности.
В своем объяснении Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которая 26 апреля 2016 года открыла в отношении Чернобука дисциплинарное производство, он сообщил, что интервью Центру журналистских расследований он давал «под давлением».
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Бельгия отказалась от Sukhoi Superjet

За 10 лет убыток «Гражданских самолетов Сухого» превысил $2 млрд.

https://charter97.org/ru/news/2018/11/3/311456/
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К сожалению, кацапам 2 лярда шо слону дробина...
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Чотири рокі ... Бывшему главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении в госизмене еще 11 июля 2018 года, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2799 ...
.Приймав участь у встановленні окупаційних суддів в Криму ...Надалі із-за конфлікту виїхав на материкову Україну ..де був ще ПРизначений суддею Бывшему главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении в госизмене еще 11 июля 2018 года, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7272 апеляційного суду в Дніпропетровській області ...(ТВ новини тільки що )

ПРацюємо сер !!
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Грозное начало, потом все сойдет на пшик от соевіх.
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Бывшему главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении в госизмене еще 11 июля

...а бывшего главу Ауди выпустили под залог -- сумма залога не сообщается...
-- думаю, не многим меньше Бюджета Украины -- если полтора миллиона новых машинок надо ликвидировать ... ...шо интересно -- ни одного Гос. чиновника в Деле не присутствует! И, даже никого не подозревают... ...прям-странно за Демократию мне становится...*)
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Кгггупная ггыба поймалась . А вы все агенты кремля .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывшему главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении в госизмене еще 11 июля 2018 года, - прокуратура АРК
 
 
 
 
 
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