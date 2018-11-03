 "Мы никогда не признавали и не станем признавать незаконную аннексию Крыма", - Эрдоган

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает незаконную оккупацию Крыма Российской Федерацией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом Эрдоган сообщил во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции по итогам Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией в Стамбуле. Эрдоган отметил, что позиция Турции заключается в поддержке суверенитета, независимости, территориальной целостности и политического единства Украины.

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"Мы еще раз подчеркнули, что мы никогда не признавали и не станем признавать незаконную аннексию Крыма", - отметил он, добавив, что Турция будет продолжать отстаивать права и интересы крымских татар как оставшихся на территории аннексированного Крыму, так и тех, кто был вынужден уехать с полуострова.

Петр Порошенко договорился с Эрдоганом о дальнейшей координации усилий в процессе освобождения украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму. Турция уже передала России список узников, полученный ранее от представителей Украины.

"Мы высоко ценим помощь Турции и лично ее президента в освобождении политических заключенных. Мы благодарим за освобождение Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова", - сказал Порошенко. "Мы будем продолжать координацию по продлению процесса освобождения политзаключенных... тех, кто незаконно удерживается в оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации", – добавил президент.

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Напомним, 25 октября 2017 года Россия выдала турецкой стороне заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, ранее осужденных в оккупированном Крыму, 27 октября они вернулись в Украину.

Президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. В программе визита – обсуждение ключевых вопросов двустороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинского-турецкого сотрудничества в различных сферах.