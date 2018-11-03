 "Мы никогда не признавали и не станем признавать незаконную аннексию Крыма", - Эрдоган

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает незаконную оккупацию Крыма Российской Федерацией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Об этом Эрдоган сообщил во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции по итогам Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией в Стамбуле. Эрдоган отметил, что позиция Турции заключается в поддержке суверенитета, независимости, территориальной целостности и политического единства Украины.
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"Мы еще раз подчеркнули, что мы никогда не признавали и не станем признавать незаконную аннексию Крыма", - отметил он, добавив, что Турция будет продолжать отстаивать права и интересы крымских татар как оставшихся на территории аннексированного Крыму, так и тех, кто был вынужден уехать с полуострова.
Петр Порошенко договорился с Эрдоганом о дальнейшей координации усилий в процессе освобождения украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму. Турция уже передала России список узников, полученный ранее от представителей Украины.
"Мы высоко ценим помощь Турции и лично ее президента в освобождении политических заключенных. Мы благодарим за освобождение Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова", - сказал Порошенко. "Мы будем продолжать координацию по продлению процесса освобождения политзаключенных... тех, кто незаконно удерживается в оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации", – добавил президент.
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Напомним, 25 октября 2017 года Россия выдала турецкой стороне заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, ранее осужденных в оккупированном Крыму, 27 октября они вернулись в Украину.
Президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. В программе визита – обсуждение ключевых вопросов двустороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинского-турецкого сотрудничества в различных сферах.
Знак "Осторожно на дороге дети".
"Газпром" потерял надежду превратить проект "Турецкий поток" в газопровод для масштабного экспорта в Европу.Российский газовый холдинг готовится начать демонтаж трубопроводов "Южного газового коридора", которые изначально строились в расчете на "Южный поток", а затем были перенаправлены на "Турецкий".Последний, согласно плану, должен был поставлять в Турцию и ЕС 63 млрд кубометров газа в год. Однако рамочное соглашение с Анкарой удалось заключить лишь на две нитки "потока" вместо четырех.Из-за двукратного сокращения мощности "Турецкого потока" "Газпрому" оказались не нужны 506 километров труб, проложенных по маршруту Починки-Анапа - от Саратовской области до Краснодарского края. Они подлежат ликвидации вместе с газоизмерительной станцией "Моршанская".Строительство третьей и четвертой очередей компрессорных станций Русская, Казачья, Кореновская будет законсервировано вплоть "до принятия решения о реализации данных объектов", говорится в материалах "Газпрома". Общая стоимость объектов, которые готовились для "Южного потока", затем - для "Турецкого", а в итоге зависли на балансе "Газпрома" как незавершенное строительство, на начало 2017 года оценивалась в 46 млрд рублей.В настоящий момент "Газпром" продолжает укладку двух ниток "Турецкого потока" по дну Черного моря суммарной мощностью 31 млрд кубометров.Впрочем, как рассказали Reuters три источника в газовой отрасли, Турция согласилась лишь на то, чтобы проложить по своей территории одну нитку "потока" на 15,75 млрд кубометров в год, по которой газ будет поставляться для ее собственных нужд.Вторую ветку, которую "Газпром" надеялся использовать для транзита в Европу и которая уже уложена почти на тысяче км черноморского дна, Анкара разрешила довести лишь до своего побережья.Вероятность того, что вторая нитка потока останется трубой в никуда растет:
вместо 1000 км через Украину решили тянуть и качать 3000 км через горы, моря и долины
Тож побажаємо цим народам ще пригадати кацапам кузькіну матір.
Хейл Ерлік-Хан!
Хейл Тенгрі!
Один день із життя Бандерівця…..))
Фашик Донецкий
12\10\2016
6:00 - прокинувся . Пішов робити зарядку. Дав в гризло раз 800 полоненому туристу з Магадану.
6:10 - дивлюсь на погнутий лом, на полоненого, на лом, на полоненого.
6:11 - прибігла Марічка. Узяла лом до рук. Полонений побачив недалеке майбутнє.
6:22 - Марічка обмотала лом тряпкою - прапором рф. полонений нервується, Марічка таємничо посміхається.
6:23 - Марічка голосно кричить: - снідай, сука ! -. Перший раз в житті побачив ломогриза. Чи ломоїда. Зжер паскудник 70 см заліза за 4 секунди.
6:24 - дивлюся на ломогриза. Ржу.
6:25 - ржу.
6:26 - топаю до рабів. Кидаю кусок асфальту в хлів. Чую в хліву чавкання та несамовиту бійку.
6:27 - Марічка іде до хліва. В руках у Марічки лопата. Відкриваю хлів. Марічка кидає лопату у хлів і каже: -шо ж ви, суки, асфальт бєз пріборов столових жрьотє?!-
6:28 - ідемо з Марічкою читати Майн Кампф.
6:35 - відв'язую распятого мальчіка і випускаю погуляти по вольєру. Вольєр, правда замінований. Цікаво чи допоможе путєн вибратися невільнику на цей раз, останніх 487 спроб були невдалими.
6:38 - путєн нє памог. Дивно.
6:39 - підпалюю прапор рф.
6:40 - прокинувся мій маленький синочок-нацик. Беру 2 сокири та йду бавитися з дитятком у цікаву гру під назвою -нєхуй шастать-.
6:45 - синуля несамовито пиздить ростовського раба обухом по голові, примовляючи - тобі ж казали, куррррва, шо нам похуй ваші іскандери??-
6:46 - відриваю синочка від іграшки. Досить синочку, татко теж хоче побавитися.
6:50 - сніданок. Снігур-табака від Марічки - це шось неймовірне.
7:00 - прийшов мій маленький фошиздик Адольфік, попросив паяльника. Патріот росте!
7:05 - раби забалакали Українською, просилися додому. Хм… Певно Адольфік вже бавиться з паяльником .
7:15 - підійшов до хліву з рабами. Відкрив хлів. І на очах у рабів розбив бутилку горівки. Піздєц. Три інфаркта у рабів.
7:25 - спалив слабаків у пічці. Смерділо так, ніби цапів кинув у піч.
7:35 - точу сокиру. Повільно точу сокиру.
7:55 - сокири нормально заточив - вирубав нахуй всі берези в радіусі 5 км.
8:15 - п'ю каву. Кров немовлят вже не лізе.
8:25 - викликав дух Обами. Загадав страшне бажання.
8:26 - Обама ахуєл - я загадав закидати гандоностан контрацептивами. Нічо не тямить Обама у довгостроковому плануванні.
8:30 - включив тв. Дивлюсь новини. Додав у власний словничок матюків ще 300 нових слів.
8:45 - шо там у стєкломоєровних робиться в свинособакостані… Подивитися чи шо..
9:00 - ааааа! Піздєєєєєц! Мене зараз з'їдять бандерівці!
9:05 - фух.. Відпустило. Слава Богу, шо переключив канал.
9:10 - подзвонив куму і сказав, шо путєнвсхпєрєіграл, Америці пізда, магадан скоро буде як Лас-Вегас.
9:11 - кум сказав, шо ше мене не відпустило.
9:20 - придумав новий фокус: раби, які на льоту ковтають табуретки. Іду на репетицію.
9:21 - піздєц. Як їбало роззявляти на Крим, то це вони можуть, а як ковтнути звичайнісіньку табуретку, шо летить прямісінько в гризло, то вони, паскуди пригинаються. Неподобство, бля!
9:25 - зламав всі табуретки, шо є в хаті. Шкода табуреток, вони кращі ніж мишебратья.
9:40 - прийшла Марічка, вставила пиздячки за поламані табуретки. Ех, не стати мені Копперфільдом …
9:55 - прокляв автопром рф.
10:05 - прокляв руки свинособак.
10.30 - зробив ляльку вуду путєна.
10:45 - хуясобі - перший раз бачу, як таргани гуртом б'ють ляльку і проводять больові прийоми.
11:00 - піздєц. Мухи теж беруть ляльку на таран. І бджоли.
11:05 - зробив висновок: хуйлодя, не дай боже буде твоє військо біля Тернополя, пиздити твоїх бовдурів будуть абсолютно всі. А кроти закопувати.
11:10 - ходжу по Тернополю і прошу сказати незнайомих людей -паляниця-
12:15 - вам ж дибілам третій рік кажуть: -нєхуй шастать-. Піймав вісьмох недуомків.
12:20 - Гииии!Тортури ..
13:20 - тортури. Акт другий
14:30 - топчу портрет сталіна на очах у рабів. Блд, у двух апєздалів інфаркт стався. Шоза непотріб їде до нас …
14:50 - граємо в Українську рулетку з рабами.
14:55 - пояснюю рабам прості правила гри: хто оккупант, той завжди отримує в гризло. Сука, я геній.
15:30 - дзвонить Марічка, питає шо там з табуретками.
15:51 - пояснюю рабам, як зробити табуретку. Руками.
15:55 - піздєц. В рабостані звичаю робити шось руками немає. А в принципі … Все сходиться.
16:10 - бачили колись табуретку з двума ніжками? Магадан стайл, просто нємного подточі напільніком . Заставив майстра зжерти його власне творіння.
16:30 - піздєц. Знову непотріб приїхав: - у наааааас в хантимансійскє нікто нє закручіваєт шурупи, ето же очінь долга-. Тепер я розумію, чому вулиці в рабостані підмітають тільки заробітчани.
16:55 - вигадав нову тортуру! Зараз покличу Марічку, хай подивиться який я ґазда.
17:00 - прийшла Марічка з попкорном та Адольфік з циркуляркою. Зараз я вам всьо покажу …
17:05 - ну не йоб твою мать! сокири раби теж не вміють ковтати. Канєєєєшна, це ж не з усть пиздюйсків розказувати як і коли нам вулиці переіменовувати.
17:15 - сімейна фошиздська нарада.
18:15 - подзвонили з Гістапа, сказали шо черга на посаду кулеметника у концтаборі під Маріуполем просувається повільно. Але я вже на 167631 -місці, це радує.
18:20 - ідемо із сім'єю гуляти у парк.
18:45 - рука вже болить зігу кидать.
19:00 - так, я не зрозумів, а шо за свято? В парку шибениця стоїть, коли вистава почнеться?
19:05 - бігаю по парку і шукаю комуністів.
19:15 - бігаю по парку шукаю комуністів.
19:30 - заїбався бігати за комуняками. Піду підпалю на вихідних концертний зал із натаааашей каральоооовай,там точно є такі.
19:45 - філософствую. - знаєте останню новину із життя жителів іркутська? Я не знаю, мені похуй на них.
20:00 - вечеряєм. снігурятина у німецькому соусі, приправлена шматочками комуністів- це майже як нафта по 5 гривень.
20:30 - взяв смолоскип до рук, потрет Бандери та пішов до рабів.
20:37 - свято наближається, свято наближається…
20:50 - зробив висновок: якщо посадити 2 рабів у колесо і час від часу показувати їм потрет Бандери, то можна буде торгувати електроенергією. Ейнштейн, ти лошара.
21:00 - перерахував рабів.
21:02 - знову перерахував рабів.
21:03 - вкладаю Адольфіка спатки, розказую йому казочку. Казочку про чарівну силу Синьо-Жовтих кольорів та як чорти реагують на ці кольори.
21:20 - перекур. Сиджу курю, струшую попіл на голову раба, тушу сигарету об голову раба. Рабові не боляче, там в голові ехо їбошить майже як в Гімалаях.
21:45 - заглянув в хлів до рабів. Путєн їм пожерти чогось нічо зовсім не приніс. Шлюхскіє сваіх ні брасают, ага.
22:00 - вкладаюся спати. Марічка бажає мені, шоби наснилася палаюча москва, я бажаю їй, шоби наснилася бетонна стіна по всьому кордону з рабостаном, а вона, на тій стіні сиділа з кулеметом і вибачалася перед мишебраттями.
22:03 - сплю. І так похуй, шо там робиться у воронєжі, шо аж соромно.
6:00 - прокинувся. Пішов робити зарядку. Дав в гризло турісту - кадирівцю разів 850…
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Ответ на этот вопрос прочтёте в первом предложении этого поста.А если серьезно, Петро продвигает патриархом Украины своего духовника. Зачем?
Бизнес. И ничего личного.
-- но их в Германии, за него проголосовало больше, чем в Турции!
...а шо, сами крымские татары за Эрдогана думают -- знает хто?
PS. А те, що ти дам мелеш согласно мєтодічєскім указаніям, вже не важно.
Да и сама Турция ничем не отличается от раши, Кипр пригребла "защищая" рускоязычных турков...
Как говорится чем бы дитя не тешилось... лиш бы украинские дурни радовались!