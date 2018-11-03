 С начала суток ранены двое украинских воинов, враг открывал огонь 11 раз, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, враг вел прицельный огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противник проявлял, применяя крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Песков оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил еще и из минометов калибра 82 мм.
"Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Золотое, Шумы, Первомайское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Водяное и Широкино. Командиры подразделений, обороняющихся принимали решительные меры по подавлению вражеского огня. В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - информируют в пресс-центре.
Напомним, 2 ноября российские оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. Один раз - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.
найскорішого одужання соколам ясним
спасибо, что живые!
смерть кацапам !