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 С начала суток ранены двое украинских воинов, враг открывал огонь 11 раз, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток российские оккупационные войска 11 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил. Однажды фиксировалось применения вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, враг вел прицельный огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противник проявлял, применяя крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Песков оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил еще и из минометов калибра 82 мм.

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"Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Золотое, Шумы, Первомайское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Водяное и Широкино. Командиры подразделений, обороняющихся принимали решительные меры по подавлению вражеского огня. В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - информируют в пресс-центре.

С начала суток ранены двое украинских воинов, враг открывал огонь 11 раз, - пресс-центр ОС 01

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Напомним, 2 ноября российские оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. Один раз - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Источник: https://censor.net.ua/n3094967
 
 
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знову двох воїнів поранено в це пекельне і нікчемне... перемир"я
найскорішого одужання соколам ясним
спасибо, что живые!
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В Рязанской обл.(Запоребрик) прорвало магистральный газопровод. Произошло возгорание, сопровождаемое гигантским пламенем. - "Роисся 24". PS. Правосеки не дремлют.
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Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток ранены двое украинских воинов, враг открывал огонь 11 раз, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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